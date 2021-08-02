齊動LetZ Goal｜實時記錄新功能　親子主題迎盛夏︱八月活動

撰文：齊動 LetZ Goal
出版：更新：

暑假的節奏又來了，齊動除了與大家一同迎盛夏，亦有全新「實時紀錄」功能即將公布。若想第一時間試用，記得密切留意齊動最新消息！

齊動於8月的「每月激賞」挑戰，將會送出總值$1,000「玩具反斗城」現金券（名額5位），讓各位家長可以為孩子搜羅喜歡的玩具！本挑戰由8月6日開始，直至8月31日晚23：59為止。立即登入「齊動 LetZ Goal」的「八月激賞」挑戰頁面，按「立即參與」後同步10K數據，再填表答問題，就有機會得獎！齊動幕後團隊將選出最有趣的答案，送出「玩具反斗城」現金券，將汗水換成獎賞！

【重要提示】齊動只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「八月激賞」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。

立即下載「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App，收集「東奧」虛擬章賺積分！

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東京奧運正舉行得如火如荼，齊動亦會於東奧舉行期間，7月23日至8月8日推出「東奧17日挑戰」。活動期間設有17個不同奧運項目的虛擬章，當中會包含港隊出戰的項目，讓大家一同為港隊打氣！

一連17日，只要按此進入齊動，每天同步1公里運動數據，即可獲得限定虛擬章及100「01積分」。若活動期內每天都同步1公里，一共可獲得1,700「01積分」，助你到01會員專區換兌換不同獎賞

每星期一齊動的「Monday Challenge」亦會送出不同禮物，給大家有一個跑步的動力！

立即按下方按鈕參加「Monday Challenge」虛擬跑：

8月份「Monday Challenge」虛擬跑內容一覽：

Monday Challenge#29
活動日期：7月19日至8月1日
獎品：Panasonic護髮負離子風筒

Monday Challenge#30
活動日期：7月26日至8月8日
獎品：2,500「01積分」（名額800名）

Monday Challenge#31
活動日期：8月2日至8月15日
獎品：Rasonic多層蒸煮美食鍋

Monday Challenge#32
活動日期：8月9日至8月22日
獎品：2,500「01積分」（名額800名）

Monday Challenge#33
活動日期：8月16日至8月29日
獎品：Philips手提式蒸氣掛熨機

Monday Challenge#34
活動日期：8月23日至9月5日
獎品：2,500「01積分」（名額800名）

Monday Challenge#35
活動日期：8月30日至9月12日
獎品：跑步運動腰包

*禮物內容按活動頁面更新為準

想了解「齊動 LetZ Goal」更多？立即按下圖，瀏覽我們的全新介面，然後按此下載「齊動」App！關於「齊動 LetZ Goal」

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關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

按即立即體驗「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。

請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶，會用Google Fit

我用Android，沒有Garmin手錶，會用其他應用程式

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到「齊動 LetZ Goal」嗎？按此了解我們兼容的裝置

「齊動 LetZ Goal」有什麼活動？按此了解齊動的「成就」和「挑戰」

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