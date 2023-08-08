黃尹雋世大運風波背後　淺談香港運動員的意義與責任︱體壇札記

香港長跑代表黃尹雋原定在世界大學生運動會（世大運）出戰半馬拉松賽事，這位香港10公里、15公里、半馬拉松及馬拉松紀錄保持者，最終卻沒有落場，背後原因引發本地跑界熱議。

他在付費頻道Patreon發文向課金支持者交代事件，當中指出「成件事我覺得係誤會」後，一眾港隊成員先後在社交網站以「＃團隊冇問題」發文，暗示或直指黃尹雋紀律有問題、欠缺團隊精神，如此情況在本港體壇絕無僅有。到底團隊精神與爭取個人運動佳績之間，應如何取捨和平衡，「香港運動員」五個字背後的意義又是什麼，值得深思。



黃尹雋放棄參加亞運，為開電視擔任比賽旁述。（盧翊銘攝）

黃尹雋事件爭議點：

1. 聲稱一直不知道選手必須入住選手村，一來代表團從未向他提及，二來香港大專體育協會的世大運文件中亦無此條文；



團長麥美珠接受《體路》訪問時澄清，早已向黃尹雋表明運動員必須入住選手村，並指黃尹雋後期拒絕與代表團溝通。



2. 聲稱選手村衛生環境惡劣，加上選手村離比賽場地需要1小時車程，比賽當日早在7時15分起步，大會專車為4時15分發車，所以他預訂了跟比賽場地僅一條馬路之隔的酒店，曾向代表團查詢能否於比賽前一晚入住酒店，但工作人員向團長查詢後表示團長拒絕，黃指收到這個通知已經接近比賽前一日傍晚，為免舟車勞頓，凌晨2時多方從酒店出發返回選手村集合，「最後4點集合時代表團認為我無返去留宿，所以唔比我出賽」；



沒有其他香港運動員對選手村環境及大會專車安排提出類似見解，世大運香港田徑代表隊領隊何浩儀回應《香港01》查詢時表示：「中國香港代表團對每一位團員持有相同的紀律及標準，而入住選手村是其中必定要求。」



3. 黃質疑代表團管治手法：「自己感覺最後結果變到咁樣自己太想優化所有條件去比賽，因為用一個運動員嘅身分到成都，但原來代表團係用學生多一啲嘅感覺去處理管治，畢業左好耐再加上27歲，所以無論所有回應同溝通都令我有啲落差，跟田總出隊比賽溝通無呢個感覺，亦令我忽略左佢地要求嘅紀律吧」；



港隊成員紛紛以「#團隊冇問題」在社交媒體發文，負傷完成半馬賽事的黃卓寧更表示，「田徑大部分都係個人項目，落場比賽就係專注自身表現，但代表緊香港，就係將每一個人夾埋一齊組成一個小隊，每位隊員都有各自既責任，亦有規則要遵守，並不是一個人想點就點，亦必須對整個團隊有所交代，所以我覺得上線比賽係最基本既責任，無論最後完唔完成到，都至少盡力嘗試過，如果連最基本責任同紀律都做唔到，係唔配做運動員，更何況代表香港。」



前文提要：

世大運｜黃尹雋突缺陣男子半馬 領隊：個人原因沒出賽 同日離隊

黃尹雋世大風波︱團長澄清早通知要住村 鄭泳舜曾助備戰：應道歉

上述爭議其實集中在「是否必須入住選手村」，當中涉及成員的紀律與團隊精神；黃尹雋所持論點，在於「爭取更多時間休息」，於是自行預訂並入住「跟比賽場地僅一條馬路之隔的酒店」、「太想優化所有條件去比賽」，以成績為大前提。

如何是運動員以個人名義報名參加比賽，那麼「太想優化所有條件去比賽」是沒有任何問題的，然而以「香港運動員」身份參加體育賽事，又應該負起什麼義務與責任？

世大運香港代表團舉行授旗儀式。（張倩儀攝）

今屆世大運港隊今屆派出歷來最大的212人代表團，143名運動員出戰12個項目，運動員參賽的報名費、住宿以至機票開支，均是公帑，由香港市民共同承擔。運動員付出努力和汗水備戰力爭佳績固然值得欣賞，出場比賽卻是基本責任。

國際大型運動比賽，由世大運、亞運以至級數最高的奧運會，運動員爭取佳績的同時，也是各國運動員彼此學習和交流的場地，無論什麼級數的運動員，均會跟隨國家代表團入住選手村，就連創下23面奧運金牌紀錄的美國「水神」菲比斯、牙買加飛人保特也不例外。代表美國的NBA球星間或不住奧運選手村，一方面是個別球員高達7呎或以上，選手村內的床子不夠長，也有人提出保安理由，這兩方面相信都跟黃尹雋沒有關係。既然香港代表團一早列明入住選手村是運動員必定要求，身為成員之一便有義務遵守。

單從競賽角度，選手村不近半馬賽事比賽場地、大會專車在凌晨4時15分發車，安排固然不是最理想的狀況，但在大型賽事之中，這種安排不算罕見，港隊其他成員均能遵守，黃尹雋以此作為拒絕入住選手村的理由未免牽強。他沒有出賽下，亦令港隊因未足三人出賽，失去隊際成績。他的個人決定，不止導致他本人沒有出賽，白白浪費公帑，還連帶影響隊友和整個團隊。

贊助黃尹雋前往雲南一個月備戰世大運的「青途」主席鄭泳舜，對於今次事件表示失望，他認為運動員要尊重「香港代表隊」身分，希望黃尹雋向公眾交代事件及向香港隊致歉。

世大運之後，9月下旬將有另一大型運動會——杭州亞運上演，黃尹雋6月26日出席開電視轉播杭州亞運啟動禮時已表示不會出戰亞運，轉而擔任直播旁述，他當時稱：「運動員不一定要代表國家而比賽，在職業賽場上出一分力提升自己價值，亦很重要」，又指運動員要取捨：「杭州很熱，相對上造不到成績，馬拉松跑不到那麼多場，想在柏林馬拉松跑到好成績。」

今次事件後，他在Patreon文章尾段再度提及柏林馬：「需要消化事件再收拾心情準備柏林馬拉松」，「繼續希望今年內衝到奧運標(2:11:30)」。事實上，2小時11分30秒僅為東京奧運的標準，2024巴黎奧運馬拉松最低門檻已提升到2小時08分10秒。

跑步基本上是個人運動，長跑更是很孤獨的運動，運動員一切從個人角度出發不難理解；但當選手不單以個人名義出賽，同時以「香港隊」、「香港運動員」身份，應當珍惜這個得來不易「被全世界看見」的機會，僅說一句「誤會」，未免輕視了港隊以至運動員的身份。