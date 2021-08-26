【齊動 LetZ Goal · 教學】同步數據：實時記錄

撰文：齊動 LetZ Goal
出版：更新：

萬眾期待，全新「實時記錄」功能正式於「齊動 LetZ Goal」上架，毋須綁定任何運動裝置，就可以輕鬆同步里數！

立即下載「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App，贏走豐富禮物獎賞！

齊動用戶更新版本至1.8.0，即可體驗「實時記錄」功能。首頁下方會增設「計時器」圖示的按鈕，按下後即可進入「實時記錄」頁面（如下圖）。

【重要提示】使用「實時記錄」功能時，需要開啟或允許齊動使用手機內的「定位服務」、「精確位置」及「背景App重新整理」。

進入齊動，於下方欄按下「秒錶」圖示，即可進入「實時紀錄」功能頁面。（齊動 LetZ Goal圖片）

圖片詳解用戶以實時記錄功能同步數據到「齊動 LetZ Goal」：

若大家對「實時記錄」功能仍有其他疑問，可繼續閱讀下文。

問：我於齊動已綁定了裝置（如Garmin手錶、Apple Health、Google Fit），還可以使用齊動的實時記錄功能嗎？

答：可以，但不論任何情況，如果同時間有來自綁定裝置及實時記錄的數據，只會接納最先到達齊動的紀錄。

問：我可以一邊使用綁定裝置來記錄運動里數，一邊用齊動的實時記錄功能嗎？

答：我們不建議這樣做。系統只會接納最先到達齊動的紀錄，因此另一邊的紀錄將不獲接納，而你不能選擇同步哪一邊數據。

問：實時記錄功能需要開啟什麼設定？

答：iPhone用戶：先是開啟齊動的「背景App重新整理」，以及到位置允許取用位置，並開啟「精確位置」

Android 11或以下用戶：先是開啟齊動的「背景App重新整理」，並開啟「定位」Android 12或以上用戶：先是開啟齊動的「背景App重新整理」，並開啟「定位精確度」

問：當停止實時記錄後，並放棄儲存紀錄，日後還得找到該條紀錄嗎？

答：不能。一旦放棄儲存該紀錄，齊動 LetZ Goal將不會存檔關於該紀錄的任何資料。

想了解「齊動 LetZ Goal」更多？立即按下圖，瀏覽我們的全新介面，然後按此下載「齊動」App！關於「齊動 LetZ Goal」

+2

關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

按即立即體驗「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。

請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶，會用Google Fit

我用Android，沒有Garmin手錶，會用其他應用程式

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到「齊動 LetZ Goal」嗎？按此了解我們兼容的裝置

「齊動 LetZ Goal」有什麼活動？按此了解齊動的「成就」和「挑戰」

跑步
路跑
慢跑
齊動 LetZ Goal虛擬跑
齊動 LetZ Goal
發表評論...