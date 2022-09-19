渣打香港馬拉松2022｜從天水圍10K到渣馬　看田總與政府之間角力

香港跑步盛事「渣打香港馬拉松2022」原定11月20日舉行，但香港田徑總會在9月16日突然宣布比賽取消，矛頭直指政府遲遲未批准活動。文化體育及旅遊局局長楊潤雄對田總的決定感到突然，稱會派人協助，體育專員楊德強指田總儘管知道維園有空檔，仍拒絕延期至明年2月，並反問為何上屆用兩個月就夠安排到比賽但今屆則不可。

田總與政府的拉鋸早於幾個月前開始，雙方在渣馬參賽人數上討價還價，由最初希望超過3萬人到最後建議減至2.5萬人。在8月，俗稱「天水圍10K」的香港十公里錦標賽2022在賽前5日遭政府突然下令大幅削減活動人數，令田總不得不取消賽事，那時更令到田總與泳總聯手，要求政府提高透明度，作更好的安排及溝通。



渣打香港馬拉松是本地體壇一年一度的盛事。（Getty Images）

以下為田總與政府就舉辦渣打香港馬拉松2022及香港十公里錦標賽2022的拉鋸時間表：

2021年

田總開始與政府各部門就渣打香港馬拉松2022舉辦細節作積極溝通。（來自2022年9月8日田總主席關祺記者會）

12月1日 公布渣馬2022日期

大會宣布，渣打香港馬拉松2022將會在2022年11月20日舉行，詳情及參賽名額則有待公布。（來自2021年12月1日渣馬Facebook）

渣馬2021順利地舉行，大會去年就確定今年渣馬於11月20日舉行。（資料圖片/李澤彤攝）

2022年

5月 田總向政府申辦天水圍10K

田總向政府申辦8月28日舉行的香港十公里錦標賽2022，活動規模及防疫要求與去年相若。（來自8月24日田總主席關祺訪問）

6月 田總與政府商討渣馬名額

田總與政府商討11月20日舉行的渣打香港馬拉松2022安排，初時田總希望賽事可以有3.3萬人參與。（來自9月19日體育專員楊德強訪問）

田總由6月起與政府不斷溝通並修訂渣馬方案，原本設想名額為3.7萬。（來自9月8日田總主席關祺記者會）

8月11日 田總更新天水圍10K防疫要求

就8月28日舉行的香港十公里錦標賽2022，田總向跑手發出最新的防疫要求通告，包括必須在賽前14日完成接種3針疫苗，並請跑手於8月14日或前確認參賽要求。（來自8月11日田總通告）

8月23日 要求天水圍10K大減名額

政府在比賽前5日通知田總，由於本地疫情升溫，要求8月28日舉行的香港十公里錦標賽2022大幅削減參賽名額，要求包括工作人員在內的參與活動人數要控制在500人。不過，這項賽事的報名人數超過1000人。（來自8月24日田總主席關祺訪問）

天水圍10K在賽前數日突遭政府減名額，最終田總宣布取消比賽。（資料圖片/田總提供）

8月24日中午【取消天水圍10K】

在香港十公里錦標賽2022賽前4日，田總宣布取消賽事。田總表示，早於5月已向政府有關部門申請舉辦賽事，並一直積極與政府部門商議及全力配合各項防疫措施要求，包括跑手必須接種疫苗、賽前病毒檢測及分批起步安排等。田總亦在執行相關措施後，並進行接受跑手報名工作。可惜政府部門最終大幅削減參賽名額。田總認為所有已報名及已缴費跑手應有同等參賽機會，但這一建議未為政府接納。所有受影響的參賽者將獲全數退回已繳付的報名費。（來自8月24日田總通告）

8月24日傍晚 田總泳總發聯合聲明

由於香港游泳總會舉辦的維港泳當時亦遭政府要求削減參賽名額，所以田總與泳總罕見地發表聯合聲明，對政府的決定感到失望，「兩總會表示希望政府高層提高透明度，在往後香港體育賽事於溝通渠道，及公共衛生安全的最終決策方面能夠作更好的安排和溝通，以確保賽事的完整性，促使成功舉行對體育界和公眾意義非凡的大型體育活動。」（來自8月24日田總與泳總聯合聲明）

田總行政總監伍于豪表示，希望政府未來有更明確指引，譬如確診數字與賽事規模的數字指標，好讓主辦單位能與政府磋商：「多少的確診數字，能舉辦什麼規模的賽事？會否有這樣的指引？這樣主辦單位才能看看如何配合，分批起步、延長封路時間、甚至調整參賽人數，一定有不同的方法，而非現在一刀切，溝通過程亦不明確，令總會無所適從。」伍于豪稱，接下來將就渣馬繼續與政府溝通，希望盡快有消息。（來自8月24日田總行政總監伍于豪訪問）

9月7日 田總提交渣馬最後建議人數

田總向政府提出最後建議，將渣打香港馬拉松2022的參賽人數下調至2.5萬人。（來自9月19日體育專員楊德強訪問）

渣馬大會表示，已申請2.5萬名額，望政府下星期內批准。左起: 渣馬籌備委員會主席高威林、田總主席關祺、行政總監（秘書長）伍于豪（夏家朗攝）

9月8日 田總盼下周內有回覆

田總主席關祺在記者會上表示，平衡過運動員需求及防疫情況，並配合香港回歸及渣馬25周年，故將參賽人數降至2.5萬人。關祺希望政府可以在下星期內（9月17日前）答覆，是否准許渣打香港馬拉松2022舉行。（來自9月8日田總主席關祺記者會）

9月10日 楊潤雄：好想搞但未決定

楊潤雄在電台節目表示，就舉行香港渣打馬拉松2022，當局正與衞生部門商討安排，目前未有最終決定。他指馬拉松是很多人參與的比賽，跑手不能戴口罩，另外由於封路影響市民活動，賽事也不能拖長很久舉行。整個政府都「好想搞（馬拉松）」，但需要考慮社會整體情況，例如舉辦後確診數字急升，須調整社交距離措施，則牽連甚廣。

另外，楊潤雄有信心10月的桌球大師賽及11月的國際七人欖球賽如期舉行。被問到七人欖球賽觀眾可否飲酒，楊潤雄指，政府容許市民在球場上飲水，但飲完水之後要戴上口罩。（來自9月10日文化體育及旅遊局局長楊潤雄訪問）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄對田總取消渣馬感到突然。（資料圖片/夏家朗攝）

9月16日【取消渣馬】

體育專員楊德強稱，與田總直至當日仍緊密溝通；田總當時指由於時間緊逼，考慮延期至明年2月，當局即時協助查詢，並證實維園在2月有空檔，但同日田總執委會開會決定不考慮延期，直接宣布取消。（來自9月19日體育專員楊德強訪問）

9月16日傍晚 田總：未收到政府批准

香港田徑總會宣布取消賽事，他們表示，基於本港的疫情狀況，大會至今尚未收到批准舉行渣打香港馬拉松2022。由於距離原訂賽事日期只有兩個月時間，一眾跑手及持份者未必有充足時間作好準備，大會在別無選擇的情況下決定取消於2022年11月20日舉行的賽事。大會感謝各界對渣打香港馬拉松的支持，並將繼續留意疫情發展，在許可的情況下盡快恢復賽事。（來自9月16日渣馬籌備委員會聲明）

9月16日晚上 楊潤雄：着同事了解一下

回應渣打香港馬拉松2022取消，楊潤雄對此感到突然。他說：「我也是剛剛才得到這個消息，我已着同事了解一下，看看還有甚麼需要幫忙。自從上星期末我們收到有關申請後，這段時間也很努力處理批准，當然政府內部有不同部門需要參與和提供意見，所以正如大家所見，近日我們也陸陸續續批准一些比賽和活動，反映政府都很希望在不影響疫情下、在可以維持防疫抗疫措施下，可多舉辦比賽予市民參與。今日突然聽到有關消息，我就請同事繼續了解一下，看看有些甚麼可以幫忙。」（來自9月16日文化體育及旅遊局局長楊潤雄訪問）

體育專員楊德強。（梁鵬威攝）

9月19日早上 楊德強：田總曾考慮改期但拒絕

政府的體育專員楊德強在電台節目表示，田總曾考慮改期明年2月舉行，維園屆時亦有檔期，但田總決定不延期，直接取消。他會繼續與田總探討不同方向，強調政府會因應疫情、參賽人數及賽道等配合。他還反問，為何去年用兩個月就夠時間安排比賽，今年則不夠，相信田總有自己考慮。他表示田總在9月16日宣布取消比賽後，沒有再聯絡政府。（來自9月19日體育專員楊德強訪問）

對於楊德強在電台節目的言論，記者透過渣打香港馬拉松2022的公關公司，希望田總或主辦單位回應，對方表示：「謝謝來函，我們暫時沒有補充，有消息會通知大家。」（來自9月19日渣馬公關回覆）