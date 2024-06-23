早期速取幽影樹碎片 極速升5級祝福超高攻擊力 黃金樹幽影攻略｜艾爾登法環 黃金樹幽影正式推出，相信各位褪色者們都想盡快開始遊玩；《香港01》科技玩物頻道以下提供黃金樹幽影攻略，整理 DLC 開局即可取得的幽影樹碎片，可以提升祝福等級大大提高攻擊力。



DLC 開局即可取得幽影樹碎片位置 大幅提升攻擊力

在剛進入 DLC 地區時系統就會跳出說明提示 DLC 地圖幽影地專用的強化系統「幽影之地的庇佑」，分別有「幽影樹庇佑」和「靈灰庇佑」兩種，前者強化角色自身的攻擊力和減傷率（防禦力），後者強化玩家召喚的骨灰的攻擊力及減傷率。要升級這兩種庇佑分別需要在任意賜福使用「幽影樹碎片」和「靈灰」這兩種道具，可在 DLC 地圖內各個地方拾得。

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以下整個幾個在 DLC 早期、不用打 Boss 即可拿到的幽影樹碎片位置，可以馬上提升幽影樹庇佑等級至 5 級，大大提高攻擊力及減傷率，之後再推圖打 Boss 就事半功倍。

三叉口的十字記號：



正門前方的十字記號：



眺望鎮旁邊山丘上，打倒頭頂有水壺的敵人掉落



慰藉教堂（一撿就有 2 個碎片）



火吻廢墟東面懸崖下，打倒頭頂有水壺的敵人掉落



通柱坡的十字記號



城的前方賜福附近



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恩希斯城（關卡）



接下來的幽影樹碎片需要到幽影亞壇才能取得，一般而言是打通恩希斯城就會來到幽影亞壇，但是和本篇的史東薇爾城一樣，旁邊有小路可以繞過：不打用恩希斯城 Boss，而是由小路經毒池再乘上幽靈氣流（需要打破石堆開啟）直接上懲罰要塞，從而到達幽影亞壇。路線如下：

影片：



開啟幽靈氣流石堆位置：

大道旁的十字記號



聖戰教堂，同樣是有 2 個碎片，但進入教堂就會被紅靈入侵



穋斯廢墟



穋斯廢墟北面洞穴入口



遠望幽影樹的十字記號



撿完以上碎片應該夠將幽影樹庇祐升到8級；幽影樹庇祐的效果直接暴力，每提升一級就會將玩家武器的面板攻擊力（AR）提升 5%，8 級的話就是 40%，原本 700 攻擊力的武器在幽影樹庇祐升至 8 級後變成 980 攻擊力了，非常誇張；而且還會提高減傷率。因此記得一找到幽影樹碎片找到就馬上用掉，別像記者那樣玩「綑綁 Play」不用幽影樹碎片，會連路邊的小兵都很難打...下圖為 0 級和 8 級幽影樹祝福的數值對比：