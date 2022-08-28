UTMB｜神級跑手最後發力四度封王　冠亞軍尾段拍住跑創SUB 20佳績

2022年的UTMB是三雄逐鹿的形勢，美國跑手Jim Walmsley前半段領放，中途無以為繼。3屆冠軍Kílian Jornet及上屆季軍Mathieu Blanchard尾段大鬥法，一度「孖公仔」拍住行。最後Kílian Jornet發力，以破紀錄20小時內的成績衝線，第4次贏得UTMB冠軍。Mathieu Blanchard慢5分鐘抵達，也造出「SUB 20」的佳績。



神級跑手Kílian Jornet在2022年的UTMB再有神級的發揮。（UTMB Facebook）

34歲的Kílian Jornet是UTMB的傳奇跑手，在2008、2009及2011年贏得冠軍，今屆以大熱姿態參賽。然而，賽前一日他在社交網站透露，近期對新冠肺炎檢測呈陽性，雖然沒有病徵，訓練如常，但未必可以上陣。在當地時間上周五傍晚6時，這位西班牙跑手還是出現在Chamonix的起點上。

在2022年的UTMB，Jim Walmsley在初段領先。（Twitter）

美國跑手Jim Walmsley初段領先

初段最進取的跑手是32歲的Jim Walmsley，由50公里的Les Chapieux起，他就穩定地帶頭。Kílian Jornet及Mathieu Blanchard亦守在前列。形勢在130公里後出現變化，Jim Walmsley身體不適，由138公里的La Giète起跌落第3位，逐步遠離冠軍之爭，到最後十多公里再被英國跑手Thomas Evans過頭，以21小時12分完成得第4名。至於Thomas Evans就以20小時34分得季軍。

在80公里的Courmayeur，Kílian Jornet僅次Jim Walmsley抵達。（Twitter）

當Jim Walmsley在中段無以為繼後，冠軍變成Kílian Jornet及Mathieu Blanchard之爭。在所有檢查站從未跌出過前三名的Kílian Jornet，由La Giète起領先，他花了14小時32分跑到這個138公里的檢查站，法國跑手Mathieu Blanchard亦步亦趨，只是慢他2分鐘。

最後30公里鬥得激烈

在最後30公里，Kílian Jornet及Mathieu Blanchard展開激烈的爭奪。跑到142公里的山坳Trient時，Kílian Jornet的領先優勢縮窄至不到1分鐘。到146公里的Les Tseppes，Kílian Jornet只是快6秒！

2022年UTMB，Kílian Jornet在觀眾的歡呼下衝線。（Twitter）

兩人「孖公仔」拍住行，當落到153公里的補給站Vallorcine時，他們的時間是一模一樣，都是17小時30分鐘53秒，而且兩人停留的休息時間也是相同，同時間離開補給站起步。難道Mathieu Blanchard可以後上過頭？

在尾段，Kílian Jornet及Mathieu Blanchard拍住上。（網上片段截圖）

Amazing duel on the UTMB.



Kilian Jornet vs. Mathieu Blanchard: can you believe these guys have been running for 150km already?@kilianj vs. Mathieu Blanchard: qui dirait qu'ils ont déjà couru 150km?



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🎥 Follow the live https://t.co/6Z68116zwA in 🇬🇧 🇫🇷 🇮🇹 🇪🇸 🇹🇭 🇨🇳#UTMB2022 pic.twitter.com/615xHDTN9f — UTMB® Mont-Blanc (@UTMBMontBlanc) August 27, 2022

在最後十多公里，Kílian Jorne還有餘力，上山加速，在La Tête aux Vents慢慢拋開Mathieu Blanchard。由Vallorcine到La Tête aux Vents的8公里路上，Kílian Jorne時速造到6.37公里而Mathieu Blanchard就得5.78公里，這段上山路為Kílian Jorne贏得7分鐘的領先優勢。

It’s neck and neck as Mathieu Blanchard of France and @kilianj leave Trient with around 40k to go in the @UTMBMontBlanc @AthleticsWeekly pic.twitter.com/iZQzoO8QTl — TheRunningShoeGuru (@runningshoeguru) August 27, 2022

UTMB這一幕充滿愛？當Mathieu Blanchard跑回終點，累到躺在地上時，冠軍Kílian Jorne上來祝賀及慰問。（Twitter）

冠亞軍齊創「SUB 20」

可能是兩人「拍住上」的互相鞭策，推動對方跑向極限，造就了新的場地紀錄誕生。Kílian Jorne以19小時49分30秒首先衝線，第4次於UTMB封王，他也成為首位在20小時內完成UTMB的跑手。前場地紀錄保持者是2019年冠軍Pau Capell的20小時19分。

2022年的UTMB，冠軍Kílian Jorne在終點等待Mathieu Blanchard衝線。（UTMB Facebook）

Mathieu Blanchard就慢5分20秒回到Chamonix的終點，也造出19小時54分50秒的「SUB 20」成績。一屆賽事竟然誕生兩位「SUB 20」的跑手，相當難得！

Kílian Jorne這夏天相當強勁，他在7月中參加美國的Hardrock 100賽，創出21小時36分24秒的場地紀錄奪冠，之後在瑞士的Sierre-Zinal得第5名，再染上新冠肺炎，最後在UTMB再創場地紀錄。UTMB的官方Twitter賽後以「THE GOAT（史上最佳）」形容Kílian Jorne。