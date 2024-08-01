Gundam Breaker 4、黑神話悟空、聖劍傳說｜8月主要遊戲發售時間表｜在《艾爾登法環》DLC《黃金樹幽影》、FF14 7.0改版《Dawntrail》推出之後，剛過去的 7 月相對較為靜局；不過始終是暑假檔期，接下來的 8 月就有多款重點大作推出，《香港01》科技玩物頻道為大家整理 2024 年 8 月主要遊戲發售時間表，以便大家安排時間打機。



Gundam Breaker 4、黑神話悟空 2024 年 8 月大作多 機迷有排忙

今個 8 月有很多重點遊戲推出，機迷肯定有排忙。首先是遊戲本身已很受關注，再加上被捲入政治正確風波而一再成為話題的《黑神話:悟空》終於將在 8 月 20 日正式上市。此外玩家們等了很久的高達組裝模型戰鬥系列新作《Gundam Break 4》、星球大戰系列的完全新作遊戲《Star Wars Outlaws 星球大戰 亡命之徒》、系列睽違多年的完全新作《聖劍傳說 Visions of Mana》瑪娜幻象也將在 8 月推出。

相信不少高達迷都對《Gundam Break 4》急不及待。

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另外不少已推出一段時間但熱度和人氣仍然維持高企的遊戲也會在 8 月迎來改版或大型更新，如《暗黑破壞神4》Diablo 4 及《Helldivers 2》絕地戰兵2 也會在 8 月推出新賽季 / 大型更新，以及長壽經典 MMORPG 遊戲《魔獸世界》的大型資料片《地心之戰》也將在 8 月推出，大概不少玩家又要「回家」重回艾澤拉斯了。總之今個 8 月是相當精彩，機迷真的要計劃一下如何安排時間清 Game 了。

按圖放大2024 年 8 月主要遊戲發售時間表：



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2024 年 8 月主要遊戲發售時間表：



8 月 1 日《Star Wars: Bounty Hunter》－PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、Switch



8 月 2 日《CYGNI: All Guns Blazing》－PC、PS5、Xbox Series X|S



8 月 7 日《Diablo 4》暗黑破壞神4 第5賽季－PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、Switch



8 月 7 日 《Helldivers 2》Escalation of Freedom 自由升級 - PC、PS5



8 月 16 日《Madden NFL 25》－PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S



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8 月 20 日《黑神話：悟空》－PC、PS5



8 月 24 日《Concord》－PC、PS5



8 月 27 日《魔獸世界：地心之戰》－PC



8 月 29 日《Gundam Breaker 4》－PC、PS4、PS5、Xbox Series X|S、Switch



8 月 29 日《聖劍傳說 Visions of Mana》－PC、PS4、PS5、Xbox Series X|S



8 月 30 日《Star Wars Outlaws》星際大戰 亡命之徒－PC、PS5、Xbox Series X|S

