跑步︱渣馬臨急想練跑又怕迫　推介最啱衝圈3個運動場設交通指南

聖誕、新年假期派對、聚會過後，唔敢上磅？新一年，不如同跑步由頭嚟過……

踏入練跑好時節，加上2月12日的渣馬（渣打香港馬拉松）舉行在即，熱門運動場往往人多擠迫，為練習衝刺跑或進行高強度訓練跑手帶來不少障礙。如果不介意去遠一點，以下幾個山旮旯運動場都是衝圈好選擇，甚至還可順道欣賞鄰近日落景色。



香港3大山旮旯運動場

1. 小西灣運動場

小西灣運動場。（Google Maps）

小西灣運動場1996年12月起啟用，由於位置鄰近海旁，近年兩度被颱風嚴重破壞，先是2017年「天鴿」吹襲期間被海水淹浸，繼而在2018年9月被「山竹」帶來的巨浪弄得滿目瘡痍，康文署須封閉運動場多月維修，現已重開。



由於地點偏遠，大部分時間跑道相對少人，資深長跑運動員譚嘉敏（Carman）認為此場地頗適合用作「衝圈」，而且環境優美，亦方便港島區跑友。另一好處是，跑道不時吹來微微海風，就算相對悶熱的日子，晚間練習還是相對舒適，亦可順道欣賞海旁黃昏景色。唯一要留意的是，不少街坊會到跑道上散步，跑手或因而稍為受阻。

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小西灣運動場設施

．符合國際標準的全天候8線400米跑道

．符合國際標準的草地足球場

．彩色顯示電子計分屏幕

．有蓋可容納11981名觀眾的看台

．熱身徑

．田徑項目的標準設施：跳高、跳遠、三級跳、標槍、擲項運動

．快餐及小食售賣亭

．70個泊車位收費停車場（私家車53個、旅遊巴士5個、電單車10個及無障礙2個）

．男、女更衣室和洗手間、貯物櫃（需自備掛鎖）



按入查看：小西灣運動場開放時間

小西灣運動場不時舉行運動比賽，請預先查看當日開放時間（見以上連結，並點閱「緩步跑開放時間」PDF文件查看），以免摸門釘。

如何前往小西灣運動場？

小西灣運動場地址：香港小西灣富康街8號（電話：2505 1320）

1. 港鐵柴灣站：柴灣站轉乘47M線綠色專線小巴，在八號商業廣場下車。



2. 港鐵杏花村站：杏花村站轉乘62線綠色專線小巴，在八號商業廣場下車；或轉乘62A線綠色專線小巴，在小西灣運動場下車。



2. 巴士（藍灣半島總站）：788、789、8P、8X、8H、82、82X、85、106、118、606、682、694號前往藍灣半島方向，在藍灣半島總站下車。



2. 城門谷運動場

城門谷運動場。（Google Maps）

城門谷運動場1998年8月起啟用，位置同樣隔涉，距離荃灣地鐵站約1.4公里，距離大窩口地鐵站約1.1公里，問題是步行的話要行經一條大斜路，未開跑已熱夠身。

在山上的好處是，空氣較清新，Carman指城門谷運動場「風涼水冷」，溫度較其他場地稍低，由於位置山旮旯，最大賣點是人流少，「人少，跑班也少，不像其他擠迫運動場常有越線問題，連散步街坊也不多，十分適合長跑訓練。」此外，貯物櫃多，更衣室都比較闊落。

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城門谷運動場設施

．符合國際標準的全天候8線400米跑道

．符合國際標準的草地足球場

．電子顯示屏幕及時間紀錄系統

．有蓋觀眾看台（約5000個座位）

．46個車位收費停車場（無障礙車位1個）

．男、女更衣室及洗手間、貯物櫃



按入查看：城門谷運動場開放時間

城門谷運動場不時舉行運動比賽，請預先查看當日開放時間（見以上連結，並點閱「緩步跑開放時間」PDF文件查看），以免摸門釘。

如何前往城門谷運動場？

城門谷運動場地址：荃灣城門道21號（2411 2145）

1. 港鐵大窩口站：大窩口站B出口，從國瑞路公園前往國瑞路，途經城門谷游泳池，沿城門谷公園直上。



2. 巴士（石圍角邨站）：乘坐32、32M、36、40P、43X號線，在石圍角邨車站下車。



3. 小巴（石圍角邨站）：乘坐專線小巴81、81M、82M、94、312號線或海壩街至象山邨紅色小巴，在石圍角邨車站下車。



3. 和宜合道運動場

和宜合道運動場。（Google Maps）

和宜合道運動場1978年11月起啟用，設施和跑道均相對殘舊，Carman稱唯一賣點就是人少，因為附近連食肆也不多。由於同區已有地點方便的葵涌運動場，要上山的和宜合道運動場客源自然相對少。

要注意的是，此場跑道只有300米和6條線道，並非標準場地。

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和宜合道運動場設施

．全天候6線300米跑道

．非標準11人草地足球場

．有蓋觀眾看台（約1500個座位）

．19個車位收費停車場（無障礙車位1個）

．男、女更衣室及洗手間、貯物櫃



按入查看：和宜合道運動場開放時間

前往和宜合道運動場前，請預先查看當日開放時間（見以上連結，並點閱「緩步跑開放時間」PDF文件查看），以免摸門釘。

如何前往和宜合道運動場？

和宜合道運動場地址：葵涌和宜合道298號

1. 巴士：32、36、36A、36B、36M、40P、40X、46P、46X、47X、48X、73X、278X號線途經，在和宜合道運動場站落車。



2. 小巴：在新都會廣場（葵涌運動場）或港鐵葵興站（新葵興廣場）乘坐綠色專線小巴94/94A線往梨木樹邨方向，在和宜合道運動場站下車。



3. 港鐵葵興站：葵興站A出口，沿葵涌道直上，再沿昌榮路繼續步行轉上和宜合道，步行最少20分鐘以上。

