跑鞋｜Puma首對碳板鞋融入氮氣中底　穩中求快長途路跑見驚喜

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-07-11 08:00

跑鞋界「碳板戰爭」鬥得燦爛，各大品牌精研中底物料與碳板，在尖端跑鞋方面爭先。大廠之一Puma，終於投入競爭行列。 年初推出以「氮氣中底」為賣點的4款「Nitro」系列跑鞋，當中最高階款式、品牌首對碳纖板跑鞋DEVIATE NITRO近日到港。惟一鞋難求，想買鞋，不僅先到先得，更有要有成績證明。 今回請來3小時12分完成全馬的測試員T，穿起它應付不同課表，總長約40km，測試能耐。

Puma首對碳板鞋，登場後3個月來港。購買時須出示全馬成績證明，男跑手為3小時30分內，女子為4小時內。（何偉畧攝）

鞋款：Puma DEVIATE NITRO 中底高度（鞋跟／前掌）：38/28mm 重量：266克（男裝）、209克（女裝）

Puma在3月前推出新世代系列，在製作中底的過程中加入氮氣。名為NITRO foam的中底物料，因為氮氣而形成大量氣泡，同時得助於氮氣的物理特性，令中底堅韌而不易變形，保持高緩震和回彈，以及輕量。

測試鞋款：Puma DEVIATE NITRO（按圖放大）

（01美術製圖）

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綜合評測（5★為最優秀） 緩震：★★★★☆ 透氣：★★★☆☆ 舒適：★★★★☆ 穩定：★★★★☆ 反應：★★★☆☆

品牌第一對碳板鞋， （何偉畧攝）

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測試距離：40公里 測試方式：以不同速度課測試跑鞋 1.運動場衝刺200米 x 10 2.荃灣西海濱12公里慢跑 3.豐力樓龍欣道「白波」：750米x 2＋3公里上斜 4.跑馬地1.4公里x 6組長距離間歇跑

氮氣中底系列最高階款式 宣布加入戰團

Puma在本月3月推出新世代系列，在製作中底的過程中加入氮氣。名為NITRO foam的中底物料，因為氮氣而形成大量氣泡，同時得助於氮氣的物理特性，令中底堅韌而不易變形，保持高緩震和回彈，以及輕量。

回應潮流，革新物料之外，品牌亦正式參與「碳板戰爭」。DEVIATE NITRO為品牌首對加入碳纖板的跑鞋，供應付長距離跑，亦象徵品牌重返生產尖端跑鞋之作。已經面世的多對尖端碳板鞋，不少極輕極薄，務求減少跑手負擔。這雙跑鞋感覺有別，較為穩重，而且鞋籠前掌部分有一層內裡，較為厚實，可以預見包裹感覺實在。

氮氣中底，物料質感比一般碳板鞋選用的物料，較為硬身。（何偉畧攝）

今回找來「千金小姐」測試員T一試底蘊，她認同鞋身有別一貫尖端碳板鞋，鞋舌較厚，綁緊鞋帶也不覺腳面受壓。鞋底雖軟，但不至太「淋」，步行時步履尚算穩定。

外觀配色相當搶眼。

簡評：保護性高 長距離課表中見驚

T穿起它的第一課在運動場衝刺，觸地後提腿時，如有彈弓協助，感覺省力。中底有彈力，但第一課仍感覺鞋的推進力一般，「唔夠去」。而且，鞋身稍重之餘，後跟鞋領薄，腳跟兩塊軟墊穩定作用有限。她評價在重複高速跑動中，腳跟不甚貼服，「有甩鞋感覺，磨損了」。

外底橡膠在濕滑路面，抓地及防滑表現仍然出色。（何偉畧攝）

接下來，T穿起這雙鞋慢跑及「衝斜路」，速度較慢的課表如慢跑（步速約5分40秒）及上斜的間歇跑，頗有驚喜。在硬地海濱路上慢跑，感覺到碳纖板與充滿彈性的氮氣中底如何契合，既感覺到碳纖板推進腳步向前，富彈性的中底令腳感變得舒適。「輕易地把跑速推快，卻又不至於失去控制。而且，微濕的石屎路上仍能抓緊地面，鞋底防滑程度滿分。」而在上斜路段，中底的威力更明顯，彈力有助推前，如減輕了上斜提腿負擔。每步的騰空時間似乎長了，體力消耗和肌肉負擔都減少了。不論上斜或落斜，對雙腳的保護都很充足。

Puma DEVIATE NITRO細節（按圖放大）

最後的測試在跑友練習熱點跑馬地跑圈，速度較先前兩課為快。石屎地上，同樣稍稍調整跑姿，把重心前移，便輕易加速。整體而言，跑鞋在加速方面相當暢順，尤其在慢跑中加速，氮氣中底連同碳板，提供舒適跑感及出色的推送力。

T認為

總結

測試員T最終評價此鞋保護充足，應付中高速的長課亦適合。具備不俗水平的跑手，若尚未轉穿碳板鞋，這雙鞋適合用來「升呢」用於比賽，徹底感受碳板鞋的特性。惟鞋底較軟身，反作用力較差，不太適合短距離衝刺跑。此外，腳跟位置太薄，容易令腳踭磨損，建議穿上厚襪。

（01美術製圖）

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部分碳板鞋評（按圖放大）

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