越野跑世錦賽　謝覺偉升上43位　黃浩聰排名上升　附追蹤跑手連結

4位香港跑手會在香港時間今日中午12時30分起步，出戰世界山徑越野跑錦標賽的長距離組別賽事。謝覺偉、曾進傑及黃浩聰除了參加個人賽，還會為港隊競逐團體賽成績，他們寄望可以打入團體賽前10名。張敏怡則是港隊今屆唯一一名女子代表。

黃浩聰賽前表示，希望可以在11小時內完成，預計幾位香港跑手會在香港時間接近午夜衝線。



世錦賽長距離賽事在香港時間中午12時半開跑。（網上片段截圖）

追蹤跑手到達時間：https://my.raceresult.com/237839/live

【20：07更新】

謝覺偉花了7小時31分48秒，抵達Grinzens Sportplatz（53公里），男子排名43位。

【18：15更新】

謝覺偉以第60名抵達Axamer Lizum（38.2公里），黃浩聰則是第82名。

【17：40更新】

謝覺偉花了4小時50分01秒抵達Halsl（35公里），排名升上62位，落後領先的跑手34分鐘。

黃浩聰就以5小時03分28秒到達，排名升到86位。

【16：25更新】

謝覺偉仍然是跑得最快的香港跑手，用3小時42分53秒跑到Kreuzjoch（28.8公里），排75位，排名略有下滑。

黃浩聰排名持續上升，他花3小時52分44秒抵達Kreuzjoch，排99位。

【15：55更新】

謝覺偉以3小時19分37秒到達Starkenburger Hütte（23.2公里），排男子73位。

黃浩聰的排名繼續上升，以3小時30分抵達Starkenburger Hütte，排103位。

【15：08更新】

謝覺偉及黃浩聰的排名上升。

謝覺偉用了2小時3分28秒抵達檢查站Neustift（17.8公里），男子排名71位，比領先跑手慢10分32秒。黃浩聰用了2小時13分40秒到達，排122位，而曾進傑則以2小時19分02秒排141位。

張敏怡用了2小時41分09秒到達Neustift，排93位。

【13：50更新】

謝覺偉花了1小時10分07秒跑抵首個檢查站Hühnerspiel（8.2公里），成為暫時跑得最快的香港跑手，男子排名85位，比領先的跑手慢8分40秒。

黃浩聰及曾進傑同樣用了大約1小時17分抵達Hühnerspiel，分別排134及136位，比領先跑手慢超過15分鐘。

張敏怡就花1小時27分49秒到Hühnerspiel，在女子組排96位。

謝覺偉、黃浩聰、曾進傑及張敏怡抵達賽事起點準備。（受訪者提供）

開賽時間：當地時間上午6時30分（香港時間中午12時30分）

地點：奧地利因斯布魯克

長距離賽距離：84.9公里

長距離賽總攀升：5554米

港隊男子代表：謝覺偉、曾進傑、黃浩聰

港隊女子代表：張敏怡



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世界山徑越野跑錦標賽長距離組別賽道。（網上截圖）

黃浩聰賽前透過社交網站表示：「經過早兩日試咗部分嘅路，今場賽道應該會幾難，對香港跑手會幾難適應，我哋會努力，希望3個男子組能夠11小時內完成。」

曾進傑、謝覺偉、張敏怡及黃浩聰準備出戰長距離賽事。（受訪者提供）

曾進傑在賽前一日表示，當地天氣很好及乾爽，氣溫大約11至23度，上到大約海拔2500米的高地會比較涼，所以大會指定的裝備比較多。他們試過最後一段賽道，比過往的世錦賽較窄、多彎、崎嶇，可能有利歐洲跑手。曾進傑表示，可以跟不同世界級跑手較量及交流，都是人生寶貴的經驗。