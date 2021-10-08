渣馬2021｜防疫需要提早寄行李減人流聚集　田總籲多作測試保安全

香港馬拉松在疫症中復辦，餓賽已久的跑手，記得跟足防疫安排，因為賽事流程不再一樣。

賽會為緊遵政府防疫要求，賽前賽後的安排大改。跑手須在領取跑手包當天做足申報及檢測，並且寄存行李。賽會亦鼓勵跑手在賽事前後，接受快速測試。



田總行政總監伍于豪解釋，按政府的防疫要求，總會與檢測承辦商安排後，將於10月21-23日在維園派發跑手包。

田總主席關祺（中）指跑手「餓了很久」，渣馬報名踴躍，超額逾一倍。（何偉畧攝）

跑手須於14日開始在網上預約領取時段，並於19日網上申報健康資料，包括表明賽前21天未離港等。領取跑手包當天，跑手須親自帶備接種疫苗記錄及健康申報表。工作人員確認身分後會為跑手戴上手帶，注意手帶等同「身分證明」，代表跑手已滿足防疫要求，須配戴直至完賽，不得剪帶。

伍于豪展示跑手手帶稱，物料相當堅韌，難以扯斷，強調用於確認跑手已通過病毒檢測。（何偉畧攝）

戴上手帶後，跑手須在場接受病毒核酸檢測，完成採樣後才可領取選手包。伍提醒跑手，因為避免人流聚集，10月24日賽日當天不設寄存行李，故此跑手領取選擇手包當天，需帶備賽後替換的衣物寄存，「賽事當日戴手帶同號碼布，就可以直接前往起跑區」。伍又補充考慮政府建議，跑手包及完賽包內都有病手快速測試包，建議跑手有需要時測試，以策安全。他又回應與承辦商溝通過，同一時間段內檢測的跑手，當中若有人確診，其他跑手不會視為密切接觸者。

港馬2021日程（按圖放大）

至於賽事安排，分為爭奪獎項的精英組和一般組。精英組選手上起跑區時須戴口罩，起跑後越過拱門即可脫下，直至完賽。一般組採取分階段動態起步，同樣越過拱門後可以脫下，現場有棄置口罩的設施。不過，伍鼓勵大家自行處理口罩，例如設法包好袋好。衝線後，跑手在限制區稍為休息時，可以保持不戴口罩，但離開時就必須戴起，完賽包會提供口罩及搓手液。

跑手須接種兩劑疫苗，方可參加實體跑，虛擬跑免卻此方面的要求。（資料圖片／李澤彤攝）

港馬籌委會主席高威林強調，復辦前跟政府就防疫措施相討多時，亦參考了早前舉行的「六大馬」柏林馬拉松的防疫安排。他不諱言港馬份屬「M」品牌大型體育盛事，其他大型活動都留意港馬能否順利舉行，用以稍後舉辦大型活動時借鏡。

田總主席關祺補充，港馬報名人數較18500個名額，超出一倍有多，反應踴躍。大會曾邀請一些傳播風險不高地區的跑手參賽，但未有回音。

即睇港馬2021各組別名額、起跑時間及路線圖：（按圖放大）