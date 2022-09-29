倫敦馬拉松再有名將退賽 法拉因右臀傷患無緣主場出戰
撰文：趙子晉
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倫敦馬拉松今周日（10月2日）在英國上演，繼女子世界紀錄保持者歌絲姬早前宣布退賽後，另一名將法拉因臀部受傷，同樣不會亮相倫馬。
女子馬拉松世界紀錄保持者﹑2020年冠軍歌絲姬（Brigid Kosgei），因為右腳大腿受傷，早前宣布避戰周日的倫敦馬拉松，如今再有名將因傷缺陣。
法拉右臀有傷無奈退賽
英國名將法拉（Mo Farah）宣布，因右臀傷患影響而無奈退賽。這名奧運4金跑手近月積極備戰，更在本月初的「The Big Half」半馬拉松賽事，跑出1小1分49秒奪冠，狀態似乎逐漸回升。
不過，法拉在倫馬前夕再有不妥，「近10日我發現右臀繃緊及痛楚，即使接受物理治療，依然沒有改善，我認為不適合出戰周日的倫敦馬拉松。我對退賽感到十分失望，我熱愛在倫敦主場出戰。」
生涯步入倒數？法拉：希望明年再見
法拉對上一次參加全馬拉松已經是3年前，如今再度受傷患所困，不禁令人擔心這名英國名將的生涯是否步入倒數階段。法拉在聲明中派定心丸，直言希望明年4月在倫馬再見。倫敦馬拉松的賽事總監Hugh Brasher同樣對法拉退賽感遺憾，並祝願對方早日康復。
39歲的法拉曾經在2018年倫敦馬拉松摘季，其後同年在芝加哥馬拉松跑出2小時5分11秒奪冠，亦是他馬拉松生涯的唯一勝仗。
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