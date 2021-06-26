三項鐵人｜西班牙鐵人終點前被「偷雞」　父親節竟成失冠理由

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-26 12:42

未過終點，切勿放鬆。貪一時之快「偷雞yeah定先」，隨時「偷雞唔到被偷雞」。 上周日父親節，西班牙一場三項鐵人賽出現「yeah走冠軍」事件，一名選手在終點前幾米完全放鬆，提早慶祝之際被對手趕過，影片廣為流傳。難得這名選手笑對「恥笑」，大方回應。

上星期在華倫西亞舉行的三鐵賽，有觀眾在終點拍下事件經過。領先選手畢斯托斯（Mateo Bustos）直奔終點，本來一直面向龍門，尚餘幾米突然開始慶祝。他扭轉身面向路旁觀眾，右手向前一振，狀甚興奮，跑姿也「亂晒坑」，向前跑變成「側彈」。

畢斯托斯領先到終點，發生「慘案」。（ig@mateo_bustos18）

尚有幾米就「坐定粒六」，選手你太年輕了。影片開始時，已看見畢斯托斯後方有選手正在追趕。當畢斯托斯變身「耶耶托尼」，薛斯達（Germán Cister）從沒放棄，一支箭直奔終點。畢斯托斯慶祝完畢，回頭驚見薛斯達衝線，終點的橫帶都絕塵而去。畢斯托斯到達終點龍門時，慶祝變成「哀悼」，雙手抱頭，難掩失望。現場觀眾目擊過程，不住大叫「傻佬呀」、「咁蠢㗎」。

失冠影片在賽後成為網民熱話，有網民讚賞薛斯達不放棄才有奇蹟出現，更多人留言向畢斯托斯提供「專業意見」：

永遠衝咗線先慶祝 網民

慘呀！要跑過終點㗎，兄弟 網民

完成賽事，先至慶祝。好沉重嘅一課，希望他繼續向前 網民

▼▼▼三鐵選手「太年輕」失冠事件▼▼▼（按圖放大）

放心！畢斯托斯沒有逃避，更在社交媒體轉發影片，輕鬆回應：「今天的社交媒體就是這回事，凌晨5點已經在世界各地散播，哈哈哈」。他亦談及「瘀事」，說當時快將衝線，當天又是父親節，冠軍在望使他相當激動，「那一刻感覺到每次訓練，付出的努力和犧牲，終於有成果。那天是父親節，也是我爺爺的生日」。把冠軍拱手相讓，畢斯托斯坦然接受：「誰先過終點，就是最佳，這就是比賽。」

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