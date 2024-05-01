高達 SEED FREEDOM 劇場版10大補完解構｜《SEED FREEDOM》劇場版作為一套重視娛樂性及動作場面的爽片，流暢到沒話可說，亦理解福田導演為何情願有些情節解釋不足，也被迫刪走一些劇情。想知道一些劇中沒有告訴你的要點，比如影響劇情甚深的「Freedom搶奪事件」又或是「莉古絲身世之謎」，可以購買由福田導演親寫的原作小說（分上／下集），由於未有中文版，以下就簡單整理了10個大家最想知的補完要點：



🙏注意內含劇透，建議先睇高達 SEED FREEDOM 劇場版🙏

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SEED FREEDOM電影中沒告訴你的10個秘密

1：藍色宇宙侵略行動｜電影開首，藍色宇宙 Blue Cosmos 組織突然向PLANT發動襲擊，並刻意爆出領導人「米蓋爾」出沒的假消息，其實是引PLANT出兵的陰謀；而後基金國更催眠基拉，令他執意追捕「米蓋爾」這個假想敵，觸發了多國的戰爭。小說中更講明，後來基金國更發射核彈，清理了藍色宇宙的殘軍和「米蓋爾」，可算是一石二了。

1：藍色宇宙侵略行動

2：基金國的起源｜基金國Foundation本為歐亞聯盟所屬的一個古老小國，後來突然宣布獨立，並爆冷擊敗了歐亞聯盟的軍隊，之後基金國利用Destiny Plan治國，在科技、金融方面都非常成功，令整個歐亞聯盟體制面臨崩潰。

2：基金國的起源

3：奧拉的真正身份｜基拉、莉古絲等人前去會見基金國的女王「奧拉」，原來她真正身份是一位天才科學家，專門研究可以讀心、控制人心的新人種「Accord」，奧拉後來與基拉的親父「響」意見分歧，並成為了基金國Foundation皇帝的養女，決定以「Accord」及destiny plan創造一個新世界，引發了後來的基金國獨立事件。

3：奧拉的真正身份

4：奧拉為何是女童｜奧拉與基拉的親父同輩，為何仍然是一個女童？原來調整者因DNA影響，生育能力低下、難有下一代，奧拉同時也進行長壽、抗衰老方面的DNA研究，一次意外她自己也接觸了這些物質，從此像得了不老症一樣，肉體無法成長，同時令她的心理變得更扭曲。

4：奧拉為何是女童

5：自由高達搶奪事件｜在電影故事前半年，神秘組織搶奪了原要交還給大天使號的突擊自由高達，更利用它發動攻擊，最終被基金國黑騎士部隊擊墜。後來卡嘉莉發現事件是基金國自導自演，一方面要奥布欠他們人情，還想破壞自由高達的名聲、令基拉精神負擔愈來愈大，一步步上演催眠事件。亦因如此，卡嘉莉才安排阿斯蘭浸透入基金國進行調查。福田導演暗示過如果電影大賣，將很有可能開拍這套前傳動畫。

5：自由高達搶奪事件

6：月光女武神是女花痴讓是真高手？｜新女角艾格妮絲在電影中有「月光女武神」的稱號，原來她在ZAFT軍校時已經是成績最好的學生、因而得名。日本方面有一本關於艾格妮絲的入場特典小說，解釋她加入COMPASS的經過、還有露娜罵她專愛上別人男朋友的原因。

6：月光女武神是女花痴讓是真高手？

7：莉古絲成為COMPASS領導人的原因｜莉古絲回想起在《Destiny》時期議長正利用她跟基拉隱居不問世事，製造了一個「假莉古絲」，利用她的名號及影響力操控人心。基拉解決議長後，莉古絲明白自己的身份和影響力已不能說退就退，於是與基拉一定成立COMPASS止戰。

7：莉古絲成為COMPASS領導人的原因

8：阿斯蘭與卡嘉莉的補完｜阿斯蘭與卡嘉莉在新片重要性非常重，卻可惜到劇終都沒有真正見到面。其實在另一本入場特典小說「二人的逃走」內，有提及是卡嘉莉安排阿斯蘭潛入基金國調查當中的黑幕，更發現基金國只是表面風光，背後有一大班被Destiny Plan視為低下層的自然人，生活苦不堪言。

8：阿斯蘭與卡嘉莉的補完

9：命運高達影分身的原理：DUPE粒子｜在結局大戰阿真發動影分身一打四，原來是利用了新開發的DUPE粒子（欺瞞粒子）才達到，是電影版中的最新設定。

9：命運高達的影分身

10：莉古絲真的是Accord嗎？｜很多人從兩代TV版時已有個疑問，莉古絲除了靚女，究竟憑甚麼號令天下、操控三艦同盟，又令到基拉大和成為她的金牌打手？原來莉古絲的確是由奧拉製作的Accord調整者，她不自知的情況下發揮了心靈感應、讀心、洗腦等能力。不過基拉與莉古絲一定是真愛吧、不是受洗腦影響的……

10：莉古絲真的是Accord嗎？

10.1 莉古絲上戰場只為搖乳？｜又有人指新武器背包一開始就裝在突自高達身上不就夠了？莉古絲在電影尾聲親上戰場，功用只是穿緊身衣晒身材、根本無必要！其實連這點福田也在小說解釋了，二人在戰場「合體」後，莉古絲正是在駕駛室發動超強讀心能力，先讀金毛仔一舉一動，也清楚老公下一步想做甚麼，事前已準備好一切、合作無間，才可以打到對手片甲不留。