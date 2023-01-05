跑步︱天水圍10K風波　500元報名費包核酸測試　取消PCR只退50元

香港本地長跑比賽的報名費用，過去兩年受新冠疫情影響水漲船高，因為費用加入跑手必須進行的大會指定新冠病毒核酸檢測（PCR Test）。以今個星期日（8日）舉行的香港10公里挑戰賽（又稱天水圍10K）為例，一個只有10公里的賽事，報名費高達500元。

不過由於政府放寬防疫限制，賽事取消核酸測試，主辦賽事的香港田徑總會最初並無表示，直到5日（周四）田總才以「因應政府最新公布之防疫措施安排」為由，退回當中的50元。如此一來，賽事報名費高達450元，貴得不合理，部分跑手對此感到不滿。不過作為主辦方的田總，其實亦有難言之隱。



天水圍10K賽事取消核酸測試後，田總只退回少部分報名費，引來部分跑手不滿。（田總提供／資料圖片）

疫情下長跑比賽「新常態」：報名費倍增

本港大部分長跑比賽，疫情前報名費用一般由百多元起跳至200多元不等（一年一度的跑界盛事香港渣打馬拉松或有個別主題或獎品豐富比賽除外），費用亦跟距離有關，10K比賽自然會相對半馬、全馬賽事為低。

然而自新冠疫情爆發，本地大部分道路比賽取消，僅餘的賽事之中，參賽跑手都需要進行大會指定新冠病毒核酸檢測，包括2020年迪欣湖5K、2020年渣打馬拉松、2022年ASICS半馬以及2023年天水圍10K與渣打馬拉松，比賽因加入核酸測試而須收取附加費，令報名費用一下子跳升至500元左右水平。

比賽報名費昂貴，成為疫情下參加長跑比賽的不幸「新常態」，然而近期港府放寬防疫措施，令今次天水圍10K比賽不用再做核酸檢測，田總安排卻引來跑手熱議。

天水圍10K比賽不用再做核酸檢測，田總安排卻引來跑手爭議。

多收300元，只退50元

12月30日田總因應政府防疫新措施，在官方網頁更新有關天水圍10K比賽規則，比賽不用進行核酸檢測，當時並未提及退款安排。消息一出，跑手隨即議論紛紛，由於報名時列明500元報名費當中包括核酸檢測費用，取消後理應退款，或不退款但繼續為選手進行核酸測試。

直到1月5日早上，參賽跑手收到田總電郵指將會安排部分退款，內容指出：「因應政府最新公布知防疫措施安排，部份防疫措施附加費（港幣50元正）將退回閣下原先付款之信用卡戶口，退款預計會於四星期內完成。」計一計數，不少跑手認為「唔啱數」，一個原先200至250元報名費的比賽，因加入PCR測試「加價」到500元，現在只退回50元，當中有200至250元不見了。

天水圍10K不同組別的2019年報名費用。（截圖）

消失了的250元

以天水圍10K在2019年的報名費為參考（見上圖），成年組費用田總註冊運動員為200元，否則為250元。賽事在2020年因疫情取消，2021年開始加入50元「防疫措施附加費」（見下圖），即報名費由2019年的200至250元，提升至250至300元。

天水圍10K在2021年開始加入防疫措施附加費。（截圖）

田總在疫情下的難處

2022年賽事再度取消，到2023年賽事，成人組別報名費一下至大增至500元，田總列明「報名費用已包括防疫措施附加費及賽前之新冠病毒核酸測試」。今次田總沒有像2021年那樣，列明哪部分是報名費、哪部分是防疫措施附加費，但根據2021年時的收費細則：200至250元為報名費，50元為防疫措施附加費的話，餘下200至250元應為「賽前之新冠病毒核酸測試」。

如今防疫措施放寬，不用再做新冠病毒核酸測試，田總只退回50元「部份防疫措施附加費」，變相令賽事報名費大幅加價。難怪有不願具名的資深跑手稱，他們寧願不要田總退回的50元，而希望得回應有的新冠病毒核酸測試。

對於今次事件，田總發言人亦感到十分無奈，「今次實在太倉卒，政府12月28日才放寬防疫限制，不用做PCR，但其實已經訂咗」。田總又指出，過去幾年在疫情下主辦賽事成本大為提高，亦曾取消比賽，因此報名費方面其實已加價。她又以2021年天水圍10K為例，「那次大家很有決心、很想搞得成」，因此那一年附加費只收50元，當中已包括核酸測試，實際上田總要為賽事「倒貼」。

田總表示，理解跑手感到費用大增的情緒，田總內部亦曾討論「是否可以退多啲」，然而主辦賽事有很多「看不見的成本」，例如口罩、洗手液以至工作人員安排等，因此衡量過後決定今次先退50元，之後的賽事會再另作檢討。

天水圍10K取消核酸測試後只退款50元。（田總提供／資料圖片）

此外，今次賽事在安排上另有不妥善的地方。原定的新冠病毒核酸測試，必須在比賽前48小時進行，田總最初安排選手在本周五和周六（6至7日）領取號碼布，如今核酸測試取消，田總一下子將領取號碼布的日子提前至本周四和周五（5至6日）辦公時間、或至比賽當日（8日）才領取，令不少上班族跑手失去預算。他們大多只能留待比賽日領取，變相要犧牲熱身及爭取上線的時間。