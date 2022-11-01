渣打香港馬拉松｜增7000名額田總續研再加人　政府未提供停辦指標

第25屆渣打香港馬拉松（渣馬）今（1日）舉行啟動禮，簡介賽事詳情。隨着疫情舒緩，賽事規模進一步回復，較2021年賽事增加7000個名額。田徑總會主席關祺表示，主辦單位仍在於政府研究，或有機會再增加名額，讓更多人參加。



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21年10月舉行的渣馬，沒有特邀跑手，10公里、半馬及馬拉松名額合共1.8萬人，較全盛期7.4萬人相距甚遠。相比上屆，來年2月12日舉行的第25屆賽事，全馬名額增加2000人至6000人，甚受歡迎的10公里賽更增加5000人至1.3萬人。半馬則維持6000人，跟上屆相同。

田總主席關祺（左二）與渣打集團行政總裁溫拓思（右二），連同跑手黃啟樂（右一）及羅映潮（左一），亮相啟動禮。（張浩維攝）

關祺在啟動禮之後稱，籌辦期間不斷與政府磋商舉辦的條件，確保符合防疫措施。距離開賽尚有三個多月，主辦單位仍未放棄爭取更多名額，「我們跟政府有共同信念，希望辦好一項體壇盛事，積極跟政府協商，希望政府放鬆限制」。至於被問及鄰近地區如新加坡都將舉行長跑賽，本港「0+3」防疫限制會否影響渣馬的吸引力，關祺稱各有情况，無法比較。

關祺指仍然向政府磋商，研究能否在本屆賽事擴大名額。（張浩維攝）

至於今屆賽事3個項目的報名費都增加不少，增幅介乎16%-33%，關祺回應增加報名費，以求保持渣馬的質素及優秀條件，已盡力辦到最好。主辦單位訂明賽事1月30日前取消賽事將全數退回報名費，該天之後則退回50％報名費。

田總行政總監伍于豪補充，一直與政府磋商防疫措施，未有任何時限、確診數字等方面的指標，決定發生某些情况便必須取消，一切視乎疫情發展。

渣打馬拉松過去極受歡迎，全盛時期一屆有逾7萬人參戰。(資料圖片/李澤彤攝）

關祺在啟動禮上表示，主辦單位一直致力使渣馬「精英化、普及化、盛事化」，宣揚跑步的好處，包括促進社交及精神健康等。事後受訪則證實本屆賽事能夠保持國際田聯「金標」認證。他指已聯絡海外跑手的經理人，邀請高水平的國際跑手來港獻技：「根據規例，金標賽事須有男女各6名擁有金標賽事成績的跑手參賽。據知進展良好。」

渣打區域行政總裁禢惠儀宣布「Sub3」獎金加碼。（張浩維攝）

本屆賽事另一焦點是「千金先生」升級。渣打銀行區域總裁（香港、台灣及澳門）禢惠儀稱今屆賽事有海外跑手重臨，希望鼓勵香港跑手參賽，遂提供額外資助。挑戰組男跑手在3小時內完成全馬，女跑手在3小時30分內完成，獎金由往年的1000元大增至1萬元。