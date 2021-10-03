鄺嘉仕．跑遊老香港｜保衛戰最後一幕　搜索機槍堡與英靈足跡

英國在1918年第一次世界大戰完結起，英日同盟中止，到二戰開始前幾年日、德愈走愈近，英國每3至4年，便以日本為假想敵，認真研判如何守衛香港。1938年，日本已佔領及封鎖中國沿岸，港英政府的防衛計劃轉而守衛港島為目標，資源撥到港島的軍事建設上。

今次我們由香港仔運動場出發，追尋在1941年12月8日爆發，歷時十八日的香港保衛戰中，港島守軍的故事。港島南區沿岸道路處處軍事遺跡，既有評級的歷史建築，亦有隱藏在樹叢中，混凝土下的遺跡，暫難重見天日，卻總比消失了被人遺忘好得多。

文、圖：鄺嘉仕＠我們走過的香港大地



回頭看南朗山東北方，沿海一帶曾稱為「磚廠」，就是港島14號機槍堡 (PB 14) 的位置。

抗日機槍堡 消失風雨中

1939年至1941年期間，環港島海岸最少建有75組海岸機槍堡。因為日軍在港島東北岸登陸，加上港島南岸的社區發展較慢，南區有較多機槍堡得以保留。今回路線上，我們可以「看到」4組機槍堡，其中2組更可觸及。南朗山東北（當時叫磚廠）的14號機槍堡（PB 14），及赤柱灣西的PB 22。走上馬坑公園高處回頭，或在公園內的北帝古廟向西遠望，不用落到灘頭亦可清楚看見PB22。

麗海堤岸路盡頭接海灘道，左方被混凝土覆蓋的「白色邊」，正是PB 17機槍堡的探射燈掩蔽體，右方有一個圓筒狀潛水式瞭望塔，更是保持狀態最好的機槍堡。

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淺水灣西的PB 17及舂磡灣的PB 21，甚至摸得到。PB 21就在舂磡角迴旋處往沙灘方向走，來回要1公里。PB 17就在路旁，不僅保存完整，亦有專人打理，散煙口、瞭望塔及防彈鋼板門窗等，依然齊全，惟混凝土充塞及沙石掩蓋下，內部狀況不明。可惜是上述機槍堡，沒有被評級保育的機會。它們見證的抗日事蹟，隨時因為風吹雨打而坍塌，或天意或人為的原因，消失歲月中。

麗海堤岸路中段第 40065 街燈前後，就是PB 16大概位置，今天被樹林遮蔽。

1941年香港保衛戰爆發，平安夜前幾天，來自加拿大來福槍營丶米道息士營和香港皇家海軍義勇軍團，以淺水灣酒店為指揮基地，配合PB 17及香島道上各大宅據點，合力保衛香島道，阻止日軍沿香島道東進赤柱。今回路線上，其實途經共11組遺址,部分已經消失，甚至改頭換面，例如深水灣域多利遊樂會的PB 15。也有部分殘留的PB 16，機槍堡部份因興建麗海堤岸路而被清拆，有一部份據報仍在水下，而其探射燈塔仍隱藏在樹叢中。

南區機槍堡散落各處，有些已經「改頭換面」（按圖放大）

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高射砲台 拖延一分一秒

第一次世界大戰後，空軍科技慢慢成熟。1941年之前，港島上有9個高射砲台駐有砲兵部隊。沿舂磡角道往下走，經過迴旋處後望向右方綠色屋，後面就是沙石灣高射砲台。當日軍佔領淺水灣酒店後推進，曾受到沙石灣高射砲台抵禦，戰鬥一天一夜才能突破。

經過迴旋處後，望向右面綠色屋的方向，後面就是沙石灣高射砲台的位置

舂磡角炮台 卸下戎裝投身演藝界

1941年香港保衛戰前，港島上共有9個海岸砲台，舂磡角砲台便是其中之一，只要我們在經過迴旋處後，繼續沿舂磡角道往下走，就會到達舂磡角砲台。

舂磡山上往原一號砲台大概位置的海邊遠望，一號砲台現為慈氏護養院。

砲台在1938年開始興建，建築費大概為6萬英鎊，1941年完成，可惜是不少未大派用場，先自行摧毀。香港保衛戰爆發，日本陸軍主力從北向東南推進，南岸部分砲台幫助不大。12月19日，英軍下令大部分兵力集結到赤柱，駐守哥連臣，博夏勒及舂坎角三個炮台的守軍撤退前破壞三處海岸砲台的設施，避免被日軍利用。

舂磡角二號砲台側望，遠方凸出的山咀就是赤柱半島的南端。

舂磡角二號砲台遺址也是好些電視劇的取景點（按圖放大）

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在1970年代中，一號炮台被拆毀，興建慈氏護養院，但四周仍保留有守衛室、營房、發電碉堡、辦公室及彈藥庫等。現時留下二號炮台及其相關設施，有辦公室、炮彈存放處，鎖緊炮管的炮環等，並改建成舂磡角公園的一部份。現時，舂磡角砲台被評為二級歷史建築，最特別的是其半圓形混凝土護牆，外型像一架UFO或外星人基地，實際作用是防止後面一號砲台的火舌，影響二號砲台的運作及安全。

平安夜攻防 血汗會知道 歷史會記起

1937年建成的赤柱郵政局，為二級歷史建築，在1941年12月24日，見證著赤柱抵抗的一道防線。（相片2011年拍攝）

走到赤柱市集後，找到舊赤柱警署及赤柱郵政局，是平安夜守衛香港的最後防線。再以此為出發點，分別以東頭灣道來回聖士提反書院正門約1公里，以黃麻角道來回赤柱軍人墳場約1.5公里，憑弔最後激戰場地。

1859年建成的舊赤柱警署，為法定古蹟，在1941年12月24日，在赤柱是投降前的一道防線

舊赤柱警署建於1859年，是本港現存歷史最悠久的警署建築，現為法定古蹟。在12月24日，英軍東旅退守赤柱半島，為防止日軍的晚上攻擊，曾設置前線指揮部。日治期間，舊赤柱警署曾用作日軍的分區總部。香港重光後恢復警署用途至1974年。其後，舊赤柱警署先後用作多個政府部門的辦事處。

聖士提反書院內的聖士提反小教堂，為三級歷史建築，在1950年建成

聖士提反書院赤柱校園於1929年落成，而書院大樓及大禮堂是首先落成的建築物，現為法定古蹟。在12月25日凌晨被日軍佔領，臨時軍事醫院的書院大樓內逾60位傷兵，以及多名醫護及學校教職員被刺死，史稱「聖士提反書院大屠殺」。日治期間，聖士提反書院至赤柱監獄前一帶，曾被用作赤柱拘留營。香港重光後，聖士提反書院於1947年重開至今。「聖士提反書院大屠殺」的紀念碑，現置於赤柱軍人墳場內。墳場亦曾發生激戰，現時墳場內紀念的逝者，逾三分二近600名為二戰期間死難者。

赤柱軍人墳場，早在 1840 年代開啟用，後在 1942 年開始安葬 1941年香港18日保衛戰後的死難者

重光之路

戰爭作為政治的一部分，從來都是各國外交的伸延，無人可獨善其身。香港在1941年太平洋戰爭中淪陷，多一個砲台，少一個軍營，結局不離其宗。據統計，十八日香港保衛戰，衛港而亡或失蹤的軍人約2,700人，日治期間在港或返鄉死亡失蹤的平民數目更難估計。捱過艱難處，活着有可能。二戰下存活的香港人，不知不覺在歷史洪流中，默默共建重光之路。

前淺水灣酒店，現露台餐廳的位置，曾經是英軍的臨時司令部。要記得的，必須記下。

《跑遊老香港》 - 尋找最後防線



路線：香港仔運動場出發 > 黃竹坑道的港鐵海洋公園站及鄉村俱樂部 > 苗鍾徑 > 深水灣香島道 > 麗海堤岸路 > 淺水灣 > 海灘道 > 南灣道 > 南灣道16及18號對面行人徑 > 赫蘭道 > 淺水灣道 > 赤柱峽道 > 舂磡角道 > 舂磡角砲台 > 折返舂磡角海灘站 > 馬坑公園 > 赤柱市集

長度：約12公里 (基本)，約16公里 (加遊所有額外景點)



難度：3（1-5，5為最高）



貯物及洗澡地點：香港仔運動場



補給：香港仔運動場，淺水灣海灘道的便利店，舂磡角消防局後的超級市場，赤柱市集。



洗手間：深水灣、淺水灣、馬坑公園、赤柱市集。



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前往方法：



a.鐵路：港鐵港島南線海洋公園站下車A1出口，向工業區方向行約3分鐘



b.公營巴士：經過香港仔隧道的巴士或小巴，在「香港仔隧道」站下車，往工業區方向行約3分鐘



回程方法 (返香港仔運動場) ：



a.於赤柱村巴士站，乘73路公營巴士，於黃竹坑遊樂場站下車，回頭走1分鐘。



b.於赤柱村巴士站，乘6X，260路公營巴士，或40專線小巴，於海洋公園停車場站下車，向前走3分鐘。



小貼士：

1.香港浸會大學歷史系副教授鄺智文博士及其專業團隊，其「1941年香港戰役空間史研究計劃」，剛發表一個極具參考及應用價值的互動地圖網站，公開讓有興趣認識當年戰役的人士使用，網址：https://digital.lib.hkbu.edu.hk/1941hkbattle/zht/map.html。

2.軍事遺址保存狀況參差，多近觀，免內進。

3.沿路 (特別是香港仔運動場來回南灣一段) 是不少港島區團跑人士的熱門路跑路線，路跑時只要保持左上右落，跑起來自會更加醒神。

4.香島道深水灣段，行人路狹窄，小心忍讓。

5.或許大家都知道，張愛玲女士自身小說《傾城之戀》中，最後的時間空間，就是1941年香港保衛戰的淺水灣酒店，現時亦是2015年開始南區文學徑的其中一個主要賣點。

6.舂坎角砲台位於舂坎角公園範圍之內，其他現存機槍堡及瞭望站均於海灘或行人路上，大致上是24小時開放，請遵守場地相關的使用守則。

7.舊赤柱警署現為超級市場，內外都保留了百多年前的建築特色。營業時間為上午8時至晚上9時。

8.聖士提反書院自2008年開始推行文物徑導賞服務，大家對學校或當時校內情況有興趣，可致電28130360或電郵 (heritage@ssc.edu.hk) 聯絡文物徑負責老師，或上網往電子申請導賞服務：https://www.ssc.edu.hk/links/ssctrail/chi/docent.html。

9.赤柱軍人墳場，開放時間為上午8時至下午5時，參觀時請保持尊重。

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作者鄺嘉仕

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