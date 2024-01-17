渣打馬拉松2024｜藝人跑手一覽　周潤發轉戰半馬　阿儀挑戰十公里

每年渣打香港馬拉松都會吸引到不少藝人名人參賽，今屆亦有不少娛樂圈內的跑步愛好者甚至跑步高手報名參加。【】內為比賽號碼



在Sammy的IG，大部分都是跑步POST。（Instagram）

KOLOR主音蘇浩才Sammy：全馬【7788】

Sammy是娛樂圈的知名跑友，創立頑張跑會。他去年以3小時23分50秒跑完渣馬全馬，今年會再參加全馬。

周潤發由十公里轉跑半馬。（資料圖片/鄭子峰攝）

周潤發：半馬【H7157】

發哥當然是在藝人跑圈中最重量級的人物，他近年積極練跑，前年起參加比賽，去年出戰渣馬十公里，到今屆就參加半馬。

陳安立：半馬【E7373】

陳安立是渣馬常客，今屆會是他第8次參賽。去年，他參加十公里，以47分58秒跑完。他一直有練跑，最近密密操練，上周末跑馬鞍山海傍，還操了梅子林路的大斜路，有備而戰！

保錡及陳安立會一起練跑。（Instagram）

吳保錡：十公里【J3928】

ERROR成員保錡近年愛上跑步，去年首次參加渣馬，挑戰十公里，以55分12秒完成。去年底，他在台北參加馬拉松，以4小時9分10秒首次跑完全馬。他還成立大埔民間體育會，上周末辦新手跑步班，召集到數百人一起跑吐露港。

梁諾妍懷孕後一直都有跑步。（Instagram）

梁諾妍：十公里【U0576】

洪永城太太梁諾妍一直是娛樂圈中的跑得之人，有跑步習慣，去年渣馬參加全馬，做出SUB 4成績，以3小時57分06秒完成。她已懷孕7個月，見她有報名渣馬十公里，不知她會不會繼續落場跑。

阿儀表示抽中渣馬十公里的名額。（資料圖片/梁碧玲攝）

薛影儀：十公里【K1003】

「阿儀」薛影儀去年10月表示抽籤成功，將會參加今年渣馬十公里賽。

黃榕：十公里【K3772】

薛影儀抽籤成功後已披露好友黃榕也抽中，可以一起出戰十公里。黃榕以模特兒出道，近年向健身發展，成為健美達人。

譚旻萱：十公里【P03897】

電影《不是你不愛你》女主角譚旻萱近日積極備戰渣馬十公里，她希望在1小時15分內跑完。