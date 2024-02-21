馬拉松｜70歲知名跑手「菠蘿人」疑作弊　半途插隊跑PB後排名被除

香港每年的渣打馬拉松，都有不少人穿上不同服裝，是賽事一道特別風景，以色列便有一名伯伯，總是頭上頂着一個菠蘿完成賽事，在外國跑界小有名氣，不少跑手在碰到他時都會拍片或合照「集郵」。

這名已70歲的以色列跑手列特芬（Moshe Lederfien）日前參加西維爾馬拉松，僅以3小時21分完賽，但事後卻被發現疑似作弊：因為根據賽事紀錄，他從25公里才開始參加賽事。



「菠蘿人」列特芬在外國跑界小有名氣。（列特芬Instagram）

列特芬過去曾以頭頂菠蘿方式在紐約、柏林、維也納等地完成馬拉松賽事，因而多次被外國媒體報道，有「菠蘿人」（Pineapple man）之稱，他本人則自稱菠蘿馬拉松跑手（Pineapple balancing Marathon Runner）。其跑步姿勢與一般跑手略有不同，菠蘿看起來也沒有用什麼方式固定。

按列特芬Instagram上所寫資訊，他頂着菠蘿的半馬最佳成績是1小時57分鐘，全馬是4小時12分鐘，不過周日（18日）的西維爾馬拉松，他卻一口氣將成績推前至3小時21分鐘，引來不少媒體報道，包括西班牙《馬卡報》。

以這個時間跑完全馬，雖以渣馬標準來說達不到「萬金先生」水平，但考慮到列特芬已年屆70，更需全程用頭頂着菠蘿保持平衡，這個成績可說是相當誇張。然而很快有人發現，他的名字未有進入70歲以上組別的排名。

在西維爾馬拉松官網上查閱列特芬的詳細成績，可以見到他自25公里後才有紀錄時間，這表示該名跑手很有可能在半途才進入賽道參加比賽。目前列特芬沒有在社交平台上回應作弊事件，馬拉松賽事官方亦暫未取消他今次時間，但被剔除出70歲以上組別的排名。

官網詳細成績中，列特芬在25公里開始才有時間紀錄。（西維爾馬拉松官網截圖）

記者再查閱他過往其他馬拉松賽事紀錄，2022年的柏林馬拉松、紐約馬拉松都有全程紀錄，成績「貨真價實」，不過2017年的維也納馬拉松成績則已無法查閱。

在著名的圖片網站也能找到列特芬的身影，但關鍵字不是他的名字，而是「菠蘿」和「馬拉松」。（列特芬Instagram）

列特芬過去受訪時多次被問起為何要頂着菠蘿作賽，他回答：「水果是對人類最重要的食物之一，我想將這個好處帶給所有人。」事實上，曾有人在馬拉松賽事中遇到他時主動合照：「我一直在想，如果『菠蘿人』都能跑完全馬……我都能完成。」可見其實列特芬的存在曾激勵過其他人，他過去的成績也不應因為今次事件而被抹殺。