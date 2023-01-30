日本美少女跑手朱瑛里再破紀錄 談成名之苦：努力不理外界目光
撰文：高詩琦
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日本15歲少女跑手Drury朱瑛里（ドルーリー／Sherry Drury）早前出戰全國女子驛傳，一口氣超越17位對手、分段時間大幅改寫全國紀錄，令她獲國內外媒體廣泛報道，但對於仍年小的她而言卻帶來沉重壓力。
在公眾及媒體目光聚焦下，朱瑛里周日（29日）再戰岡山驛傳，為津山市出戰第三區，刷新賽事區間紀錄。
日媒THE DIGEST報道指，在朱瑛里爆紅後，有媒體在未獲其學校許可之下擅自採訪，帶來不少困擾，令岡山驛傳嚴格限制媒體採訪，朱瑛里在比賽以外的大部份時間都留在隊伍帳篷內休息，媒體不可接近。
在賽前的採訪上，朱瑛里也談到成名之苦：「我不喜歡太受注視，身邊的人告訴我不要理會就好，我正盡力不去理會。」不過報道也指，比賽期間朱瑛里跑過之處，在賽道旁的觀眾都顯得相當興奮，大叫：「她真的跑得很快，很特別呢！」
承受着莫大壓力之下，這位15歲跑手仍然交出優秀表現，跑第三區間的她接棒時處於第五位，她終以9分40秒完成3公里、並以第二名交棒，時間刷新了賽事的區間紀錄，舊紀錄為2016年的9分50秒，但當時是由一位大學一年級生所創。朱瑛里同時獲得區間第一名，並以37秒之差拋離區間第二位的跑手。
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