箱根驛傳｜青山學院大學8年六奪總冠軍　監督：無負史上最強之名

日本跑界新年盛事「箱根驛傳」，上演王者回歸。青山學院大學（青學大）展現無敵姿態，大幅擴大去程優勝，以破紀錄總成績掄元，近8年第6度封王。



賽事昨日開始，去程從東京大手町跑到箱根蘆之湖，青學大以5小時22分6秒奪得去程冠軍，領先對手至少2分37秒。今早展開的回程，表現更為出色。

中倉啓敦刷新最後一區紀錄，青學大大勝而回。（twitter@YOL_hakone）

第6區之後，7至10區跑手的時間均列該區首兩名，而7、9、10區跑手更奪得第一名的「區間賞」。9、10區分別由三年生中村唯翔及中倉啟敦出戰，各自打破區間紀錄，中村更把保持13年的9區紀錄推前46秒。當中倉在大手町衝線，青學大以5小時21分36秒打破回程紀錄，大勝對手至少4分51分。他們的總成績10小時43分42秒，大勝對手前過10分鐘，更把該校在前屆創出的總成績紀錄推前逾1分半。

原晉（右二）指導的最強軍團，重奪總冠軍。（twitter@YOL_hakone）

青學大去屆大失準，總成績僅得第4，今屆打醒十二分精神，以歷來最強陣容參戰。連同後備跑手共16人，全部1萬米最佳成績均達到28分鐘的水平，屬國內一線長跑選手的成績。跑隊監督原晉形容這支跑隊為史上最強，「充滿決心，好想讚賞這批學生。史上最強軍團，不是說說而已。他們保持自律而進步，實現這稱號」。

總成績方面，亞軍由去、回程均排第5的順天堂大學奪得，去屆總冠軍駒澤大學得季軍。

2021年箱根驛傳報道：