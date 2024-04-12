鋼之鍊金術師展香港站門票早鳥優惠｜睇牛媽手繪／鍊金術7大展區｜荒川弘老師名作《鋼之鍊金術師 FULLMETAL ALCHEMIST》集合奇幻冒險、鍊金術、人性探討，當中等價交換理念，連出名挑剔的連登仔都奉為「神作」及人生真理！想回味《鋼鍊》神作世界、加深對作品認識，都要買飛入場參觀4月29日至6月11日於尖沙咀Anima Tokyo舉行的「鋼之鍊金術師展香港站」！早鳥優惠門票更開售中、用「特價交換」進入《鋼之鍊金術師》漫畫絢麗世界的入場券。



鋼之鍊金術師展香港站｜展覽簡介

荒川弘老師名作《鋼之鍊金術師 FULLMETAL ALCHEMIST》的專門展覽終於在香港舉行，場內將展出多達300張「牛媽」荒川弘老師的漫畫手稿和彩色插圖，7個獨特展區展示了《鋼鍊》動漫世界的特色和重點。 一比一模型、立體化服裝展品、動畫多媒體裝置，令你深入瞭解定義《鋼之鍊金術師》中的鍊金術、冒險與哲學理論，不是單純睇睇擺設，影個相打個卡就散場的玩具展。

鋼之鍊金術師 FULLMETAL ALCHEMIST｜香港站 展覽｜早鳥8折套票 現已發售

鋼之鍊金術師展香港站有七大展區精心以鏡頭視點及互動元素

早鳥8折套票 現已發售

鋼之鍊金術師展香港站｜特色highlight

特色 1：300幅漫畫手稿和彩色插圖

特色 2：一比一的模型、動畫多媒體裝置

特色 3：服裝、道具立體化，帶你深入體驗鋼鍊世界

特色 4：七大展區精心以鏡頭視點及互動元素，重溫角色高光時刻

特色 5：蓋章活動，集齊六個印章即獲鋼鍊貼紙及阿梅斯特裡斯軍榮譽證書

特色 6：會場設限定pop up store

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鋼之鍊金術師展香港站｜門票售價

早鳥門票於 2024年4月11日至4月28日展覽開幕前發售，除了「早鳥2人同行入場套票」還有兩款包括會場限定品的套票：

早鳥2人同行入場套票：HK$180/套 | 原價$200（2位使用者必須同時入場）

數量有限 立即購票

早鳥2人同行入場套票：HK$180/套 | 原價$200（2位使用者必須同時入場）

早鳥精美色卡套票(含1人入場) - HK$128/套票｜原價$160



早鳥精美色卡套票(含1人入場) - HK$128/套票｜原價$160

早鳥限量拼圖套票(含1人入場) - HK$208/套票｜原價$260



早鳥限量拼圖套票(含1人入場) - HK$208/套票｜原價$260

鋼之鍊金術師 FULLMETAL ALCHEMIST｜早鳥優惠 門票 現已發售

其他 鋼之鍊金術師展香港站 展覽資訊

日期: 2024年4月29日(星期一) 至 2024年6月11日(星期二)

開放時間: 10:00至至22:00（建議最後入場時間21:15前）

地點: 香港尖沙咀廣東道30號新港中心1樓Anima Tokyo (Incubase Arena)

建議參觀時間: 45 分鐘

展期內入場門票售價： HK$100/張

（學生門票 HK$ 90/張 *入場需持有有效學生證正本作實）

