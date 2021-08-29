UTMB｜救火英雄立於山界　四大極霸者黃浩聰世界級實力在地煉成

香港山界名將黃浩聰出戰UTMB，備受跑友關注，日以繼夜為他打氣。他最終以23時17分40秒，第11名衝線，連續兩屆成為亞洲最佳選手。

UTMB被山友視為越野跑殿堂級賽事，「聰sir」不止在阿爾卑斯山發揮出世界級實力，足跡早已遍及全球，以至「四大極」。



33歲的黃浩聰任職消防員，擔任體能訓練教官的工作，十年前開始接受正規運動訓練，以及越野跑。走到山野，盡展才能。數年前受訪，他自言最瘋狂的一年，跑了38個比賽。

越野跑不限與崇山峻嶺，黃浩聰挑戰了本地主要山賽，以及多個世界著名山賽，創出佳績。HK100、環富士山、UTMB炎熱與嚴寒極地亦難不倒他。2018年世界四大極地超級馬拉松巡迴賽，先後挑戰納米比亞沙漠、戈壁沙漠、智利阿塔卡馬沙漠後，最終戰克服南極洲冰天雪地，獲得巡迴賽總冠軍殊榮。

黃浩聰為今屆UTMB做足準備。（The North Face提供）

UTMB在越野跑賽事中地位超然，香港不少高手曾踏上UTMB賽道。黃浩聰在2016年以27小時47分10秒，第42名衝線。3年後，黃浩聰在2019年賽事大有進步，以22小時47分48秒，最終並列第6衝線。不論名次和時間，都打破香港跑手歷來UTMB最佳成績，並成為該屆UTMB中亞洲跑手中成績最佳者。

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黃浩聰在2019年賽事以並列第6衝線，選手與摯愛和家人一起衝線，也是傳統之一。 （資料圖片）

黃浩聰備戰今屆賽事時，未能外出寓賽於操，只能在香港的山野跑完又跑。他在個人專頁公開訓練日程，6、7月分別累積了600公里及1000公里，累積上升海拔為10000米及20000米。本港4條大徑成為他的練習場，甚至一天完成來回城門谷運動場至大帽山5次。

中國等亞洲國家，為防疫而實施嚴格旅遊限制，亞洲選手較上屆大幅減少。黃浩聰在今屆賽事前半段發揮穩定，排名拾級而上，進入中段已穩守在15名之前，再逐步前進，最終以以23時17分40秒，第11名衝線，男子組排名第10（女子組冠軍第7名衝線），連續兩屆成為亞洲最佳選手。

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