四徑即時追蹤｜黃浩聰率先衝線破紀錄　附大會網站連結

「香港四徑超級挑戰（HK4TUC、簡稱四徑）」在年初二早上開始，16位選手由麥理浩徑終點屯門先後起步。大會提供線上追蹤網站，大家可以透過網上了解各位選手的位置及時間。



四徑全長298公里，參加者先逆走麥理浩徑，再逆走衛奕信徑，之後逆走港島徑，最後到鳳凰徑。（大會實時追蹤網站）

什麼是四徑？

香港四徑超級挑戰要求參加者連走香港四大遠足徑，分別依次序逆走100公里的麥理浩徑、78公里的衛奕信徑、50公里的港島徑及70公里的鳳凰徑，全程約298公里。能夠在60小時之內完成的，會獲得「完成者」榮譽，而在72小時內完成的就會被稱為「生還者」。今屆的主要改例有，跑手完成港島徑後，需要自行從山頂廣場跑落港外線碼頭搭船。



今屆四徑有16位跑手參加，在年初二早上8時至8時45分，他們逐一起步。（hk4tuc Instagram）

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在UTMB屢創佳績的黃浩聰首度參賽。（Facebook）

重要連結：大會即時追蹤網站

【04/02 07：34】黃浩聰昨晚起開始鳳凰徑，今早以46小時55分鐘完成賽事，打破去年由梁俊強創下的49小時21分鐘的紀錄。

（顏銘輝攝）

------以下為2月3日戰況，2月2日戰況請往下閱讀------

【03/02 00：15】比賽已經開始超過16小時，楊志成及黃浩聰在衛徑第10段叮噹馬頭，兩人即將上八仙嶺仙姑峰。林成業在南涌休息過後，已經起步。張敏怡抵達南涌，正在休息。

【03/02 08：25】黃浩聰在半夜超越楊志成，在八仙嶺及九龍坑山愈帶愈開，在衛徑一馬當先。在早上8時半左右，他已經過了馬游塘，往五桂山方向進發。楊志成大約跑到十二笏，就快到沙田坳。Chamelia Suhra及唐熙晉在晚上退賽。

黃浩聰在初三早上6時44分，行衛徑再次途經沙田坳。（hk4tuc Instagram）

第二位再次經過沙田坳的是楊志成，他在初三的8時37分到。（hk4tuc Instagram）

【03/02 09：00】比賽進入第25小時，黃浩聰正從魔鬼山落山，跑向地鐵站，準備過海繼續衛徑。在黃浩聰之後的是楊志成，他正在飛鵝山道，朝東洋山進發。

黃浩聰搭地鐵過海時，把握機會休息。（hk4tuc Instagram）

【03/02 09：50】黃浩聰已經過海，身在衛徑第2段，經柏架山道，上小馬山，往渣甸山方向。楊志成已經落了東洋山，正向井欄樹跑去，他在路上表示十分眼瞓。在他身後的是英國跑手Richard Kimber，他正落東洋山。

楊志成是第二位搭地鐵過海的跑手。（hk4tuc Instagram）

【03/02 12：15】黃浩聰大約在11時半抵達赤柱，完成衛奕信徑，已坐車前往石澳，並稍作休息，準備起步行港島徑。暫時只有兩位跑手過了海到港島，另一人是楊志成，他已經踏上衛徑第2段的山路，向畢拿山進發。另外，Rowell Campos退賽。

黃浩聰在初三中午12時25分，開始港島徑。（hk4tuc Instagram）

【03/02 13：15】黃浩聰即將進入龍脊路段，他是暫時唯一一位開始港島徑的跑手。楊志成跑到陽明山莊，準備上紫羅蘭山。Richard Kimber、林成業及張敏怡亦到了港島，正在衛徑第2段努力。

【03/02 15:40】除了黃浩聰，楊志成、Richard Kimber和林成業已展開港島徑路段。另外，Mayank Vaid及陳文霞退賽。

【03/02 19:00】遙遙領先的黃浩聰，完成港島徑路段，從山頂廣場跑落港外線碼頭，他預計這段路要跑25分鐘，之後將乘船往梅窩，展開四徑中最後一段的鳳凰徑。\

黃浩聰完成港島徑，趕乘晚上7時40分的船入梅窩，準備攻克最後的鳳凰徑。（hk4tuc Instagram）

【03/02 20:30】黃浩聰已經抵達梅窩，並展開最後的鳳凰徑征程。若他能保持狀態，要在50小時內完賽，相當樂觀。

-------以下為2月2日戰況------

【02/02 13：45】年初二（2日）下午1時，比賽進入第5個小時，大部分選手已經過香港最高峰大帽山，在針山及草山的路上，暫時領先的是本地跑手楊志成（Joseph）。他在下午1時半左右，已經完成麥徑第6段，離開九龍水塘，開始上筆架山。

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外號「火車sir」的林成業（Thomas）緊隨其後，而女將梁康翹（Kimmy）都在麥徑第6段的中段。黃浩聰就跟好友張敏怡拍住上，落後前3位選手。黃浩聰表示希望用愉快的心情跑四徑，保持笑容到最後。

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【02/02 14：30】下午2時，楊志成是首位通過筆架山的跑手，正向九龍坳跑去。林成業及梁康翹正在上筆架山，而黃浩聰及張敏怡都開始踏上麥徑第5段。約下午2時半，楊志成跑到代表麥徑半程的沙田坳。

楊志成是首位跑到沙田坳的選手。（hk4tuc Instagram）

此外，黃浩聰透露，他由起點計用了6小時20分鐘抵達沙田坳。

【02/02 15：30】楊志成繼續帶頭，林成業次之，兩人已經踏上麥徑第4段，位置十分接近，正往茅坪進發。梁康翹及黃浩聰就跑到大老山，去到基維爾營。

黃浩聰跑過麥徑第5段。（hk4tuc Instagram）

【02/02 16：10】楊志成率先經過昂平，正向彎曲山進發，而林成業亦已到昂平。梁康翹、黃浩聰及張敏怡向茅坪進發，而「主車群」就在基維爾營前後。在下午4時35分，楊志成及林成業已過馬鞍坳，開始往水浪窩落山。梁康翹及黃浩聰就快到彎曲山。

踏入第9小時，楊志成（13）領先，林成業（10）緊隨，跟住的是黃浩聰（14）及梁康翹（1）。（網上截圖）

【02/02 19：40】領前的跑手已經過了赤徑，楊志成繼續帶頭，已經抵達鹹田灣。黃浩聰一步步拉近與林成業的距離，兩人位置非常接近，在大浪坳附近，準備落鹹田灣。暫時跑到麥徑第2段的，還有梁康翹，她正由北潭凹落赤徑途中。其餘大部分跑手都已經進入麥徑第3段。

年初二晚上8時，比賽進行了12小時，楊志成（13）領先，已過大浪西灣，林成業（10）及黃浩聰（14）的距離不遠。（網上截圖）

【02/02 20：53】楊志成繼續領前，正離開浪茄，上樓級往東壩。黃浩聰及林成業相距不遠，兩人正從西灣山落浪茄。梁康翹正離開大浪西灣，上吹筒坳。張敏怡及Richard Kimber離開鹹田灣，正前往大浪西灣。晚上9時10分，楊志成已經過了東壩，開始麥徑最後約10公里的馬路，奔往北潭涌。

【02/02 22：29】楊志成花了約13小時23分完成100公里的麥理浩徑，在晚上9時59分率先抵達北潭涌，並已經上車前往南涌，把握時機休息及進食。

第二位抵達北潭涌的是黃浩聰，他在晚上10時09分到埗，花了約13小時30分鐘跑完麥徑。林成業在晚上10時14分抵達北潭涌，他花了約13小時47分完成麥徑。張敏怡、梁康翹及Richard Kimber形成第二集團，他們3人十分接近，已經經過東壩。

黃浩聰花了13小時半，完成麥理浩徑。（黃浩聰 Instagram）

【02/02 23：20】楊志成已經在南涌出發，開始逆走衛奕信徑。黃浩聰及林成業都已經抵達南涌，前者率先起步，追貼楊志成。張敏怡、梁康翹及Richard Kimber亦完成了麥理浩徑，抵達北潭涌。