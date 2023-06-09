越野跑世錦賽開跑　香港四將出戰長距離組別　附追蹤跑手連結

撰文：顏銘輝
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4位香港跑手會在香港時間今日中午12時30分起步，出戰世界山徑越野跑錦標賽的長距離組別賽事。謝覺偉、曾進傑及黃浩聰除了參加個人賽，還會為港隊競逐團體賽成績，他們寄望可以打入團體賽前10名。張敏怡則是港隊今屆唯一一名女子代表。
黃浩聰賽前表示，希望可以在11小時內完成，預計幾位香港跑手會在香港時間接近午夜衝線。

世錦賽長距離賽事開跑。（網上片段截圖）

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謝覺偉、黃浩聰、曾進傑及張敏怡抵達賽事起點準備。（受訪者提供）

開賽時間：當地時間上午6時30分（香港時間中午12時30分）
地點：奧地利因斯布魯克
長距離賽距離：84.9公里
長距離賽總攀升：5554米
港隊男子代表：謝覺偉、曾進傑、黃浩聰
港隊女子代表：張敏怡

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世界山徑越野跑錦標賽長距離組別賽道。（網上截圖）

黃浩聰賽前透過社交網站表示：「經過早兩日試咗部分嘅路，今場賽道應該會幾難，對香港跑手會幾難適應，我哋會努力，希望3個男子組能夠11小時內完成。」

曾進傑、謝覺偉、張敏怡及黃浩聰準備出戰長距離賽事。（受訪者提供）

曾進傑在賽前一日表示，當地天氣很好及乾爽，氣溫大約11至23度，上到大約海拔2500米的高地會比較涼，所以大會指定的裝備比較多。他們試過最後一段賽道，比過往的世錦賽較窄、多彎、崎嶇，可能有利歐洲跑手。曾進傑表示，可以跟不同世界級跑手較量及交流，都是人生寶貴的經驗。

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