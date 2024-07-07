連登仔發帖稱打機開外掛無問題 遭網民圍攻反駁：咁打劫一樣得｜自從電子遊戲開始流行之後，「外掛」（作弊程式）也隨之出現，並且一直都成為無法解決禁之不絕、令遊戲營運商大為頭痛的問題，而「用不用外掛」也是機迷之間經常討論的話題。最近就



連登仔發帖指打機開外掛無問題

連登用戶「牛15」日前在 lihkg 連登討論區中發表帖文「有冇人覺得打機開外掛其實無問題」，內文則指出「世界本來就唔公」，有些人可能對打機比較有天賦、能練就更好的遊戲技術，有些人則不行；既然如此用金錢來（購買外掛以）彌補差距亦是一種方法。樓主接續提出有人肯用時間來練就（打機）技術，也有人肯付出金錢來換取（開發外掛的）技術，認為「大家的出發點和終點都一樣」，質疑為何如此執著別人是否使用外掛的問題。

https://lihkg.com/thread/3731933/page/1

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網民不認同紛紛圍插樓主

如此荒誕的言論和思維自然不受網民認同，在撰文之時帖文已有超過 1700 個負評，許多網民亦湧入留言駁斥樓主的觀點，撰文時累計已有 14 頁回覆。大部份網民都直接留言指出樓主的看法完全錯誤，明明開外掛就是損害他人利益的行為，卻被樓主歪曲為「拉近彼此天生不公平的差距」；若是按照此邏輯，那麼任何犯罪行為像是打劫甚至殺人放火都「沒有問題」了。

https://lihkg.com/thread/3731933

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有人指出如果樓主是真心如此認為的話，大概樓主就是有所謂的反社會人格，也有人開玩笑地指出既然如此去玩課金遊戲就可以了，課金實質就等同官方的外掛，課越多就越強。

按圖放大網民圍攻樓主歪曲觀點留言：



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不過另一方面，樓主除了提出肯定會被反駁的論點之外，還積極以各種歪理來回應留言；令人感覺似「假膠」，目的是主動引戰、吸引網民留言圍攻從而製造熱門 post。但無論如何都好，關於開外掛的問題也基本如網民所言，如果是單機遊戲、開「金手指」修改遊戲數值或開外掛來爽快通關，不影響他人只是自己娛樂當然沒有問題；但連線遊戲也開外掛就真的不太可取。

本地作家畢華流曾經這樣說過：「不耍賴，遊戲才有樂趣」

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