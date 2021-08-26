【齊動 LetZ Goal · 教學】同步數據：實時記錄

萬眾期待，全新「實時記錄」功能正式於「齊動 LetZ Goal」上架，毋須綁定任何運動裝置，就可以輕鬆同步里數！



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齊動用戶更新版本至1.8.0，即可體驗「實時記錄」功能。首頁下方會增設「計時器」圖示的按鈕，按下後即可進入「實時記錄」頁面（如下圖）。

【重要提示】使用「實時記錄」功能時，需要開啟或允許齊動使用手機內的「定位服務」、「精確位置」及「背景App重新整理」。

進入齊動，於下方欄按下「秒錶」圖示，即可進入「實時紀錄」功能頁面。（齊動 LetZ Goal圖片）

圖片詳解用戶以實時記錄功能同步數據到「齊動 LetZ Goal」：

若大家對「實時記錄」功能仍有其他疑問，可繼續閱讀下文。

問：我於齊動已綁定了裝置（如Garmin手錶、Apple Health、Google Fit），還可以使用齊動的實時記錄功能嗎？



答：可以，但不論任何情況，如果同時間有來自綁定裝置及實時記錄的數據，只會接納最先到達齊動的紀錄。



問：我可以一邊使用綁定裝置來記錄運動里數，一邊用齊動的實時記錄功能嗎？



答：我們不建議這樣做。系統只會接納最先到達齊動的紀錄，因此另一邊的紀錄將不獲接納，而你不能選擇同步哪一邊數據。



問：實時記錄功能需要開啟什麼設定？



答：iPhone用戶：先是開啟齊動的「背景App重新整理」，以及到位置允許取用位置，並開啟「精確位置」



Android 11或以下用戶：先是開啟齊動的「背景App重新整理」，並開啟「定位」Android 12或以上用戶：先是開啟齊動的「背景App重新整理」，並開啟「定位精確度」



問：當停止實時記錄後，並放棄儲存紀錄，日後還得找到該條紀錄嗎？



答：不能。一旦放棄儲存該紀錄，齊動 LetZ Goal將不會存檔關於該紀錄的任何資料。



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關於「齊動 LetZ Goal」

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關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。

請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶，會用Google Fit

我用Android，沒有Garmin手錶，會用其他應用程式

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到「齊動 LetZ Goal」嗎？按此了解我們兼容的裝置

「齊動 LetZ Goal」有什麼活動？按此了解齊動的「成就」和「挑戰」