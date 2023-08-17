The North Face 100越野跑12.8舉行 8.22報名+比賽詳情+報名費
撰文：普利森
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The North Face 100香港越野跑挑戰賽2023（TNF 100）將於12月8至10日舉行，除了傳統的100公里及50公里，今屆新增16公里組別，適合越野跑新手參加。以下為報名及比賽詳情。
比賽日期：2023年12月8日至12月10日
組別：100公里、50公里、16公里
名額：2000個
100公里——800個
50公里——800個
16公里——400個
報名費：
100公里——$1500（30/9或之前繳付）；$1700（1/10或之後繳付）
50公里——$750（30/9或之前繳付）；$950（1/10或之後繳付）
16公里——$380（30/9或之前繳付）；$480（1/10或之後繳付）
抽籤費：$20
報名日期及時間：2023年8月22日下午4時正至2023年8月29日晚上11時59分
起點及終點：大美督「美督明珠」
起跑時間：
100公里——12月8日晚上8時
50及16公里——12月9日早上9時
報名形式有公開抽籤及慈善名額兩種，所有項目均設有候補名單。獲得名額的參賽者，必須在接獲通知後8天內完成報名手續，包括繳付報名費。所有報名人士，不論成功與否，均獲電郵通知結果。
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