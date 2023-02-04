跑鞋2023｜New Balance最新碳板鞋實測　包覆有驚喜　跑彎位加分

第一次穿上New Balance FuelCell SuperComp Elite v3，沒有碳板跑鞋那種軟熟與彈力，感覺「實實哋」。但連同開鞋前後共三次實測，已能總結FuelCell SuperComp Elite v3的兩大特徵——鞋面超強包覆力及中底緩震與回彈的平衡，尤其襪套設計的鞋面，值得一讚。

【註：記者訪問後整理資料，以第一身形式撰寫跑者試後感】



目錄

1. 試後感

2. 測試方法



【跑鞋推薦2023】New Balance FuelCell SuperComp Elite v3。（李思詠攝）

試後感

特徵1 襪套鞋面包覆極強

襪套式鞋面是FuelCell SuperComp Elite v3的最大特徵，有外國鞋評認為頂級跑鞋不應以此設計，但這個鞋面跟我的腳形非常配合，第一次穿FuelCell SuperComp Elite v3上腳，已覺得腳掌被跑鞋完全包實。

雖然只得四個鞋帶孔，不像傳統跑鞋有較多段數逐段調校鬆緊，但由於鞋舌與鞋身連成一體，加上鞋帶孔位置開得較高（意指較接近足踝一端），即使鞋帶孔段數較少，整體也夠穩陣，跑的時候沒任何鬆脫跡象。

或許其鞋面物料夠柔軟使然，我不覺跑鞋箍得太緊，卻是穩妥實在的感覺。

【跑鞋推薦2023】New Balance FuelCell SuperComp Elite v3。雖然只得四個鞋帶孔，但仍能繫緊，沒有鬆脫情況。（李思詠攝）

特徵2 柔軟度與回彈的平衡

前文提及第一次著FuelCell SuperComp Elite v3上腳覺得「實實哋」，但之後將跑鞋休息幾天，第二次再著時輕輕彈跳，開始感到碳板鞋一貫的軟熟回彈，偏腍的中底物料亦令腳掌和小腿有點擺動，這雙跑鞋明顯需要一點時間去開。

三次測試中有運動場及石屎路。始終泰坦地會吸走部份衝力，所以穿FuelCell SuperComp Elite v3跑運動場，雖然步履很順暢，但不太感到跑鞋好「推」，直至在運動場快衝200米，終感受到中底碳板的推力，當時的步速約3:30。

【跑鞋推薦2023】New Balance FuelCell SuperComp Elite v3。以雙層回彈FuelCell中底結合碳纖板的Energy Arc技術，加強推進。（New Balance圖片）

跑石屎路的腳感大為不同，畢竟石屎路較硬，跑的時候明顯感到碳板屈摺再彈開，將腳掌向前推。我頗為喜歡FuelCell SuperComp Elite v3中底在柔軟度與回彈之間的平衡。有的碳板鞋中底物料非常軟柔，譬如Nike的NEXT%，令碳板有大量空間回彈，惟小腿肌力不夠的話，容易腳痛受傷（相信不少跑友都有此經驗）；有的碳板鞋中底則相對較硬，例如ASICS的Metaspeed Sky+及Skechers的MAXROAD 5，但中底不夠靈活，令碳板欠缺用武之地。FuelCell SuperComp Elite v3在這方面恰到好處，既有空間讓碳板屈摺，中底又不至過於軟腍腍，增添腳掌於跑動時的多餘擺動。

New Balance FuelCell SuperComp Elite v3 Spec

重量：212克（US 8.5）

中底厚度（後跟/前掌）：40毫米/36毫米

前後掌落差：4毫米



總結 轉彎夠利落 適合日常Tempo Run

FuelCell SuperComp Elite v3的加分位，首選是路跑轉彎時，因為正正將上述兩個特徵結合再發揮。基於其柔軟度剛好的中底，跑鞋進入彎位時夠靈活，在所需轉彎幅度中可以適度地扭曲；再配合鞋面穩陣的包覆力，腳掌不會因為中底扭曲而擺動太多，整體入彎感覺順暢利落。

個人而言，很喜歡FuelCell SuperComp Elite v3軟硬之間的平衡，腳形與鞋面的襪套設計非常「夾」，不過這些都是因人而異，大家試鞋時必須仔細試清楚。

想進入碳板鞋世界，能夠以「五分披」完成一個全程馬拉松是基本門檻，同時跑手每周應有一定的肌力訓練，否則無法駕馭這些高速利器，增加受傷風險。至於FuelCell SuperComp Elite v3，跑進「五分披」甚至「四分頭」，絕對能發揮其碳板的推進力，而且力度不至Nike NEXT%般兇猛，「推」得來較為溫和，相對較易控制。

誠然，想在比賽跑PB（個人最佳）的話，Nike仍是我的首選，但FuelCell SuperComp Elite v3非常適合較為快速的Tempo Run，亦能應付間歇跑，我會將之放於練跑清單，日常必會著用。

測試方法

1. 跑馬地約5公里Easy Run，步速約5:30，尾段加速至4:00

2. 運動場約5公里Tempo Run，步速約4:30；之後出街跑石屎路，Easy加Tempo約9公里

3. 運動場及石屎路，類似間歇跑的200米快/200米慢，共約5公里



New Balance FuelCell SuperComp Elite v3是什麼類型跑鞋？ New Balance FuelCell SuperComp Elite v3是品牌的最高階跑鞋，中底內藏碳板，強調推進，適合高水平跑手著用。 New Balance FuelCell SuperComp Elite v3售價如何？ New Balance FuelCell SuperComp Elite v3官方零售價為$1799。

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