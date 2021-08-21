Nikel跑跑步｜沙灘泥灘輪住打卡　舒適路線涼住海風跑到泥涌石橋

（編按：香港地少，路仍多，18區你跑過幾多？「跑將軍團」成員Nikel Ying今回帶你跑入將軍澳，刷里數！）

來到炎炎夏日，適合一些較短程社區跑步路線。當區居民跑慣跑熟，跨區跑ｊ者就適合打卡「成就解鎖」！



説到馬鞍山跑步路線，大多會想起馬鞍山海濱長廊，今次跟大家介紹一個馬鞍山靠近西貢的後花園——泥涌石灘



文、圖：Nikel Ying跑跑步



泥涌位於西貢西北隅，從鄰近的馬鞍山出發，路程適中，適合做一些短課。路線沿途均為整潔道路，大致平緩，跑得舒適。泥涌石灘潮漲潮退有不同景致，各有特色，有不少攝影發燒友前往拍照。跑到石灘值得預留一點時間，在海天一色的風景，跑步兼拍照，多一重樂趣。

在這小橋外露水面位置打咭，感覺很不錯

由馬鞍山運動場對出海濱位置出發，沿海濱長廊一直跑，約1.7km位置就到達第一個打卡點烏溪沙碼頭，再多跑約3km(累計4.5km)就會到達泥涌石灘。路線全程來回只有約8km，短程跑步路線來說是一個不錯的選擇。加上石灘的美好景色，沒有理由不試一跑吧。

沖上石灘的海藻，在陽光照射下就像綠寶石般

泥涌石灘短程遊

路線：馬鞍山運動場對出海濱出發 >馬鞍山公園小賣部（1.2km） >烏溪沙海灘（1.5km） >烏溪沙碼頭（1.7km） >耀沙路 >落禾沙里 >年華路 >年明路 > 泥涌石灘（4.5km） >原路折反到烏溪沙站 >西沙路 >烏溪沙村 >烏溪沙青年新村 >馬鞍山海濱長廊 >原路折返

總長：約8km（括號內為里程）

補水位置 : 馬鞍山公園小賣部（去程1.2km／回程6.8km）



打卡位 : 烏溪沙碼頭（1.7km）、泥涌石灘（4.5km）



馬鞍山海濱路段，好山好水，吐露港有八仙嶺這座大靠山。

前往烏溪沙碼頭路段（按圖放大）

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烏溪沙碼頭是觀賞日落好地方，不妨停下來稍作休息，欣賞一番。

前往泥涌石灘（按圖放大）

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泥涌石灘到著（按圖放大）

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回程（按圖放大）

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回程路線跟去程有點不同，原因是想以不同路徑增加路線的趣味，也是個人喜好的選擇。最後緊記，跑步練習，請按個人能力，量力而為，祝大家跑步愉快，下次再見。

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