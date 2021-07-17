行山｜TOPO元祖跑感再現　Terraventure 3靈活提速為越野跑手而設

近日雖然氣溫頗熱，但天氣實在不俗，周末行一次中短距離「快山」作恢復課，為日常刻板的跑步訓練帶來一點趣味；尤其是自問近期各方面的狀態都不錯，試鞋方面，亦有信心可以「換一換口味」，來一點緩震、養腳以外的選擇。

早前我從鞋櫃中挑出了TOPO最新一代Terraventure 3，跟我以往穿過的Ultraventure和MTN Racer不同，Terraventure 3縱有品牌標誌的闊前掌輪廓，中底卻比前兩者薄得多，掌跟差亦只有3毫米。單從鞋底配置上看，可知設計並非以往我著過TOPO山鞋般，不是主要針對緩震，而是著墨於自然跑感、觸地感與靈活反應等。或許對本身肌耐力不俗，亦有一定速度自信的跑手來說，是個跑起來更爽快的選擇。

文、圖：楚戶三



測試鞋款：TOPO Terraventure 3（按圖放大）

（01美術製圖）

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測試路線

依然是我日常的快山、跑山「私家路」，約7公里，直接從鰂魚涌鬧市出發，經柏架山道直上大風坳，先試在鋪設良好的水泥路上坡。登上畢拿山的「天梯」石級後，一路上從衛奕信徑到小馬山，再回金督馳馬徑，上、下坡都以手作步道和砂泥路為主。最後折回柏架山道落山，測試水泥路下坡作結。基本測試到鞋子在香港常見，保養良好的山徑上的表現。

TOPO Terraventure 3

鞋款簡介

自問並非什麼山野狂人，跑步亦非為了「追成績」，因此一向選擇跑鞋還是山鞋，緩震能力總是我首要考慮的條件，只求舒舒服服、健健康康，能夠長跑長有就好了。當然，人人偏好不同，自然有山友與跑手，對體能與技術較有自信，喜歡觸地感較強，令步伐更靈活的跑鞋，爭取更佳時間。代價，通常就是鞋子的中底會相對較薄，緩震力稍稍減低，好讓掌腳在適當的保護上，更充分感覺地表的真實狀態，更敏捷地反應。在崎嶇不平的山路上，這種中底厚薄和物料配搭間的拿捏，或許影響只有百分之一秒間的判斷差別，卻隨時是創造更佳時間，以至能否安全完成旅程的關鍵。

Terraventure 3維持品牌一貫沉實外形。

今回試穿的Terraventure 3跟我以往穿過的TOPO鞋中底腳感不同，原來是先入為主。我首次穿TOPO出品時，已是厚底Ultraventure Pro。事實上，TOPO初誕生之時，製作理念偏向追求「原始觸感」，因此才有了闊前掌、窄足弓的品牌獨有輪廓。厚中底反而是及後衍生的款式，因此怎樣看，配上只有25毫米中底的Terraventure 3，才展現出品牌較元祖的跑感。

外底物料提升至頂級的Megagrip

Terraventure 3的中底雖然比我穿過的型號要薄5毫米，但配用了兩層EVA物料在其中，緩震只是相對地減少了，加上配有ESS Rock Plate防岩板。以一般大眾化的本地山徑程度，可謂游刃有餘。

前掌寬闊，是TOPO「招牌」。

鞋身物料與上一代相同，質感上比Ultraventure Pro和2，都要粗獷耐磨；中掌配有粗布料製作的搭帶支撐線，以作繫穩中掌之用。這種配搭有利有弊，容後再述。但講到這一代Terraventure最主要的調整，不得不提外底物料的提升，由Vibram XS Trek EVO，升級成頂配的Megagrip，跟近年在性能與外型設計上皆大受好評的HOKA ONE ONE Speedgoat系列採用相同的外底，抓地力絕對屬市場上數一數二。

TOPO Terraventure 3各部分細節（點圖放大）

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回顧TOPO Ultraventure2實測：換料製厚底 經典跑感竟像這熱門品牌

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試後感

從家中穿鞋出門走了幾步，立即有感想要跟大家分享。

網上看過國外評測指TOPO鞋款之間的尺碼標準不穩定，前一款穿某一個尺碼，下一款同一尺碼卻未必合適。或許之前我所穿過的都是30毫米中底的款式，所以一直未有引證過這種說法，直至今次換上了25毫米中底的Terraventure 3，終於感覺得到。這對鞋中掌比同一品牌其他款式窄得多，雖然絕非不舒適，對這次旅程沒有太大影響，但可以想像用來參加4月「逆走100虛擬越野跑」這類長距離山賽，肌肉既疲軟又膨脹時，後果不堪設想。因此，強烈建議入手TOPO山鞋的朋友，不要過分依靠尺碼的數字，還是親身到店試清試楚，最為穩妥。

我的行山路線，包含香港常見的山野地况

至於緩震，誠然絕非我最喜愛的著用感。3毫米的掌跟差明顯是為了營造自然的觸地感，尤其在這個「超物料跑鞋」世代，EVA物料只是「不會差、也不會是最好」的水平。早已被各款高緩震鞋寵壞，這種「腳踏實地」的感覺，實在不是我杯茶。同樣，我肯定很多山系人士不喜歡「離地」，要求腳掌可以充分感覺地表，更靈活、更準確去反應。如果你是這種山人，就不用擔心。即使Terraventure 3是擁有ESS Rock Plate防岩板的裝置，以阻隔崎嶇路上的碎石和尖石，但走動時對於腳下的凹凹凸凸，以至偶然出現滾動的小碎石等等。腳掌足夠保護力的前提下，還是可清晰感覺到腳下的狀況，並作出即時的反應調整。

Terraventure 3鞋底較薄，貼近路面，可以快速影變地面變化。

加上Vibram Megagrip的外底抓地力充足、鞋子的中掌繫穩度高、厚前掌設計增加抓地平衡。我在小馬山回金督馳馬徑的路程為例，即使我刻意在下坡段加速，從未打滑。落腳、轉向等每個動作，上一秒的判斷，下一秒皆可清脆完成，鮮有突發的小狀況出現。對於旨在跑山的朋友來說，這種跑感的確很爽。然而，由於時間與天氣關係，這次評測中，我並沒有試跑過濕滑地時鞋子的表現，但相信參考一下坊間其他採用Megagrip外底鞋款的鞋評，我認為大致都相同。

「貼地」足感，緩震有所減低，也是考驗肌耐力的時候。

Terraventure 3的鞋身物料粗獷耐磨，穿上後安全感十足，配上腳趾頭位置的包邊，基本能應付香港山野的一般碰撞。代價就是，個人認為在盛夏中穿著，較為焗促，難免要扣分。但整體而言，鞋子的結構非常穩定，從中底到鞋身都能完整包裹腳掌，走動時不會走位，猶如腳掌的延伸，這方面的比例拿捏很準確。

鞋子的結構非常穩定，從中底到鞋身都能完整包裹腳掌，走動時不會走位。

總括而言，我會將Terraventure 3列入中高階的跑山鞋之列，中底配置明顯為追求速度和靈活的跑手而設。只是如果作為快鞋，它保護性強的鞋身和鞋底組合起來後，又不是太輕。或許初接觸越野跑，經驗未足夠「輕裝上陣」的山人，Terraventure 3的配置是最理想的配搭。但若閣下是求舒適緩震，緩步享受山野，自有更好選擇。

登山鞋性能評分：（按圖放大）

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