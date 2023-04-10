行路Fantasy｜一文睇清推介城市散步路線　了解太和大埔墟鬥爭史

「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。本文將集合各條散步路線，若出外散步也可先行參考。

（「行路Fantasy」每周逢一﹑三﹑五於《01體育》刊出）



第四輪冠軍路線——咖哩山

相信大家對自己身處的社區有一定的認識，例如什麼茶餐廳好推介，又或者什麼買日用品最相宜。那麼，歷史層面上的認識，大家又有多了解自己的社區？

大埔墟與太和，是港人耳熟能詳的港鐵站，但又有多少人知道這兩個地點的名字原來掉轉了。由大埔頭走到大埔港鐵站，從敬羅家塾﹑天后宮﹑廣福橋﹑文武廟﹑火車博物館及舊大埔警署等古蹟，用腳來了解這一段太和與大埔墟的鬥爭歷史。

行路Fantasy｜大埔墟太和地名與命運逆轉 一條路線兩段鬥爭歷史

咖喱山第四輪行路Fantasy路線資料。（01美術製圖）

第四輪推介路線——田泰安生日快樂

今時今日的高樓大廈，總不會存在已久，香港不少地方昔日也是鄉村，正如東九龍﹑由黃大仙至鯉魚門的一帶，更有不少是大家未必認知的地方名。「九龍十三鄉」，依然有4條村有居民居住，但有不少地方已被改頭換面，連昔日半點的鄉村線索也找不到。

不過，2020年施政報告中，,政府宣布收回茶果嶺、牛池灣和竹園鄉，改建成6300個公營房屋單位，換言之只剩下鯉魚門鄉，看來鄉村消失在現代社區也是時間問題，大家就要趕快紀錄這些的美好。

行路Fantasy｜九龍十三鄉全走 尋找當日鄉村現貌 原來只餘4條村

田泰安生日快樂第四輪行路Fantasy路線資料。（01美術製圖）

————————以下首三輪推介路線———————

第三輪冠軍路線——閒人止步

人生匆匆數十載，不少人花一生的精力，就是為了換個安樂窩﹑成家立室，這個由下而上的軌跡，又是不是大家正在經歷的東西呢？

簡單一次廣東道逆走，或許就能給予你基本的概念，由與荔枝角道交界的建屋材料舖，旺角街市附近的生活所需，到油麻地﹑果欄等，再穿過廣東道的另一端，到達豪宅林立的西九，彷如走進另一個世界。

行路Fantasy｜逆走廣東道求存樂活虛榮殊途同歸 跑一趟生命之旅

廣東道以外也可到深水埗行路Fantasy｜深水埗掃街吃盡特色小食 大坑西新邨見證時代變遷

閒人止步行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

第三輪推介路線——咖哩山

安居樂業固然重要，但人生的意義又豈能被一層樓所困。橡筋拉得緊也要放鬆，掃掃街﹑吃個平民美食也是好選擇。一個大埔，就能食盡豬扒麵﹑魚蛋粉﹑豆腐花等好東西，有時滿足就是如此簡單。

行路Fantasy｜輕鬆串遊大埔美食老字號 街坊帶路尋找大埔好味道

美食以外看美景也有以下推介：

行路Fantasy｜走訪東九龍罕有水鄉 再賞石礦場遺址的荒涼美

行路Fantasy｜銅鑼灣一樣可以避世 經秘道到海旁散步上虎豹別墅

咖哩山行路Fantasy第三輪路線資訊一覽。（01美術製圖）

次輪冠軍路線—田泰安生日快樂

田泰安生日快樂行路Fantasy次輪路線資訊一覽。（01美術製圖）

啟德舊機場如今搖身一變成新發展區，豪宅林立外，亦有不少大型基建，而啟德體育園正是其中之一，縱然仍在興建中，也可搶先感受啟德的活力氣息。另外，更可走到新落成一段時間的啟德空中花園，一睹維港景色。

啟德活力之旅詳細介紹：行路Fantasy｜感受舊機場活力磁場 啟德漫步散策搶先行

啟德橋的對岸如今已變成一個又一個的新樓盤地盤。

次輪推介路線——咖哩山

咖喱山次輪行路Fantasy路線資訊一覽。（01美術製圖）

林村河，陪伴不少大埔人成長，今次由寨乪出發，經梅樹坑公園﹑錦山路及東昌街體育館，走訪「林村河港鐵站」，打卡郊遊的同時，也可以認識更多林村河。

走訪林村河：行路Fantasy｜尋找「林村河港鐵站」 全走大埔之源見證時代變遷

次輪推介路線——山﨑康晃最高

山﨑康晃最高行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

疫情遠去，世界復常，又是時候「返鄉下」。橫濱是不少東京旅客的選擇之一，這個沿海城市除了有高達外，還有什麼？這條路線由橫濱公園走到紅磚倉庫﹑港未來及馬車道，短短半日就能在現代及昭和時期遊走。

橫濱散步散策：行路Fantasy｜橫濱景點馬車道紅磚倉庫 散步半天走過百年歷史

【橫濱自由行景點/行路Fantsy】神奈川縣立歷史博物館是馬車道地標，其前身為舊橫濱硬幣銀行。

更多次輪行路Fantasy路線：

首輪冠軍路線——蛋叮

蛋叮行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

在香港要帶寵物出門散步遊玩，選擇不多，今次在屯門推介一條既可遛狗，又不會餓肚子的路線。由屯門良德街出發，徒步到藍地，中停藍地寵物公園，並會經過藍地大街，最後以屯門新村壁畫打卡點作結。

屯門遛狗路線詳細介紹：在屯門沿輕鐵軌遛狗 由Cafe午餐到藍地壁畫村打卡

壁畫很色彩繽紛，適合大人細路或寵物打卡。

首輪推介路線——山﨑康晃最高

去沖繩，為了方便，自駕遊是不少旅客的選擇，但不自駕也有另一種玩法。「山﨑康晃最高」君就到了沖繩，體驗日本不一樣的運動旅遊。

短遊沖繩五天，全程留守宜野灣，除了「追星」尋找日職棒球隊橫濱DeNA灣星的「守護神」山﨑康晃外，也抽時間在沖繩散步。走到宜野灣海濱公園看操練，其後到公園內的熱帶海灘，欣賞海天一色的美景，再品嚐沖繩名物阿古豬肉。

沖繩邊旅遊邊看球：不自駕的沖繩自由行 從散步感受日本特色運動旅遊

【沖繩自由行景點/行路Fantasy】沖繩宜野灣海濱公園內的熱帶海灘，能夠看到美麗的海景。

本輪推介路線——咖喱山

咖哩山行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

位於大埔滘的郊區的「小白鷺餐廳」白鷺湖互動中心，最近鬱金香盛開，吸引很多遊人打卡，但穿梭巴士不時排長龍，由大埔港鐵站出發步行至白鷺湖互動中心，只是50分鐘，或許是三五知己郊遊的好去處。整條路線既無紅綠燈又平坦易行，是一條老年咸宜的路線。

輕輕鬆鬆大埔賞花：「小白鷺」賞鬱金香免逼車 吐露港海岸的輕鬆旅程

去白鷺湖互動中心賞花，不一定要搭車，行路入去都可以。

更多行路Fantasy首輪路線：

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。

