跑步︱日本15歲混血美少女3公里瘋狂超越17人　全國驛傳一夜爆紅

撰文：吳慕兒
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日本京都近日上演的全國女子驛傳賽事，年僅15歲的跑手朱瑛里（ドルーリー／Sherry Drury），在第三區間一口氣超越17個對手，分段時間更大幅改寫全國紀錄，她一鳴驚人的演出，令她成為全日本以至各地熱話。
事實上，這位加拿大、日本混血兒，早在去年的日本中學錦標賽大出鋒頭，一躍成為跑界矚目新星。

日本全國女子驛傳賽事，15歲跑手朱瑛里大出鋒頭。（Twitter截圖）

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1月15日上演日本全國女子驛傳大賽，這項一年一度的初中生賽事在京都上演，賽事全長42.195公里，共分為9個區間。日本全國47個都道府県各派代表出戰，岡山県在頭兩棒過後排在第38位，津山市立鶴山中學中三生朱瑛里為岡山県出戰第三區間，距離為3公里。

這位賽事已備受注目的小妮子，甫接棒立即如短跑選手般全速衝刺，她在首公里以驚人的2分55秒完成，超越一個又一個在身前的選手。之後兩公里，她繼續維持高速，僅用上9分零2秒便跑完3公里的比賽路段，較舊紀錄足足快8秒。

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日媒廣泛報道朱瑛里的驚人演出。（Twitter截圖）

3公里內超越17人

她在短短3公里，追過17名跑手，朱瑛里順利獲得第3區時間最快的「區間賞」，賽後她開心分享：「我以區間紀錄為目標，所以很開心。」

朱瑛里火速成為網上熱話的原因，除了驚人速度，還有她精緻的外表，實力強大加上樣子甜美可愛，有日本報章封她為「陸上天使」。

這位15歲美少女爸爸來自加拿大，媽媽是日本人，她在小學4年級開始跑步，去年夏天這位加日混血兒已在日本全國中學田徑錦標賽以4分23.79秒贏得1500米冠軍，同年10月，她再在U16的1000米賽事以2分45.84秒刷新大會紀錄。由此可見，她的中距離跑實力相當強大。

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有意思的是，她就讀的津山市立鶴山中學田徑部內，只得3個女孩子，因此之前在岡山區內參加的驛傳長跑賽，全部是男女子混合賽事，朱瑛里笑說：「可以參加這樣的大型比賽，感覺真好。我愛跑步，希望升上高中後能繼續跑。」

這次驛傳大賽終由大阪府勝出，京都府和福岡県分列第二、三位，朱瑛里代表的岡山県最終在47支參賽代表中獲得第18名。

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