鄺嘉仕．跑遊老香港｜城門水塘百年華麗軌跡　高質路線盡覽動植物

城門水塘供水系統，統稱城門谷計劃。1923 至 1939 之間進行。作為當時香港政府最龐大的基建項目，是第一個在新界興建的水塘，將食水輸往香港島及九龍半島使用。工程以大量人力及高新科技，克服各種天然障礙，改善香港人的生活質素，堪稱當時的「玫瑰園計劃」。

文、圖：鄺嘉仕＠我們走過的香港大地



1930年代的世界，知名水壩及水塘多用作水力發電，香港卻用來提供乾淨食水為主。主要原因有三個，首先是香港缺乏天然水資源；第二是港英政府租借新界後，香港急速發展，陸上人口由1901年的28萬急增，至1941年的超過100萬，用水量自然急升。最後是自1890 年代開始，鼠疫等傳染病肆虐，清潔的供水系統成為該段時最著重的施政項目。

主壩往上望，相當雄偉

香港有兩個城門水塘，常提到的城門水塘在1920至30年代興建，及後擴建期間適逢1935年英皇佐治五世登基25周年，完成後易名銀禧水塘。接近30年後，下城門水塘投入服務，才有人稱銀禧水塘為上城門水塘。古物古蹟辦事處的歷史建築名單中，以「城門（銀禧）水塘」稱呼。

城門水塘紀念碑上的文字。

城門水塘計劃 「若不是上主，一切皆徒然」

城門水塘紀念碑立於主壩入口右面山坡，2009年列為法定古蹟。根據碑文，工程由1933至1937年興建，容量30億加侖（即約136億立方米），主壩高度 280 英尺 (即約85米)，並記錄施工方的主要人員名字。最後一段大寫文字「NISI DOMINUS FRUSTRA」是拉丁文，意思是：「若不是上主，一切皆徒然」。

城門谷計劃早於1923年展開第一階段工程，在城門谷興建臨時的土壩，儲起城門谷河水，用輸水道運到九龍接收水塘，先送出九龍半島，沿彌敦道經半島酒店對出，從海底輸水管通過維港。接到港島，在皇后碼頭前登岸，抽上動植物公園地底新建的儲水庫，再以重力自流方式，供應予中環至西營盤一帶使用。

鐘形溢流口

城門水塘紀念碑記載為城門谷計劃第二階段工程，亦可視作城門水塘的正式興建時間。當主壩在1935年9月築到160呎左右，水塘開始投入服務。再到1937年1月完工，城門水塘為是英國本土及屬土中最大的水塘。第二階段的工程浩大，有英國的工程顧問和駐地盤總工程師，及曾興建新加坡山頂水塘的南洋工人參與，總人數達2,500人。施工期間，工人未完全熟悉使用最新型炸藥技術，導致多宗意外傷亡，加上環境及氣候等，導致不少工人感染瘧疾，可見工程期內的艱辛。最終整項工程比預計時間早15個月完結，省下150萬港元。而第三階段的工程，最主要是興建第三條，直徑21寸的海底輸水管，取代原先兩條海底輸水管，繼續將城門水塘的水供應港九。

+ 1

如果要欣賞這項百年前的「玫瑰園計劃」，除了城門水塘紀念碑，水塘內還有3項一級歷史建築，包括：主壩，水掣房，及鐘形溢流口，另有1項二級歷史建築，為連接水掣房的鐵橋。跑到主壩附近時，便可以一併遊覽。

過往張屋村農林地範圍。

水塘計劃影響 原居民各散東西

城門水塘是城門郊野公園的一部分，水務設施用水務署管理，郊野公園設施則由漁農自然護理署管理。城門郊野公園早在1977年成立，是香港第一批成立的郊野公園。圍繞著水塘的景物，更是近百年社區歷史發展的見證。

興建水塘一直是香港政府的頭等大事，除了水塘的儲水量，通常和興建的難度成正比，由選址、賠償、遷村到建立連接網絡，要政府和居民的完全配合，方能完成。戰前建水塘，村民需要完全放棄自己的財產，及使用原有土地的權利。故香港政府特事特辦，補償即時及全面。根據香港政府在1928年發表的《搬遷城門村落報告》，城門谷計劃第二階段擴建之前，已有8條客家村落，共855人受影響。政府嘗試維持村民自給型耕作生活，有6條村共540人，連同村內廟宇及學校等搬到現時錦田的城門新村。另外103人搬到大埔泮涌，79人搬到粉嶺和合石等。

跑過百千層隧道，較矮少的更是此處獨有。

香港政府為重置村民，平整官地、買私人地，以及負責打井，為村民帶來水源。每名村民亦有約800港元的津貼，協助他們搬遷到新地方生活。例如曾經是張屋村的位置，現在已經浸沒在水塘之中，水位掩蓋農村，以及他們賴以為生的耕地。郊遊設施則興建在過往的禾田上，在城門水塘的西北面，我們仍能隱約看到這些痕跡。

菠蘿壩真有過菠蘿 植林植出仙景

賠償方面，政府按原居地大小，估價賠償。受影響的農地約73萬平方米，按土地質素分3級賠償。園林地更大，約478萬平方米。最特別的是受影響地段部分種有菠蘿樹，約17萬平方米，大於3個香港大球場總面積略大。政府按每千棵20元的金額賠償，並容許他們掘樹移植別處。得出來的土地，在第二階段工程時修築了副壩，位置正是現時專線小巴總站後方，命名為菠蘿壩。

戴麟趾康樂基金紀念碑

1942至1945年，日軍佔領香港期間，區內樹木被大量砍伐，主要用作柴薪。光復後，香港政府再次大量植林，以山松，紅膠木及台灣相思等生命力頑強的樹種為主，城門水塘的植林區更植有白千層。城門風水林於1975 年被鑑定為具特殊科學價值地點，亦是香港首批受特別保護的地點。走過馬路兩旁的白千層隧道，或是水浸白千層風景，形成今天遊人的熱門景點。

戴麟趾康樂基金紀念碑上，注明基金出資建設郊野公園。

1971年，香港政府透過戴麟趾康樂基金，撥款在城門水塘，興建休憩及燒烤設施。數年過去，周末郊遊燒烤蔚然成風，成為了建立郊野公園的依據。據報，在郊野公園成立初期，一個好天氣的週末，一天就有十萬人次使用。而為紀念這次試驗計劃的四方錐形紀念碑，仍安放在城門燒烤區內。

起點及終點都在菠蘿壩專線小巴總站

小結

興建水塘受科技、持份者及天氣因素影響，耗費人力與物力甚鉅。香港政府百多年來，一直努力興建水塘及供水網絡，以滿足市民有清潔用水的基本生活需要。毋須逐水而居，增加生活自由，亦是香港現代化及城市化的開端。

《跑遊老香港》 - 城門水塘環湖跑



路線：菠蘿壩小巴總站為起點，向東沿城門水塘逆時針跑，經過城門燒烤區內的戴麟趾康樂基金紀念碑，到達城門水塘紀念碑。欣賞一系列歷史建築後，沿城門水塘緩跑徑往北走，接衛奕信徑7段往西走。到達路口位依水塘主壩指示左轉，先經過張屋村的遺址，再欣賞水浸百千層及百千層隧道，接菠蘿壩自然教育徑的地方走下樓梯，沿教育徑一直南下走到差不多盡頭，就是菠蘿壩。終點前拾級而下，便是城門郊野公園遊客中心及菠蘿壩茶水亭，可以參觀、梳洗及補給一下。

長度：約6公里



難度：2 (1-5，5為最高)



貯物及洗澡地點：蕙荃體育館 / 楊屋道體育館（須步行10分鐘到由兆和街專線小巴82號總站）



補給：專線小巴82號總站附近便利店 / 菠蘿壩茶水亭



前往方法：



小巴：由兆和街專線小巴總站，乘搭82號小巴，在總站「菠蘿壩」站下車



點擊相片，留意跑過城門水塘的小貼士：

+ 2

跑遊老香港系列：

民智啟迪之路 華人辦西學普及教育真誠建港

從九龍關看茘枝角 紅磚古蹟也是隔離酒店

大埔有座政府山 文武二帝前發生港英衝突

路邊石頭守望我城 呢一塊上咗大銀幕

九龍寨城有場外交風波 香港預言書在此？

FB專頁：我們走過的香港大地匆匆而過，錯過舊日的足跡。港九新界，樓閣或街角，都有不平凡的歷史故事。來，一起跑，一起尋找

作者鄺嘉仕

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分：（按圖放大）

+ 23

濕疹人士適宜行山跑步，但要注意以下事項（按圖）：