消息：渣打香港馬拉松2023年2月復辦　參賽人數未定

渣打馬拉松（又稱：香港馬拉松／渣馬）宣布取消後，引來外界極大反響，無綫新聞消息指，「一度宣布取消的香港馬拉松，據了解會於明年二月十二日復辦，人數未定。」



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

早前宣布取消的渣打香港馬拉松，據了解將在明年2月復辦。（資料圖片／李澤彤攝）

香港田徑總會9月16日傍晚向傳媒發稿表示，基於本港的疫情狀況，大會至今尚未收到批准舉行渣打香港馬拉松2022。由於距離原訂賽事日期只有兩個月時間，一眾跑手及持份者未必有充足時間作好準備，大會在別無選擇的情況下決定取消於2022年11月20日舉行的賽事。

田總取消渣馬消息一出，政府高層反應頗大，今天（20日）特首李家超稱對主辧機構單方面宣布決定感失望，他希望體育專員楊德強與對方探討新的舉辦日期言猶在耳，無綫新聞已披露渣馬料在明年二月復辦消息。

渣馬2021相關報道：

渣打馬拉松2021｜屈旨盈半馬奪冠後趕為學生備課 心很累卻又滿足

渣打馬拉松2021｜程小雅第6名完跑半馬 從西隧路段感悟人生

渣打馬拉松2021｜日本過江龍終點前失冠 來港出差原來是山界高手

渣打馬拉松2021｜紀嘉文風波後過重回賽道 平常心面對人生種種

渣打馬拉松2021｜半馬老將的浪漫 陳家豪紀嘉文攜手記念廿年相爭

渣打馬拉松2021｜黃啟樂初馬奪冠獻外婆 失速累透卻跑出最美風景

渣打馬拉松2021｜羅映潮由工作人員變冠軍 那是關於堅持的故事

按圖重溫渣馬2021精彩戰況：