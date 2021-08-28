UTMB．持續更新｜黃浩聰勇闖最後三座大山　眼受寒流影響視野不清

香港越野跑界名將黃浩聰出戰橫跨法國、瑞士及意大利的UTMB （Ultra-Trail du Mont-Blanc，環勃朗峰超級越野耐力賽）171公里賽事。

賽事去年因新冠肺炎疫情而停辦，黃浩聰在2019年取得並列第6，為香港跑手歷來最佳成績，亦為該屆成績最佳的亞洲選手。

本文將持續更新黃浩聰戰況，目前已完成113公里，暫列13位。



【16:40】黃浩聰已完成逾126公里賽事，餘下45公里路程，正向着最後三座大山進發。現時他保持在第13位名。

大約一小時，他前通過第12個檢查點，可以稍為休息及補給。其團隊直播他進入檢查站的情况，黃當時指經過高海拔路段，天氣寒冷，他感覺眼部有不妥，視野不太清晰，幸而可以繼續前進。

【13:55】又升一位！黃浩聰經過7.2公里、下降逾900米的路段後，通過La Fouly 檢查站，時間為14小時46分44秒，排名從14升上13位。

【12:50】黃浩聰通過Grand Col Ferret，時間為13小時44分4秒，排名14，較上一檢查站上升一位。此外，賽前視為奪冠熱門的美國跑手Jim Walmsley，曾經守在第二，已經退出賽事。

黃浩聰通過78公里的檢查站，團隊專頁指他「好順，感覺好好」。（The North Face Adventure Team facebook）

【11:40】UTMB已經開賽超過12小時，賽前熱門之一，三屆冠軍的法國跑手François D'Haene已完成逾100公里路程，率先通過全程最後一個超過海拔2500米的檢查站Grand Col Ferret時，時間為12小時19分14秒。

黃浩聰亦在中段開始不斷提升名次，正向Grand Col Ferret進發。他通過最近一個檢查站時，排名15位，成績為12小時38分34秒，為暫時亞洲選手中最佳。

黃浩聰早已抵達歐洲熟習地形。（The North Face提供）

疫情令體育世界儼如停頓超過一年，黃浩聰因此未有正式比賽一年有多，其間僅靠在香港之內獨自訓練。他今回希望能夠挑戰到兩年前的成績22小時47分。

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黃浩聰（中）與菲律賓跑手John Ray Onifa（右）及泰國跑手Jay Kiangchaipaiphana（左），參與本屆UTMB。（The North Face提供）

今屆賽事從8月23日開始，舉行不同組別賽事。全長146.3公里的TDS組別不幸出現跑手喪生事件，一名捷克跑手失足墮下，傷重不治。

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