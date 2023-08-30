香港越野跑手曾小強TDS賽亞洲第一衝線　克服腸胃不適Hip痛完賽

香港越野跑手曾小強在TDS賽以全場第19名衝線，成為今屆最快的亞洲跑手！他花了23小時26分31秒走完約154公里的崎嶇賽道。



曾小強賽前領取號碼布。（The North Face Adventure Team Facebook）

每年一度的越野跑盛事UTMB本周舉行，TDS（全名為Sur les Traces des Ducs de Savoie；中文為薩瓦公爵足跡尋蹤賽）賽事在當地時間周二凌晨起步，由意大利的庫馬約爾（Courmayeur）跑去法國的沙木尼（Chamonix）。今屆TDS的賽道實長153.5公里，總攀升9316米。雖然TDS的賽道比UTMB賽（環勃朗峰超級越野耐力賽）短，但攀升上落更頻密，難度更大，更考驗跑手的技術。

TDS賽在當地時間周二凌晨起步。（The North Face Adventure Team Facebook）

曾小強是香港越野跑界的「一代宗師」，過去6次參加UTMB，跑入前20名，曾保持UTMB賽的最佳香港跑手成績，後來被黃浩聰打破。為了陪伴家人及疫情封關，曾小強闊別UTMB這項盛事7年，今年再披甲上陣，轉戰TDS賽。他賽前希望突破自己，輕裝上陣，盼在22小時內跑完，跑入前10名。

比賽期間有雨有雪，天氣寒冷，凍到手指都僵硬。（The North Face Adventure Team Facebook）

賽事在周二凌晨開跑，跑手摸黑攀升到海拔2000米以上。曾小強留前鬥後，頭幾個檢查站的排名在百名以外，但他愈跑愈有，在當地時間周二早上跑完51公里，落到Bourg Saint Maurice時，排名已經升到76位。他在檢查站僅休息了8分鐘就再起程，排名升到60位。曾小強表示，晚上非常寒冷，山上有落雪，他的手指凍到開不到能量啫喱；他覺得雙腿狀態不錯，但腸胃有點不適，花了少許時間去廁所後好了很多。

曾小強頭三十公里的排名在100位之外，但他愈跑愈有。（The North Face Adventure Team Facebook）

曾小強今次參加TDS，背後有黃浩聰的支持。黃浩聰今屆UTMB沒有參加任何賽事，主力支援曾小強，在每個支援站為他準備好食物及飲料。曾小強排名逐級上，在每個檢查站的排名皆比前一個高。

跑過兩座高山，完成九十多公里路後，曾小強在周二下午落到Beaufort。黃浩聰為他準備好一盒飯及一杯熱朱古力。曾小強吃飯時，黃浩聰就為他斟水，準備物資。曾小強那時表示「Hip（臀部）痛，上山痛」，「唔知了解會有」，但他表示不需要按摩。那時候，曾小強的排名已經升到36位，他是領先的亞洲選手。

外在環境天氣惡劣，自己又有身體不適，但曾小強愈跑愈好，跑入前20名內。（The North Face Adventure Team Facebook）

大約跑了130公里，曾小強攀升最後一座高山時，他表示剛才落山的路很辛苦，雪撲面而來，路面非常滑，充滿泥濘，而且視野很差，十分困難。儘管環境惡劣，但他發揮穩定，最後在當地時間周三凌晨跑到終點衝線。據大會紀錄，他花了23小時26分31秒完成153.5公里，累積攀升9316米。

曾小強全場排名第19位，也是第一個衝過終點的亞洲跑手。在他所屬的男子45至49歲組別，他則是排名第2。