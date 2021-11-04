跑步｜街馬倒數一個月仍待政府開綠燈　毅行者HK100實體賽已告吹

2021年香港馬拉松在10月下旬完成，過程大致順利。不過，跑友未許太樂觀，以為跑步賽事就此全面恢復。

兩項大型越野跑賽事「樂施毅行者2021」及明年「香港100」，均因防疫考慮而不獲批准舉行。而本年「全城街馬」早前宣布有望舉行，距離預定舉行日子一個月仍未開始報名，主辦單位在官方專頁表示仍與政府磋商，希望盡快有好消息。



全城街馬在上月中宣布，有望在本年12月5日舉行，更會首次舉行全馬，環維港跑過「三隧三橋」。主辦單位當時希望在11月初落實防疫措施，開始接受報名。

全城街馬暫定於12月5日舉行，仍未公布報名資訊。（全城街馬官方網頁）

踏入倒數一個月，街馬在今午在官方facebook發文稱，收到跑友及支持單位查詢進度。主辦單位指現正與政府有關部門「密切傾緊街馬可行細節」，希望能夠成功舉辦。若有最新消息將立即公布。根據網頁所示，若然成事，大會於下月3、4日派發選手包、寄存行李及防疫檢測，5日舉行賽事。

街馬2021｜首辦全馬擬12月初跑三隧三橋 待政府開綠燈下月初報名

今屆香港馬拉松不會途經東區走廊，街馬若然成事，東廊人頭湧湧場面再現。（資料圖片／歐嘉樂攝）

港馬在縮減規模及加強防疫措施下舉行，原定本月19至21日舉行的毅行者則收到壞消息。主辦單位於10月26日收到政府通知不批准舉行，原因是難以完全阻隔公眾及參加者互相接觸，加上4600名跑手及工作人員連續3日在麥理浩徑參與活動，橫跨數個區域，難以消除傳播疫症風險。

毅行者未能如期舉行實體賽，主辦方表示正爭取政府批准「以全新模式呈現」。（樂施毅行者官方網頁）

不久過後，香港100超級馬拉松賽亦收到噩耗，不批准於明年1月舉行賽事。政府指欠缺有效措施將參加者與其他平常行山人士分開，會增加社區傳播的風險。主辦方準備舉行虛擬跑代替。