UTMB 2023總結｜曾小強陳國強揚威TDS　兩女將躋身UTMB香港三甲

UTMB圓滿結束，香港跑手在各賽事皆取得不俗的成績。兩代香港越野跑宗師陳國強（KK）及曾小強（Stone）在TDS賽分別跑入組別前二，雙雙登上頒獎台。林成業（火車）、羅楚健及曾進傑（鷹鷹）組成的隊伍UFO捱過多晚通宵，以133小時完成賽道最長的PTL賽。張敏怡在重頭戲UTMB賽跑出「SUB 30」的佳績，取得全場女子第17名。



曾小強（中）領取TDS賽組別亞軍的獎座，一圓上頒獎台的心願。（The North Face Adventure Team Facebook）

TDS賽（153.5公里/9316米攀升）

以前在UTMB賽跑入過前20名的曾小強，今屆轉戰TDS賽，愈跑愈有，以23小時26分31秒，取得全場男子19名，並在所屬組別男子45至49歲取得第2名，如願登上頒獎台。63歲的陳國強老而彌堅，這位「毅行先生」是第二位衝線的香港跑手，以31小時58分32秒完成，在男子60至64歲組別取得第2名，登上頒獎台。

今屆TDS賽天氣惡劣，寒冷兼有風雪，有15位香港跑手完成完賽，前四徑紀錄保持者梁俊強（Jacky）因腸胃不適，難以進食，遺憾地中途退賽。

陳國強上台領取TDS賽組別亞軍的獎座。（KK Chan毅行先生Facebook）

UTMB賽（172.2公里/9967米攀升）

今屆UTMB賽由香港女將揚威，張敏怡如賽前目標30小時內完賽，跑出29小時14分31秒，取得全場女子第17名，創香港女跑手佳績。之後衝線的香港跑手是黃家傑，造出30小時42分53秒，排男子165位。今屆UTMB香港三甲之中，有兩席都是女跑手，第3個回到終點的是甄智貽（Angie），以33小時12分56秒排女子第35位。她提早3星期適應，預留4日試路，準備充足。

張敏怡在30小時完成UTMB，取得女子第17名。（黃浩聰提供）

今屆共有33男、6女的香港跑手完賽。UTMB的終點線是個熱門求婚地方，內地跑手向付召以女子第4名衝線後，即獲男友求婚。香港亦有求婚代表，跑手Albert以42小時多完賽後，馬上掏出戒指，跪地求婚，獲女友接受。

PTL賽（311.5公里/25267米攀升）

在過去一周的UTMB多場賽事中，最艱辛的肯定是PTL，賽道最長，跑手要捱多晚通宵。今屆有3支香港跑手隊伍參賽，最終只有林成業、羅楚健及曾進傑的UFO隊能夠完賽，跑了超過5日，以133小時46分08秒衝線。

ETC賽（15.1公里/1228米攀升）

最快的香港跑手是陳麗琼，以2小時21分58秒完成，全場女子58名，並在所屬的女子55至59歲組別獲得冠軍。

「Cat姐」陳麗琼贏得ETC賽的組別冠軍。（毅行教室Facebook）

YCC Minime分齡復仇賽（2.1公里/24米攀升）

陳國強今屆帶了幾位「毅行教室」小學員參賽，其中葉康琳以12分27秒贏得復仇賽的女子冠軍。她在前一日的YCC Minime走錯路線，最後一位衝線，但她很快就收拾心情參加復仇賽，並以最快時間完成。

葉康琳在復仇賽得女子冠軍。（毅行教室Facebook）

OCC賽（53.4公里/3482米攀升）

黃偉雄是最快的香港跑手，以6小時18分38秒完成，排全場男子110名。

CCC賽（99.5公里/6138米攀升）

曾軒正（Victor）是最快的香港跑手，以16小時07分24秒，排全場男子154名。