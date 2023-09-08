黃浩聰出戰「退役之作」TOR 330　面對三大困難　目標70小時完成

香港越野跑手黃浩聰將於周日（10日）出戰「退役之作」Tor des Geants的TOR 330，賽道全長335公里，攀升接近3萬米。他表示以70小時左右為目標，盼與歷屆優勝者相約的時間完成。這項賽事比上周末的UTMB更加艱辛，黃浩聰提到有三大難度，分別是耐力、高海拔及天氣變化。



黃浩聰將會在9月10日出戰TOR 330。（黃浩聰Facebook）

曾經在UTMB跑入前10名創香港跑手最佳成績的黃浩聰，今年並沒有參加UTMB的賽事，轉為支援曾小強、張敏怡等跑手。他在社交網站表示「因為不想每年做同一樣的事情，想再找到刺激的感覺」，留力享受「退役之作」TOR 330。雖說他指TOR 330會是退役之作，但相信1987年出生的黃浩聰並非就此收山、退出跑山界，料他會減少參賽數量，投放更多精神去培育新人，比賽不再單純以成績為目標。

正當各位完成UTMB的香港選手陸續回家，黃浩聰與太太Viann繼續留在歐洲，備戰9月10日（星期日）舉行的TOR 330，這項賽事將於當日香港時間下午4時起步。據黃浩聰介紹，這是一項歷史悠久並且在意大利家傳戶曉的賽事。賽道會由Courmayeur起步，圍繞意大利北部城市Aoste附近山脈一圈，根據大會資料全長335公里，29608米攀升，最高點攀上海拔3300米。距離是UTMB的兩倍，攀升更是3倍。

黃浩聰希望最理想可以70小時左右完成。（黃浩聰Facebook）

黃浩聰提到，比賽限時7日，但歷屆優勝者的時間只需約70小時，「當然我希望能以歷屆優勝者相約的時間完成，但結果誰知道。就是前路未知，才是冒險，才有挑戰。對於現在的我來講，能夠在茫茫比賽中找到巨人之旅，認真預備一場賽事的感覺已經是最好，結果如何已不重要」。

經歷過5個極地賽250公里、四徑2日內跑300公里、「跑無盡」挑戰5日500公里等，黃浩聰可說是香港最富經驗的超長距離越野跑手，但他認為耐力會是TOR 330其中一項困難之處，他希望過去的經驗可以有幫助。

黃浩聰表示TOR 330有三大困難，分別是耐力、高海拔及天氣變化。（黃浩聰Facebook）

黃浩聰還在社交網站表示，高海拔及高山症狀是另一個挑戰。他試路時上到海拔3300米最高點，感到頭痛及非常氣喘，所以在2520米高的山屋留了3日，適應高山氣候。他表示：「作為長期處於低海拔生活的香港跑手，要適應長達70小時處於海拔3000米以比賽pacing（配速）行走是一大難度。」

此外，比賽時間長，天氣變化難測，當中可能經歷風和日麗、積雪融化，但亦可能要在大風雪中、低能見度下前進。賽事共有6個支援點，黃浩聰表示在每個支援點都會跟團隊研究接下來路段的天氣，以安排攜帶裝備策略。太太Viann會在今次賽事支援黃浩聰。