渣馬2021︱去屆中籤者開始「入飛」　抽籤落選將自動進入公眾報名

年度跑界盛事「香港馬拉松」上周確定在今年10月下旬復辦，時間無多，報名從速開始。

香港馬拉松2021今天起開始首階段報名，只供精英組跑手，及擁有去年參賽名額的跑手登記循「預留名額」報名。其他跑手，仍要等一等。



港馬籌委會獲政府批准，相隔兩年復辦港馬，但因防疫考慮而，要較上回大幅縮減約四分之三參賽者。去年取消，七萬多名中籤者「冇得跑」，該些名額亦要消化。

各位跑手，準備資料報名喇。（資料圖片／張浩維攝）

今天開始的報名首階段已經開始，為期5天，至本周五（27日）晚上7點完結，供 「預留名額」及精英組跑手報名。「預留名額」方面，跑手須提供去年參賽資料，並只可報名參加同一組別。

2019年港馬之後，新冠肺炎全球爆發，一旦復辦，須接種兩劑疫苗方可參賽。（資料圖片／李澤彤攝）

跑友期待已久，有賽事可跑當然踴躍報名，可以預見「預留名額」都會爆滿。大會將以抽籤決定，落選者自動進入稍後舉行的公眾抽籤階段。倘若依然落選，名額可以在明年賽事再度使用。

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至於精英組，10公里、半馬及全馬賽事各有門檻。跑手須提供2018月1月1日至2021年6月30日，在認可賽事中的成績證明。大會按成績排行決定入圍選手名單，落選者可循公眾抽籤參加。

以上兩組報名的結果，將於9月1日下午2時公布。供沒有「預留名額」跑手參加的公眾抽籤，將於9月2日上午10時開始。

即睇渣馬2021各組別名額、起跑時間及路線圖：（按圖放大）

出於防疫考慮，本年賽事把10公里賽改到西隧起步，暫別東廊齊跑的盛况。（資料圖片／李澤彤攝）

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