渣打馬拉松2021｜賽前一晚興奮過頭　收拾好後簡易瑜伽助放鬆入眠

跑手引頸以待，香港渣打馬拉松2021明早（24日）舉行。

收拾好行裝，準備好早餐，校好鬧鐘，該關燈休息。不過，心情緊張又興奮，躺平卻未能入睡。如果「眼光光等天光」，做瑜伽、聽音樂都有助寧神安眠。



今年賽事不用預早時間前往會場寄存行李，跑手仍應該預算空間到場，讓你好整以暇，適應環境甚至上個廁所。切忌「衝落車去起跑」，心神未定大多會影響發揮。

平時星期六的各種娛樂活動，暫且放下，要睡喇！（美聯社）

不用寄行李，隨身攜帶的物品更要想清想楚。如果你單刀赴會，沒有親友為你保管財物，也要測試好腰包與褲袋，袋好手提電話，還有那張可能存入了消費券的八達通。

保持安靜，躺平，放鬆。（美聯社）

好了，執齊「架生」，把上陣的跑衫、跑褲，還有跑鞋，準備就緒。請放下電話，遠離社交媒體，無視愛隊賽果，直至明天賽後。好好躺在牀上，放鬆身體就寢。不過，情難自禁，想着明天可以再次跑西隧跑汀九橋，愈想愈精神，無法入睡。

瑜伽一些動作有助入眠，例如圖中的嬰兒式。（Getty Images）

遇上這情况，閉目養神，調節呼吸，都有助放鬆。此外，瑜伽中一些式子都有助放鬆和入眠，例如貓背伸展式、仰臥脊椎扭轉式、靠牆抬腿式、嬰兒式等。注意嘗試瑜伽式子，需要放鬆身體，調節呼吸。

【瑜伽動作】仰蝴蝶式平靜思緒 排毒消疲勞睡前瑜伽3式治失眠

祝大家明天順利起步，安全到埗！（資料圖片/李澤彤攝）

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