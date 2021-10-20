渣打馬拉松2021｜明起領跑手包兼寄行李　須帶齊針卡及健康申報表

香港馬拉松2021本周日（24日）上演，1.85萬名跑手如箭在弦，明天就進入「戰時狀態」。

明天開始一連三天，主辦單位將一如往年，在維園舉行嘉年華並派發跑手包。今屆賽事須嚴守防疫措施，從今天開始，跑手已經要準備「執行李」，以免白行一趟，甚至走多轉。



獲得名額的跑手，要留意今屆賽事對防疫要求極高，必須打齊兩針疫苗。而且，領取跑手包須預約時間，並且帶齊重要文件，跟足流程。今屆必須留意，跑手要帶備賽後使用的物資。

賽事日帶着一袋二袋去寄存，今年不會出現。（資料圖片／張浩維攝）

跑手若在領取跑手包當天未有帶備行李寄存，尚可在派發跑手包期間親自到維園補寄。但為免費時失事，還是出發前想定賽後即時使用的物資，例如替換衣物、保暖衣物、雨傘、補給品、餅乾等簡單糧食，以及防疫物品如備用的口罩、酒精搓手液等。

大會帖文提醒，賽日有機會下雨，宜帶備衣物「放入自備嘅膠袋，再放入大會派發嘅索繩袋」，又提醒切勿寄存貴重物品，或容易腐爛的食物。

近屆跑手在地鐵點就地整理衣物，更換衣物。今年要直接往起步點，賽後才可以換衣服。（資料圖片／黃永俊攝）

大會明示為減少人流聚集，將安排領取跑手包時寄存行李，跑手在賽事當天就可以輕裝上陣，直接往起點等候出發，衝線後返回行李區取回行李。

控制人群及感染風險，成為今屆賽事的重要課題。（資料圖片／李澤彤攝）

港馬官方facebook近日帖文提醒跑手，在預約時間內到達會場，必須帶齊下列5項文件：

1. 預約領取跑手包及測試病毒確認電郵

2. 網上健康申報表格確認電郵

3. 跑手包領取通知電郵

4. 香港身份證或護照正本

5. 紙本或電子針卡（智方便、醫健通或安心出行流動應用程式）



跑手須於先上網填好健康申報表，於預約時間段前往維園會場。工作人員會先確認跑手的預約跑手包及測試病毒預約電郵、針卡及健康申報表，確認身分後帶上手帶。跑手隨後接受病毒核酸檢測，完成採樣後領取選手包，並寄存行李。

天文台近日改變預測，暫時估計賽事當天多雲（資料圖片／盧翊銘攝）

渣打馬拉松｜周日凌晨起封西隧往港島路段 港鐵3時35分開頭班車

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警方公布渣馬賽事日封路情况（按圖放大）