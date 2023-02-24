毅行者｜香港山界夢幻組合極速奪冠　力壓中外精英跑手首先衝線

「樂施毅行者2022」今日（24日）展開，由「戰神」楊志成為隊長，隊員有黃浩聰、曾福祥及胡文津的8006號隊伍，在晚上7時多跑回終點大棠渡假村，以11小時38分成為冠軍。



相隔4年，事隔3屆，毅行者復辦實體賽，精英隊伍今早8時在西貢北潭涌起步，踏上長約100公里的賽道。今屆毅行者有三大強勁，由楊志成、黃浩聰、曾福祥及胡文津4位本地華人精英跑組成的8006號隊伍，目標挑戰最快華人隊伍紀錄，希望可以在11小時30分內完成。

黃浩聰（左起）、曾福祥、胡文津及楊志成組隊參加毅行者，最終以11小時38分成為冠軍。（顏銘輝攝）

另一支熱門是8004號隊伍，這支隊伍由3位居港外藉跑手Ryan Whelan、Jeff Campbell、Eszter Csillag加上內地高手向付召組成，雖然這支中外聯隊是男女混合隊伍，但兩位女將都有UTMB女子前列的實力，亦有力衝擊冠軍。

曾福祥（左起）、胡文津、黃浩聰及楊志成組隊參加毅行者。（顏銘輝攝）

毅行教室今屆派出多支隊伍，其中8001隊伍有力問鼎三甲，他們由兩位梁偉業及梁成東兩位本地跑手，加上鄧國敏及葉曉明兩位廣東精英跑手組成，其中鄧國敏上周才贏得HK100季軍。

曾福祥、楊志成隊及其支援隊首先到達雞公山。（顏銘輝攝）

如賽前所料，三大熱門一開始就領先。3隊在開賽1小時38分後抵達首個檢查站西灣，他們距離很接近，時間差距在1分鐘內。首先抵達西灣的是Ryan Whelan的隊伍，其次是毅行教室梁成東團隊，之後是楊志成及黃浩聰領軍的本地精英組合。

越野跑手黃浩聰登上雞公山。（顏銘輝攝）

在二號檢查站北潭坳，Ryan Whelan的隊伍仍稍為領先，楊志成的隊伍過了梁成東的毅行教室隊，但其實3隊仍相當接近。在11時38分，楊志成隊在烈日下首先登上雞公山，Ryan Whelan隊慢半分鐘到一分鐘之間，梁成東隊再慢一分鐘左右，3隊仍然叮噹馬頭。

Jeff Campbell、Eszter Csillag及向付召之後抵達雞公山。（顏銘輝攝）

楊志成隊在11時51分落到企嶺下檢查站，Ryan Whelan隊慢3分鐘左右抵達，似乎楊志成隊落山時搵開了差距。過多一分鐘多，到梁成東隊落到企嶺下。3隊的距離大約5分鐘，仍相當緊湊。

Ryan Whelan慢步上雞公山。（顏銘輝攝）

梁偉業及梁成東登上雞公山。（顏銘輝攝）

在麥理浩徑第4段，楊志成隊再拉開優勢，不用兩小時，在中午1時36分跑到基維爾營檢查站。Ryan Whelan隊慢8分鐘多抵達，而梁成東隊再慢多約兩分鐘到基維爾營。楊志成隊最快經過代表麥徑半程的沙田坳，在下午2時35分首先抵達筆架山頂的檢查站。

曾福祥跑抵城門。（顏銘輝攝）

楊志成跑到城門。（顏銘輝攝）

楊志成隊落山很快，在3時10分到走私坳，優勢再擴大，領先其餘兩位熱門接近20分鐘。他們在在3時24分跑到城門燒烤場，曾福祥一馬當先，楊志成及胡文津緊隨其後，黃浩聰去一去廁所，再追上隊友。

黃浩聰向鏡頭舉起拇指。（顏銘輝攝）

楊志成隊保持勇態，他們是首支行過「針草」的隊伍，在4時28分到達鉛礦坳，之後Ryan Whelan隊在21分鐘後才到鉛礦坳。楊志成隊在5時37分經過大帽山檢查站，繼續遙遙領先，跑向大棠終點。

最後，楊志成、黃浩聰、曾福祥及胡文津4位本地跑手一起首先到達大棠，衝過終點，成為今屆毅行者冠軍。