UTMB｜神級跑手最後發力四度封王 冠亞軍尾段拍住跑創SUB 20佳績
2022年的UTMB是三雄逐鹿的形勢，美國跑手Jim Walmsley前半段領放，中途無以為繼。3屆冠軍Kílian Jornet及上屆季軍Mathieu Blanchard尾段大鬥法，一度「孖公仔」拍住行。最後Kílian Jornet發力，以破紀錄20小時內的成績衝線，第4次贏得UTMB冠軍。Mathieu Blanchard慢5分鐘抵達，也造出「SUB 20」的佳績。
34歲的Kílian Jornet是UTMB的傳奇跑手，在2008、2009及2011年贏得冠軍，今屆以大熱姿態參賽。然而，賽前一日他在社交網站透露，近期對新冠肺炎檢測呈陽性，雖然沒有病徵，訓練如常，但未必可以上陣。在當地時間上周五傍晚6時，這位西班牙跑手還是出現在Chamonix的起點上。
美國跑手Jim Walmsley初段領先
初段最進取的跑手是32歲的Jim Walmsley，由50公里的Les Chapieux起，他就穩定地帶頭。Kílian Jornet及Mathieu Blanchard亦守在前列。形勢在130公里後出現變化，Jim Walmsley身體不適，由138公里的La Giète起跌落第3位，逐步遠離冠軍之爭，到最後十多公里再被英國跑手Thomas Evans過頭，以21小時12分完成得第4名。至於Thomas Evans就以20小時34分得季軍。
當Jim Walmsley在中段無以為繼後，冠軍變成Kílian Jornet及Mathieu Blanchard之爭。在所有檢查站從未跌出過前三名的Kílian Jornet，由La Giète起領先，他花了14小時32分跑到這個138公里的檢查站，法國跑手Mathieu Blanchard亦步亦趨，只是慢他2分鐘。
最後30公里鬥得激烈
在最後30公里，Kílian Jornet及Mathieu Blanchard展開激烈的爭奪。跑到142公里的山坳Trient時，Kílian Jornet的領先優勢縮窄至不到1分鐘。到146公里的Les Tseppes，Kílian Jornet只是快6秒！
兩人「孖公仔」拍住行，當落到153公里的補給站Vallorcine時，他們的時間是一模一樣，都是17小時30分鐘53秒，而且兩人停留的休息時間也是相同，同時間離開補給站起步。難道Mathieu Blanchard可以後上過頭？
Amazing duel on the UTMB.— UTMB® Mont-Blanc (@UTMBMontBlanc) August 27, 2022
Kilian Jornet vs. Mathieu Blanchard: can you believe these guys have been running for 150km already?@kilianj vs. Mathieu Blanchard: qui dirait qu'ils ont déjà couru 150km?
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在最後十多公里，Kílian Jorne還有餘力，上山加速，在La Tête aux Vents慢慢拋開Mathieu Blanchard。由Vallorcine到La Tête aux Vents的8公里路上，Kílian Jorne時速造到6.37公里而Mathieu Blanchard就得5.78公里，這段上山路為Kílian Jorne贏得7分鐘的領先優勢。
It’s neck and neck as Mathieu Blanchard of France and @kilianj leave Trient with around 40k to go in the @UTMBMontBlanc @AthleticsWeekly pic.twitter.com/iZQzoO8QTl— TheRunningShoeGuru (@runningshoeguru) August 27, 2022
冠亞軍齊創「SUB 20」
可能是兩人「拍住上」的互相鞭策，推動對方跑向極限，造就了新的場地紀錄誕生。Kílian Jorne以19小時49分30秒首先衝線，第4次於UTMB封王，他也成為首位在20小時內完成UTMB的跑手。前場地紀錄保持者是2019年冠軍Pau Capell的20小時19分。
Mathieu Blanchard就慢5分20秒回到Chamonix的終點，也造出19小時54分50秒的「SUB 20」成績。一屆賽事竟然誕生兩位「SUB 20」的跑手，相當難得！
Kílian Jorne這夏天相當強勁，他在7月中參加美國的Hardrock 100賽，創出21小時36分24秒的場地紀錄奪冠，之後在瑞士的Sierre-Zinal得第5名，再染上新冠肺炎，最後在UTMB再創場地紀錄。UTMB的官方Twitter賽後以「THE GOAT（史上最佳）」形容Kílian Jorne。