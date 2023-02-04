跑鞋2023｜New Balance最新碳板鞋實測　包覆有驚喜　跑彎位加分

撰文：李思詠
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第一次穿上New Balance FuelCell SuperComp Elite v3，沒有碳板跑鞋那種軟熟與彈力，感覺「實實哋」。但連同開鞋前後共三次實測，已能總結FuelCell SuperComp Elite v3的兩大特徵——鞋面超強包覆力及中底緩震與回彈的平衡，尤其襪套設計的鞋面，值得一讚。
【註：記者訪問後整理資料，以第一身形式撰寫跑者試後感】

目錄
1. 試後感
2. 測試方法

【跑鞋推薦2023】New Balance FuelCell SuperComp Elite v3。（李思詠攝）

試後感

特徵1　襪套鞋面包覆極強

襪套式鞋面是FuelCell SuperComp Elite v3的最大特徵，有外國鞋評認為頂級跑鞋不應以此設計，但這個鞋面跟我的腳形非常配合，第一次穿FuelCell SuperComp Elite v3上腳，已覺得腳掌被跑鞋完全包實。

雖然只得四個鞋帶孔，不像傳統跑鞋有較多段數逐段調校鬆緊，但由於鞋舌與鞋身連成一體，加上鞋帶孔位置開得較高（意指較接近足踝一端），即使鞋帶孔段數較少，整體也夠穩陣，跑的時候沒任何鬆脫跡象。

或許其鞋面物料夠柔軟使然，我不覺跑鞋箍得太緊，卻是穩妥實在的感覺。

【跑鞋推薦2023】New Balance FuelCell SuperComp Elite v3。雖然只得四個鞋帶孔，但仍能繫緊，沒有鬆脫情況。（李思詠攝）

特徵2　柔軟度與回彈的平衡

前文提及第一次著FuelCell SuperComp Elite v3上腳覺得「實實哋」，但之後將跑鞋休息幾天，第二次再著時輕輕彈跳，開始感到碳板鞋一貫的軟熟回彈，偏腍的中底物料亦令腳掌和小腿有點擺動，這雙跑鞋明顯需要一點時間去開。

三次測試中有運動場及石屎路。始終泰坦地會吸走部份衝力，所以穿FuelCell SuperComp Elite v3跑運動場，雖然步履很順暢，但不太感到跑鞋好「推」，直至在運動場快衝200米，終感受到中底碳板的推力，當時的步速約3:30。

【跑鞋推薦2023】New Balance FuelCell SuperComp Elite v3。以雙層回彈FuelCell中底結合碳纖板的Energy Arc技術，加強推進。（New Balance圖片）

跑石屎路的腳感大為不同，畢竟石屎路較硬，跑的時候明顯感到碳板屈摺再彈開，將腳掌向前推。我頗為喜歡FuelCell SuperComp Elite v3中底在柔軟度與回彈之間的平衡。有的碳板鞋中底物料非常軟柔，譬如Nike的NEXT%，令碳板有大量空間回彈，惟小腿肌力不夠的話，容易腳痛受傷（相信不少跑友都有此經驗）；有的碳板鞋中底則相對較硬，例如ASICS的Metaspeed Sky+及Skechers的MAXROAD 5，但中底不夠靈活，令碳板欠缺用武之地。FuelCell SuperComp Elite v3在這方面恰到好處，既有空間讓碳板屈摺，中底又不至過於軟腍腍，增添腳掌於跑動時的多餘擺動。

New Balance FuelCell SuperComp Elite v3 Spec
重量：212克（US 8.5）
中底厚度（後跟/前掌）：40毫米/36毫米
前後掌落差：4毫米

總結　轉彎夠利落　適合日常Tempo Run

FuelCell SuperComp Elite v3的加分位，首選是路跑轉彎時，因為正正將上述兩個特徵結合再發揮。基於其柔軟度剛好的中底，跑鞋進入彎位時夠靈活，在所需轉彎幅度中可以適度地扭曲；再配合鞋面穩陣的包覆力，腳掌不會因為中底扭曲而擺動太多，整體入彎感覺順暢利落。

個人而言，很喜歡FuelCell SuperComp Elite v3軟硬之間的平衡，腳形與鞋面的襪套設計非常「夾」，不過這些都是因人而異，大家試鞋時必須仔細試清楚。

想進入碳板鞋世界，能夠以「五分披」完成一個全程馬拉松是基本門檻，同時跑手每周應有一定的肌力訓練，否則無法駕馭這些高速利器，增加受傷風險。至於FuelCell SuperComp Elite v3，跑進「五分披」甚至「四分頭」，絕對能發揮其碳板的推進力，而且力度不至Nike NEXT%般兇猛，「推」得來較為溫和，相對較易控制。

誠然，想在比賽跑PB（個人最佳）的話，Nike仍是我的首選，但FuelCell SuperComp Elite v3非常適合較為快速的Tempo Run，亦能應付間歇跑，我會將之放於練跑清單，日常必會著用。

測試方法
1. 跑馬地約5公里Easy Run，步速約5:30，尾段加速至4:00
2. 運動場約5公里Tempo Run，步速約4:30；之後出街跑石屎路，Easy加Tempo約9公里
3. 運動場及石屎路，類似間歇跑的200米快/200米慢，共約5公里

New Balance FuelCell SuperComp Elite v3是什麼類型跑鞋？

New Balance FuelCell SuperComp Elite v3是品牌的最高階跑鞋，中底內藏碳板，強調推進，適合高水平跑手著用。

New Balance FuelCell SuperComp Elite v3售價如何？

New Balance FuelCell SuperComp Elite v3官方零售價為$1799。

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