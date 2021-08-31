齊動LetZ Goal｜開App行路儲里數　積分跑鞋等你拎︱九月活動

撰文：齊動 LetZ Goal
出版：更新：

來到9月，除了是學生開學的季節，亦是齊動全新「實時記錄」功能上架的日子！大家毋須綁定任何運動裝置，就可以輕鬆同步里數！

立即下載「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App，邊行邊賺積分！

根據衞生署資料，有研究顯示經常習慣急步行1英里（即約1.6公里），會對身體健康有長遠的益處。適逢齊動「實時記錄」正式上架，推出「日日行路排行榜」挑戰，鼓勵大家建立每日步行的習慣！

齊動設有「步行排行榜」，同步步行里數即可上榜。

由9月1日至9月21日，只要每天步行1.6公里，儲齊總里數33.6公里或以上，並在「步行排行榜」中為第1至第500名*，每人將會獲得3360積分。而其他曾同步「步行」里數的用戶均可獲得100積分，以作鼓勵！

*日日行路排行榜結算時間：9月21日下午2時

齊動於9月的「每月激賞」挑戰，將會送出adidas最新4D FWD跑鞋（名額2位）！新系列的重點在於以高科技鞋底，推進跑者向前，讓大家愈跑愈快。本挑戰由9月3日開始，直至9月30日晚23：59為止。立即登入「齊動 LetZ Goal」的「九月激賞」挑戰頁面，按「立即參與」後同步10K數據，再填表答問題，就有機會得獎！齊動幕後團隊將選出最有趣的答案，送出adidas最新4D FWD跑鞋，將汗水換成獎賞！

4D FWD新配色細節全面睇（點圖放大）

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【重要提示】齊動只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「九月激賞」或其他虛擬跑挑戰。挑戰只計算「參加中」的里數，未按參加或暫停中的挑戰，將不會計算相關跑步數據。

9月份「Monday Challenge」虛擬跑內容一覽：

Monday Challenge#34
活動日期：8月23日至9月5日
獎品：2,500「01積分」（名額800名）

Monday Challenge#35
活動日期：8月30日至9月12日
獎品：Oofos運動恢復拖鞋

Monday Challenge#36
活動日期：9月6日至9月19日
獎品：2,500「01積分」（名額800名）

Monday Challenge#37
活動日期：9月13日至9月26日
獎品：跑步運動腰包

Monday Challenge#38
活動日期：9月20日至10月3日
獎品：2,500「01積分」（名額800名）

Monday Challenge#39
活動日期：9月27日至10月10日
獎品：運動太陽帽

*禮物內容按活動頁面更新為準

想了解「齊動 LetZ Goal」更多？立即按下圖，瀏覽我們的全新介面，然後按此下載「齊動」App！關於「齊動 LetZ Goal」

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關於「齊動 LetZ Goal」

運動，從此不一樣。「齊動 LetZ Goal」作為一個互動平台，將你的運動里數換成獎賞。大家可在齊動留下汗水紀錄、參加挑戰、解鎖成就、賺取積分。運動不再是一個人，一同齊動，賦予你運動全新的意義！

按即立即體驗「齊動 LetZ Goal」虛擬跑App

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能記錄跑步數據，大家必須使用第三方跑步App，並允許Apple Health存取數據，再把Apple Health綁定到「齊動 LetZ Goal」。關於綁Device問題，可按以下連結： 若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過Apple Health連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。

請點擊下列連結，了解更多：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到「齊動 LetZ Goal」。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用齊動 LetZ Goal。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶，會用Google Fit

我用Android，沒有Garmin手錶，會用其他應用程式

關於其他疑問

若大家對「齊動 LetZ Goal」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在「齊動 LetZ Goal」改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到「齊動 LetZ Goal」嗎？按此了解我們兼容的裝置

「齊動 LetZ Goal」有什麼活動？按此了解齊動的「成就」和「挑戰」

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