渣馬2024｜起點、終點及嘉年華免費派發禮品及會場優惠一覽

【渣馬馬拉松2024 / 渣打香港馬拉松】7.4萬名跑手將於1月21日在尖沙咀及東區走廊起步，並於維多利亞公園衝線。除了港鐵巴士交通安排、封路措施、比賽路線、選手包及寄存行李等資訊，跑手亦可留意比賽當日的免費派發禮品。



1. 商場派冰感毛巾

比賽當日，尖沙咀Mira Place將在賽道附近派發冰感毛巾予參賽者。同時推出IG打卡活動，分享於Mira Place準備賽事或支持親友參賽的照片，並標記@miraplacehk及#MPSupportsYourRun，即有機會贏取水療下午茶及港幣500元商場現金券。

2. 關節健康營養補充品

「Mobility動必骼」將派出一萬份沖劑試用裝（每份兩包）予渣馬參賽者，在比賽當日於維園派發。

3. 威路士神秘禮品

渣馬嘉年華1月17至20日於維園舉行，威路士設兩款運動儀器給跑手參予「運動挑戰」，測試體能反應，完成者可獲得消毒裝備。同場有亦「打卡任務」，每日有限量神秘禮物派發。

4. LRT限定優惠

LRT於渣馬嘉年華推出限定優惠，包括優先體驗及以優惠價購買多項新產品，並可免費換領號碼布磁石扣。

5. adiclub免費飲品

adiclub會員限定優惠，完成渣馬的AR或adiclub會員，可免費換領飲品一樽，數量有限，派完即止。詳情參閱adiclub資料。

6. adidas「好勝鬥室」

adidas於尖沙咀旗艦店設置「好勝鬥室」，模擬馬拉松悶熱、冷風、濕氣、暗斜等實際狀況，完成1公里的跑手可獲adidas Runners tee一件，活動期內完成最長距離的參加者更有機會躋身排行榜，贏取ADIZERO ADIOS PRO 3跑鞋一對。

7. 運動耳機試聽

SHOKZ於渣馬嘉年華擺設攤位，準備各款運動耳機給跑手試玩，並有限定優惠及小禮物派發。

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