渣馬2021｜首辦虛擬跑名額先到先得　須用指定程式留意確認郵件

下月中復辦的渣打香港馬拉松2021，兩輪抽籤早前結束，「中獎者」正為重返跑道加緊備戰。不幸落選者，仍有「報仇」機會。

港馬主辦單位效法其他大型馬拉松於疫症下的做法，舉辦三個組別的虛擬跑，讓大家向目標進發。有意參加者，當務之急是盡快報名。



港馬首次舉辦虛擬跑，而且開於予本地及海外跑手一起參加，現正接受報名，至下月15日午夜完結。跑手按照自身能力及目標，可以選擇10公里、半馬及全馬組，本地跑手報名費分別為180元、200元及225元。

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港馬復辦，未必人人有得落場。虛擬跑提供另一機會，讓跑手參與。圖為2019年比賽情况。（資料圖片／盧翊銘攝）

有興趣的跑手可到港馬官方網頁（https://www.hkmarathon.com/）報名，網頁顯示名額以先到先得方式分配。參加者收到確認電郵，記得「打星」標籤，因為內有啟動碼。跑手須於10月下載大會指定的手機應用程式，記錄跑步數據，該啟動碼用於首次登入帳戶。

港馬官網現正接受虛擬跑報名。（網頁截圖）

一切準備就緒，就等待下月25日至11月14日，登入應用程式，參戰虛擬跑。大會網頁指跑手將有5次挑戰機會，每展開一次挑戰，將有24小時完成。最後提交各次挑戰中最佳成績，載於證書上。參賽者同時可以得到紀念T恤及完賽獎牌。

跑手須接種兩劑疫苗，方可參加實體跑，虛擬跑免卻此方面的要求。（資料圖片／李澤彤攝）

港馬2021報名須知（按圖放大）

至於實體跑的預留名額及公眾抽籤報名，已於本月上旬完結，付款階段亦已完結。參加實體跑的選手將於下月21-23日領取跑手包。

即睇港馬2021各組別名額、起跑時間及路線圖：（按圖放大）

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