跑鞋推薦｜2023年8月新款：Nike最強山鞋發售New Balance驚喜聯乘

Nike和New Balance於2023年8月1日一同發售極具吸引力的跑鞋，前者的Ultrafly早在越野跑界打響名堂，外國鞋測一致好評，久等到今月終於正式及售；後者的FuelCell 1080 v12與Blue Bottle Coffee聯乘，單是外型已經滿分，1080作為New Balance的旗艦慢跑鞋，功能同樣毋庸置疑。



跑鞋推薦．2023年8月新款

Nike Ultrafly

【跑鞋推薦．2023年8月新款】Nike Ultrafly。（公關提供）

Ultrafly是萬眾期待的Nike越野跑鞋。品牌使用Vibram Megagrip物料製作Ultrafly外底，配合Vibram Traction Lug技術提升抓地力；同時首次於越野跑鞋使用碳纖維Flyplate，配置於ZoomX泡棉中底之間。Nike旗下越野運動員Tyler Green曾穿著這款鞋完成1600多公里訓練，並連續三次於100-mile Western States Endurance Run取得前五名。

跑鞋推薦．2023年8月新款

New Balance x Blue Bottle Coffee Fresh Foam X 1080 v12

【跑鞋推薦．2023年8月新款】New Balance x Blue Bottle Coffee Fresh Foam X 1080 v12。（官網圖片）

Fresh Foam X 1080 v12是New Balance的王牌日常慢跑鞋，今次趕上波鞋界的聯乘風潮，與咖啡巨頭Blue Bottle合作。純白色配Blue Bottle的招牌粉藍色，相信外型深得跑友歡心，鞋跟位置更有刺繡的Blue Bottle標誌，細節具心思。

【跑鞋推薦．2023年8月新款】New Balance x Blue Bottle Coffee Fresh Foam X 1080 v12細節：

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跑鞋推薦．2023年8月新款

New Balance FuelCell SuperComp Trail

【跑鞋推薦．2023年8月新款】New Balance FuelCell SuperComp Trail。（官網圖片）

除了Nike推出王牌越野跑鞋Ultrafly，New Balance今月亦有碳纖維板跑鞋FuelCell SuperComp Trail。外國鞋評對這雙越野跑鞋評價不錯，輕身、緩震足、推進亦強，走在崎嶇路段，整體包覆極好，腳掌不會有多餘擺動，減低受傷風險。

【跑鞋推薦．2023年8月新款】New Balance FuelCell SuperComp Trail細節：

跑鞋推薦．2023年8月新款

New Balance FuelCell SuperComp Trainer v2

【跑鞋推薦．2023年8月新款】New Balance FuelCell SuperComp Trainer v2。（公關提供）

New Balance早前推出頂級競賽鞋SuperComp Elite v3的螢光黃色版本，緊接推出高階訓練鞋SuperComp Trainer v2，7月底已經開始發售。SuperComp Trainer v2採用經改良的FuelCell泡綿製作中底，配合全掌碳纖板。跑鞋中底後跟與前掌厚度分別以40毫米及34毫米，符合國際田聯要求，同時可作為比賽鞋。

【跑鞋推薦．2023年8月新款】New Balance FuelCell SuperComp Trainer v2細節：

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