四徑2024｜香港山界「華山論劍」年初一上演　歷屆完成者不足30人

2024年的第13屆香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）將於年初一至年初三（2月10日至12日）舉行，參賽者需要一口氣完成麥理浩徑、衛奕信徑、港島及鳳凰徑的298公里路。

今屆四徑有多位本地好手參與，應屆TransLantau 140「港一」廖科樂目標55小時內完成，他已經準備好在比賽中面對幻覺。應屆樂施毅行者冠軍成員梁偉業希望60小時內跑完，他預計最困難是衛徑，以往很多跑手去到衛徑時會狀態下滑，容易出狀況。



廖科樂是今屆四徑的參加者。（顏銘輝攝）

廖科樂由2017年起留意四徑，每年都有透過社交媒體追蹤這項被視為本地最具挑戰的山賽。他說：「每一年睇住啲人喺郵筒嘅時候，我覺得成件事好正、好熱血。都有諗過自己會唔會有一日，可以順利完成企喺郵筒度？自己邊一年會準備好呢？直至2023年我全職跳出嚟跑步，好想試下完唔完成到，同埋可以體會到啲乜嘢！」

他所講的郵筒是指梅窩碼頭外的綠色郵筒，它被視為四徑終點的象徵，按慣例每位完賽的跑手都會親吻郵筒慶祝。

廖科樂由2017年起跑山。（顏銘輝攝）

廖科樂目標55小時內 不懼怕跑到有幻覺

廖科樂跑步多年，去年初毅然辭去飲食業的正職，全身投入跑步，希望可以花更多時間訓練，提升成績。

去年10月，他收到四徑創辦人Andre Blumberg的電郵，確認獲得2024年四徑的參賽資格。廖科樂向記者展示那封電郵，Andre Blumberg寫四徑還有112天來臨，問他做好了準備沒有？他說：「當我睇到封email時，我覺得好興奮，成件事都好興奮。」

去年11月，廖科樂以全場第9名完成TransLantau 140，男子組排第8名。（顏銘輝攝）

去年11月，廖科樂以全場第9名完成TransLantau 140，成為當屆最快的香港跑手。今年1月中，廖科樂跑完HK100，以14小時01分完成，全場男子排31位。之後，他全力準備四徑，不斷試路。他笑言最熟麥徑，港島徑及鳳凰徑都有部分路段不太熟，「衛徑我就真係唔熟」。

了解廖科樂的故事：越野跑改變人生 戒賭戒煙重新起步 跳出舒適圈把握時間

他的目標是在55小時內完成四徑。被問到每條徑的分段時間，他拿出手機看看計劃，表示麥徑及衛徑同樣預算13至14小時，港島徑及鳳凰徑就分別7小時及10小時30分。

廖科樂表示最熟悉是麥徑，他平時喜歡在針山一帶操山。（顏銘輝攝）

廖科樂表示看過之前四徑的報道，知道最大挑戰會是睡魔及幻覺。他說：「最難肯定係冇得瞓，同埋一定會有幻覺。我以前仲返緊廚房時，我收工會上山訓練，精神狀態都好差，上大帽山都見過很多幻覺，之前經歷過唔少幻覺，所以應該唔係大問題。」

面對捱通宵、捱眼瞓，他表示準備了咖啡丸，並會參考過往參加者的經驗，「睇過聰sir（黃浩聰）、Jacky Leung（梁俊強）同（曾）小強嘅訪問，佢哋話眼瞓嘅時候就jog（慢跑）上去，亦睇過佢哋話唱歌，但我就唔會唱，到時畀啲力jog上去啦。」

梁偉業是今屆四徑的參加者。（顏銘輝攝）

梁偉業計劃60小時內走完 衛徑為成敗關鍵

梁偉業（Eric）在2019年加入「毅行教室」，接觸越野跑，去年兩度參與樂施毅行者，先贏季軍，再得冠軍；他將會在年初一挑戰298公里的四徑。梁偉業說：「都希望畀個挑戰自己，因為都玩咗跑山三幾年，唔長唔短，想試下一個比較重要嘅milestone（里程碑），睇下完唔完成到！」

梁偉業去年11月代表毅行教室參加毅行者，贏得冠軍。（顏銘輝攝）

梁偉業本身有報名2023年的四徑，但不獲大會取錄，他在2022年底參加4in4挑戰（四天內每日走完一條徑），順利完成，之後得到今屆四徑的入場券。近兩個月，梁偉業積極試路，他說：「行就行過晒，起碼每條都行過兩次。因為（四徑）要逆走，同我哋很多時嘅順走感覺好唔同，睇下補給位、水位、廁所位。」

毅行教室創辦人陳國強去年以69小時43分走完四徑，成為生還者，賽後親吻梅窩碼頭的綠色郵筒。（顏銘輝攝）

毅行教室創辦人陳國強去年以69小時43分走完四徑，成為生還者。梁偉業表示有跟陳國強討論分配時間的策略，定下了一個60小時的計劃，希望成為完成者。他打算麥徑及衛徑各預算15至16小時，港島徑則用8至9小時，而最後的鳳凰徑就用14至15小時。

去年11月的毅行者，梁偉業（左二）與葉曉明（左一）、梁成東（右二）及林健加（右一）攜手衝線，贏得冠軍。（顏銘輝攝）

梁偉業說：「我哋傾過，如果有時間就盡量多啲休息，可以的話就瞓一陣，起碼快叉一下，叉完電再起步會好啲。」他認為四徑最困難的是衛徑，據以往多屆，跑完100公里麥徑後，通常狀態會下滑，絕大部人跑78公里衛徑的時間都會比麥徑長。

梁偉業認為衛徑最難，也是四徑中最關鍵的一段。（顏銘輝攝）

賽前一日仍未公布起步時間 「心情好似消防員」

「如果嗰度（衛徑）做得好，後面兩段就會輕鬆啲。」梁偉業說：「我見好多參加者一去到衛徑都會跌少少，有啲可能仲慘，會慢三、四個鐘。走完100公里，可能一開始以為自己OK，或者其實休息唔夠，你去到衛徑中途可能較容易出事。」

四徑在本周末的年初一舉行，但梁偉業及廖科樂在周一受訪時，仍然未知當日何時起步，甚至到賽前一日的年三十早上，兩人仍未獲悉出發時間，可謂貫徹四徑的作風。梁偉業笑道：「心情好似消防員，隨時候命。」以去年四徑為例，大會突然由一直以來的早上起步改為傍晚，令每位參加者都需要捱多一晚通宵，臨時增加比賽難度。

年初一至年初三的天氣。（天文台）

天文台預測指，年初一的最低氣溫為12度。梁偉業說：「我仲見到濕度高，年初二、三可能就乾少少。我自己覺得乾凍好過濕凍。」

【四徑簡介】

四徑由旅居香港的德國越野跑高手Andre Blumberg創辦，不設獎牌及名次，只有「神級」跑手參加，被視為香港山界最神秘的殿堂級挑戰，有其他媒體稱之為山界的「武林盛會」、「華山論劍」。

四徑在每年的農曆新年舉行，參加者需要一口氣順次序逆走麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，全長約298公里，攀升約14,500米。

四徑全長298公里，參加者先逆走麥理浩徑，再逆走衛奕信徑，之後逆走港島徑，最後到鳳凰徑。（大會實時追蹤網站）

參加者於屯門起步，先全走100公里的麥徑，在北潭涌乘車到南涌，開始逆走78公里的衛徑，至赤柱後乘車到石澳，馬上開展50公里的港島徑。完成港島徑後，參加者要從山頂跑落中環碼頭，趕船入梅窩，逆走70公里的鳳凰徑，最後回到梅窩碼頭，在被視為四徑終點的綠色郵筒衝線。

能夠在60小時內跑完，會獲得「完成者」的稱號，72小時內完賽的則會是「生還者」。參加者需要遵守多項嚴格規則，例如不准使用行山杖、不得有人陪跑。在每條遠足徑裏，不得接受支援，需要自我補給，可以使用沿徑的補給設施，如士多及汽水機。在徑與徑之間，參加者才能接受外來的支援補給。

梅窩碼頭的綠色郵筒象徵四徑的終點。圖為四徑紀錄保持者黃浩聰，他在2022年跑出46小時55分的佳績。（顏銘輝攝）

【四徑簡史】

Andre Blumberg在2012年首辦四徑，當年只有他一個參加者，以4日內完成四大遠足徑為目標，他順利完成。在2013年，他邀請其他跑手嘗試在3日內完成四徑，5位參加者中3位完成。

2014年，Andre Blumberg改革賽制，開始定下60小時完成跑完四徑才算「完成者」而超過60小時完成的稱為「生還者」，那時生還者不設限時。6位參加者之中，只有1人能夠生還。

2015年，四徑只有4位參加者，也是僅有1人生還。2016年，參加者增加至23人，生還者亦增加至11人，其中Tom Robertshaw跑出60小時38分，非常接近「完成者」的門檻。

2017年，Andre Blumberg為「生還者」設80小時限時。當年，四徑終於出現了60小時內的完成者，有4人完成（Tom Robertshaw 53小時、曾小強 54小時15分、Jag Lanante 57小時45分、邱文孝 59小時45分），另外5人生還。

2018年，28位參加者挑戰四徑，生還者門檻再提高至75小時，2人完成，5人生還，多達21人退賽。Salomon Wettstein以56小時14分成為史上第5位完成者，泰國的Phairat Varasin以57小時54分成為史上第6位完成者。

2019年的四徑，出現了3位完成者（Kristian Joergensen 55小時52分、井原知一 57小時42分、Nikki Han 58小時20分），另外6人生還，餘下20人退賽。當中，Nikki Han是首位在60小時內完成的女跑手。

2020年的四徑，生還者的限時再收緊至72小時，33人挑戰，7人完成，5人生還，另外21人退賽。完成者包括Nugo Yamanath Limbu, Nepal（54小時26分）、Stephen Redfern（54小時46分）、Abimanyu Shunmugam（56小時06分）、土井陵（56小時25分）、羅啟邦（58小時11分）、梁俊強（58小時31分）及Hyun Chang Chung（59小時46分）。

四徑史上只有兩人可以在50小時內完成，黃浩聰之外就是梁俊強（圖）。（顏銘輝攝）

在2021年的第10屆四徑前，歷來只有16位完成者，未有人試過兩次做到完成者。這一屆以「breaking 50」為主題，只邀請歷屆完成者及生還者參加。梁俊強以49小時26分破紀錄，成為四徑史上首位跑入50小時內的跑手，其餘5名完成者包括Salomon Wettstein、劉俊文、Hyun Chang Chung、Nikki Han及羅楚健，另外還有5名生還者。四徑歷史上的完成者增加至18人，當中梁俊強、Salomon Wettstein、Hyun Chang Chung及Nikki Han兩度成為完成者。

在2022年，四徑的紀錄再被打破，黃浩聰以46小時55分完成，成為首位在兩日內完成四徑的跑手，其餘完成者有林成業、「戰神」楊志成、Richard Kimber、張敏怡。四徑完成者人數加至23人。

在2023年，井原知一及Nugo Yamanath Limbu再次成為四徑完成者，之後Ryan Whelan、黃家傑及張祺豐在60小時內抵達梅窩終點，成為新的四徑完成者，令完成者數目增至26人。

2023年四徑，謝芷蕙是最後回終點的人，成為生還者。賽事總監Andre Blumberg開香檳，給Karen沖一個香檳浴。（顏銘輝攝）

【四徑完成者一覽】

Tom Robertshaw 53小時/2017

曾小強 54小時15分/2017

Jag Lanante 57小時45分/2017

邱文孝 59小時45分/2017

Salomon Wettstein 56小時14分/2018

Phairat Varasin 57小時54分/2018

Kristian Joergensen 55小時52分/2019

井原知一 57小時42分/2019

Nikki Han 58小時20分/2019

Nugo Yamanath Limbu 54小時26分/2020

Stephen Redfern 54小時46分/2020

Abimanyu Shunmugam 56小時06分/2020

土井陵 56小時25分/2020

羅啟邦 58小時11分/2020

梁俊強 58小時31分/2020

Hyun Chang Chung 59小時46分/2020

*梁俊強 49小時26分/2021

*Salomon Wettstein 51小時53分/2021

劉俊文 58小時55分/2021

*Hyun Chang Chung 59小時23分/2021

*Nikki Han 59小時42分/2021

羅楚健 59小時50分/2021

黃浩聰 46小時55分/2022

林成業 55小時32分/2022

楊志成 56小時26分/2022

Richard Kimber 57小時27分/2022

張敏怡 57小時53分/2022

*井原知一 54小時02分/2023

*Nugo Yamanath Limbu 56小時29分/2023

Ryan Whelan 56小時54分/2023

黃家傑 57小時11分/2023

張祺豐 59小時30分/2023

*為第二次成為四徑完成者