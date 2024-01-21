渣打馬拉松2024｜周潤發第二次出戰半馬　隨半馬3組8點半起步

【渣打馬拉松 / 渣馬2024】周潤發去年在渣馬出戰10公里，今年他轉戰半馬，角逐半馬3組，早上8時30分起步。

這不是周潤發首次參加半馬，2023年11月的港珠澳半馬，他以2小時27分56秒完賽。

現場採訪：楊宇翹、葉詩敏、趙子晉、張倩儀、廖雁雄、蘇煒然



人生第二次參加半馬比賽

周潤發表示60歲後專注跑步，笑言不做演員要做運動員，他近年多次參加跑賽，由10公里開始，循序漸進，挑戰半馬。今次是他第二次參加半馬比賽，第一次是去年11月參與港珠澳大橋香港段半馬拉松，以2小時27分56秒完賽。

周潤發去年首次參加半馬賽事。（資料圖片/鄭子峰攝）

周潤發在2023年跑港珠橋半馬的分段時間及排名。（網上截圖）

去年渣馬參加十公里組別

跑半馬之前，周潤發參加過兩場10公里比賽，在2022年12月的香港越野錦標賽，跑出56分39秒。在去年2月的渣打香港馬拉松，他以大會時間1小時3分57秒完成10公里，而個人晶片時間為58分58秒；當時賽後被問到會否考慮轉戰半馬，他答「遲幾年先，等我大啲先，而家仲細」，但一年後他已經完成到渣馬半馬。

【發哥去年完成渣馬十公里】

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周潤發在2022年12月完成香港越野錦標賽，少不了被跑手圍住合照。（香港田徑總會facebook）

在去年的釜山國際電影節上，周潤發曾說：「我人生中的第一部分完結。60歲之後，我開始跑馬拉松7年。我過去的故事是電影，現在的是馬拉松。」