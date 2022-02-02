四徑即時追蹤｜楊志成「火車sir」叮噹馬頭　附大會網站連結

「香港四徑超級挑戰（HK4TUC、簡稱四徑）」在年初二早上開始，16位選手由麥理浩徑終點屯門先後起步。大會提供線上追蹤網站，大家可以透過網上了解各位選手的位置及時間。



四徑全長298公里，參加者先逆走麥理浩徑，再逆走衛奕信徑，之後逆走港島徑，最後到鳳凰徑。（大會實時追蹤網站）

什麼是四徑？

香港四徑超級挑戰要求參加者連走香港四大遠足徑，分別依次序逆走100公里的麥理浩徑、78公里的衛奕信徑、50公里的港島徑及70公里的鳳凰徑，全程約298公里。能夠在60小時之內完成的，會獲得「完成者」榮譽，而在72小時內完成的就會被稱為「生還者」。今屆的主要改例有，跑手完成港島徑後，需要自行從山頂廣場跑落港外線碼頭搭船。



今屆四徑有16位跑手參加，在年初二早上8時至8時45分，他們逐一起步。（hk4tuc Instagram）

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在UTMB屢創佳績的黃浩聰首度參賽。（Facebook）

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【02/02 13：45】年初二（2日）下午1時，比賽進入第5個小時，大部分選手已經過香港最高峰大帽山，在針山及草山的路上，暫時領先的是本地跑手楊志成（Joseph）。他在下午1時半左右，已經完成麥徑第6段，離開九龍水塘，開始上筆架山。

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外號「火車sir」的林成業（Thomas）緊隨其後，而女將梁康翹（Kimmy）都在麥徑第6段的中段。黃浩聰就跟好友張敏怡拍住上，落後前3位選手。黃浩聰表示希望用愉快的心情跑四徑，保持笑容到最後。

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【02/02 14：30】下午2時，楊志成是首位通過筆架山的跑手，正向九龍坳跑去。林成業及梁康翹正在上筆架山，而黃浩聰及張敏怡都開始踏上麥徑第5段。約下午2時半，楊志成跑到代表麥徑半程的沙田坳。

楊志成是首位跑到沙田坳的選手。（hk4tuc Instagram）

【02/02 15：30】楊志成繼續帶頭，林成業次之，兩人已經踏上麥徑第4段，位置十分接近，正往茅坪進發。梁康翹及黃浩聰就跑到大老山，去到基維爾營。

【02/02 16：10】楊志成率先經過昂平，正向彎曲山進發，而林成業亦已到昂平。梁康翹、黃浩聰及張敏怡向茅坪進發，而「主車群」就在基維爾營前後。